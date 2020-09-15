Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (15 Eylül 2020)

Takımlarda yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in dev takımları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da transferler durmuyor. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
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IDRISSA DOUMBIA - GALATASARAY
İdrissa Doumbia & G.Saray flörtünde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sabah'ın haberine göre; Oghenekaro Etebo'nun yanında orta sahasına bir takviye daha düşünen sarı-kırmızılılar, Celta Vigo'nun göndermediği Okay Yokuşlu yerine Sporting'den Doumbia'yı gündemine aldı ve bu transferi gerçekleştirmek için yabancı kontenjanını boşaltmaya çalışıyor. Orta sahada iki yönlü oyuncu isteyen Fatih Terim'in kriterine uyan 22 yaşındaki Fildişili yıldız, 6 ve 8 numara olarak görev yapabiliyor. Almanya'dan Mönchengladbach ve Werder Bremen, Belçika'dan Anderlecht ve Club Brugge'den teklifler alan İdrissa Doumbia, tercihini müslüman olduğu ve burada daha fazla gelişim göstereceğine inandığı için Galatasaray'dan yana kullandı. Bonservis bedelini 10 milyon Euro olarak belirleyen Sporting Lizbon ilk planda bedelsiz kiralama ve satın alma opsiyonlu formülle ikna edilmeye çalışılacak. Etebo'dan daha az maliyetli olan İdrissa Doumbia, Okay Yokuşlu'yu transfer edemeyen Galatasaray'ın can simidi olacak.
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JENS ODGAARD - TRABZONSPOR
Pek çok kulüp gibi Bankalar Birliği anlaşmasını revize etmeye çalışan ve bu sayede limiti artıracak olan Trabzonspor Yönetimi, görüşmelerde son aşamaya geldi. Aynı zamanda en az 2 yabancı oyuncuyla yolların ayrılması planlanıyor. Daha önce Da Costa’yı gönderen Fırtına’da topun ağzındaki isimler Hosseini, Guilherme ve Edgar. Bankalar Birliği ile yapılacak uzlaşma ve belirlenen isimlerin gönderilmesi sonrasında ise transferde imzalar attırılacak. Gelen oyunculara hemen lisans çıkartılabilecek. Orta saha konusunda Marcone, Gregore gibi isimlerle temaslarını sürdüren Fırtına’da, stoper Osorio, Vitor Hugo ve Meksika’nın Tigres kulübünden Carlos Salcedo liste başı. Sörloth’un satılması halinde forvete düşünülen ilk oyuncu da, 21 yaşındaki Danimarkalı santrfor Jens Odgaard. (Fanatik)
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KAYODE - SİVASSPOR
Orta sahaya Fayçal Fajr'ı alan Sivasspor'da forvete ise tanıdık bir oyuncu geliyor: Kayode...Geçen sezon Gaziantep FK'da kiralık oynayan 27 yaşındaki Brezilyalı yıldızın bonservisi Shakhtar Donetsk'te. Çaykur Rize'nin de çok istediği Kayode konusunda Sivasspor öne geçti. Kulübü kiralama önerisini kabul ederken, Kayode de ikna olmak üzere. 27 yaşındaki Kayode, geçen sezon kiralık oynadığı Gaziantep FK'da 27 lig maçına çıktı, 10 gol atıp, 6 asist yaptı. (Fanatik)
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KENAN KARAMAN - BAŞAKŞEHİR
Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir, transferde yeni bir bomba patlattı. İstanbul temsilcisi, Fortuna Düsseldorf forması giyen 26 yaşındaki forvet Kenan Karaman ile anlaşmaya vardı. Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Kenan Karaman geçen sezon küme düşen Fortuna'da 21 maçta 6 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. Tecrübeli golcü için kulübü Fortuna Düsseldorf'la son pazarlıkları yapan Başakşehir'in bu transferi en yakın zaman içinde açıklaması bekleniyor. Kenan Karaman'ın Alman kulübü ile olan sözleşmesi 2021 Haziran ayında bitecekti. A Milli Takımımız'ın kadrosunda da kendisine sık sık yer bulan Kenan, transferinin resmileşmesinin ardından Başakşehir'de; Demba Ba, Enzo Crivelli ve Fredrik Gulbrandsen gibi isimlerle forma rekabetine girecek. (Fanatik)
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KALINIC, GÖKHAN TÖRE, SANGARE - BEŞİKTAŞ
Sağ kanat için Gökhan Töre’ye teklifini yapan ve oyuncudan cevap bekleyen Siyah-Beyazlılar, bu oyuncuyla önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya gelecek. Forvet konusunda Nikola Kalinic’i kadrosuna katmak için temaslarına devam eden Kara Kartal, Hırvat futbolcunun Atletico Madrid’le bu hafta içerisinde sözleşmesini feshedip İstanbul’a gelmesini bekliyor. Sağ bek hamlesi konusunda da çalışmalarına tam gaz devam eden yönetim, Antalyaspor’dan Nazım Sangare’yi bitirmeye oldukça yakın. (Fanatik)
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OKAY YOKUŞLU, STEJAN JOHANSEN - GALATASARAY
Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da listede Okay Yokuşlu ismi hala gündemde. Celta Vigo ile görüşmelere devam eden yönetimin öte yandan Fulham’da forma giyen Stefan Johansen için de ciddi temaslar söz konusu. Kadrosunda Omar Elabdellaoui ve Martin Linnes gibi iki Norveçli bulunduran Sarı-Kırmızılılar, 29 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlanması durumunda, takımdaki Norveçli sayısına üçe çıkarabilir. Seri’nin yeniden kiralanması konusunda Fulham’la ortak noktaya varamayan Galatasaray Yönetimi, Johansen’in kiralanması konusunda ise aşama kaydetmiş durumda. Oyuncunun istekli oluşu da bu transfer girişiminde Cim Bom’a avantaj sağlayan detaylardan biri. (Fanatik)
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FENERBAHÇE'NİN FORVET ADAYLARI
Transfer şampiyonu Fenerbahçe'nin durmaya niyeti yok... Muriqi'in gidişi sonrasında Sarı-Lacivertliler, 2 forveti kadrosuna katacak. İlk hedef bonservisi elinde olan Mandzukic. Alternatifler ise Aston Villa'dan Samatta, Porto'da Ze Luis, Lizbon'dan Sporar, Atletico'da Saponjic ve Türkiye'ye yabancı olmayan Cisse...
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GODIN - FENERBAHÇE
İtalyan devi Inter, geçen sezon bedelsiz olarak Atletico Madrid'den kadrosuna kattığı dünyaca ünlü stoper Diego Godin'in sözleşmesini feshetti. Uruguaylı savunmacı için Fenerbahçe, Cagliari ve Rennes'in adı geçiyordu. Godin'in Cagliari ile anlaştığı belirtildi.
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SOFIANE BOUFAL - TRABZONSPOR
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hücum hattına Southampton'dan Sofiane Boufal'i kadrosuna katmak istiyor. Hücum hattında Alexander Sörloth'u da kaybetme noktasına gelen Trabzonspor, güç kaybı yaşamamak adına yeni isimlere yönelmiş durumda. Yunanistan basınından Sports Room'un haberine göre Southampton'ın Premier Lig'deki ilk maçında kadroya alınmayan Boufal ile Olympiacos, Real Betis ve Trabzonspor'un ilgilendiği belirtildi. 2016'nın yaz aylarında Boufal, Fransa'nın Lille ekibinden 18.7 milyon Euro'luk bir bonservisle Southampton'a transfer olmuştu. (Fanatik)
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EZEQUIEL SCHELOTTO - BEŞİKTAŞ
Gökhan Gönül'ün ayrılığı sonrası sağ bek bölgesine oyuncu arayışlarını sürdüren Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah beyazlı takımın, son olarak Brighton'da forma giyen Ezequiel Schelotto için devreye girdiği ifade edildi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre; Kara Kartal'ın yanı sıra Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük de Schelotto'ya teklifte bulundu. İki Süper Lig ekibinin transfer etmek istediği 31 yaşındaki sağ bekin talipleri arasında Spartak Moskova ile Genoa da yer alıyor. Tecrübeli futbolcunun önceliğinin İtalya'ya dönmek olduğu da dile getiriliyor. (Fotomaç)
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KAMIL JOZWIAK - DERBY COUNTY
Galatasaray'ın orta saha transferi için hedefinde olan Kamil Jozwiak'a sürpriz bir isim talip oldu. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Philip Cocu'nun takımı Derby Country, transferde mutlu sona çok yaklaştı. İngiliz basınının iddiasına göre; Lech Poznan'ın son maçında kadroya alınmayan oyuncu İngiltere'ye gidecek. Lech Poznan teknik direktörü Dariusz Zuraw transfer için yaptığı açıklamada; "Yeni takımına gitti diyebiliriz. Mental olarak artık buraya ait değil." dedi. Derby'nin 22 yaşındaki kanat oyuncusu için 4 milyon avro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor. (Fotomaç)
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NIKOLA KALINIC - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş yönetimi, santrfor transferi için yoğun mesai harcarken Nikola Kalinic'ten gelen haberler yüzleri güldürdü. 32 yaşındaki Hırvat oyuncu ile daha önce anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, Atletico Madrid engelini aşamayınca devreye Kalinic girmişti. "Atletico ile ben görüşüp bonservisimi vermelerini isteyeceğim. Benden haber bekleyin" diyerek Beşiktaş'a mesaj gönderen yıldız futbolcu, İspanyol ekibini ikna etmek üzere. 4 milyon Euro'dan bonservis kapısı açan daha sonra 2.5 milyon Euro'ya inen Atletico Madrid'e bu rakamı karşılayacak bir teklif gelmediği ve masadaki en ciddi alıcının da Beşiktaş olduğu belirtildi. Bu hafta içi Kalinic-Beşiktaş ve Atletico Madrid üçgeninde son bir görüşme yapılarak düğümün çözülmesi bekleniyor. Kalinic bonservisini eline aldığı takdirde kendisini 2+1 yıllığına maaş ve bonus toplamı 2.5 milyon Euro olacak şekilde Beşiktaş'a bağlayan imzayı atacak. (Sabah)
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KHAZRI, SALCEDO, GREGORE - TRABZONSPOR
Sörloth transferindeki gelişmelerden sonra Tunuslu forvet Wahbi Khazri defterini tekrar açan Fırtına, Meksikalı stoper Salcedo transferinde de önemli mesafe kat etti. Orta sahaya da Bahia’dan Gregore için temaslar başladı.
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NAZIM SANGARE - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş’ın Antalyasporlu Nazım Sangare ve kulübüyle büyük oranda anlaştığı iddia edildi.
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OZAN TUFAN - PREMIER LİG
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçında formayı Tolga Ciğerci'ye kaptıran, kaptanlıkta ise Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in arkasına düşen Ozan Tufan'ın takımdan ayrılma kararı aldığı iddia edildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Avrupa kulüplerinin uzun zamandır yakından takip ettiği Ozan Tufan'a çok sayıda talip var. Ancak 25 yaşındaki orta sahanın önceliği Premier Lig. İki sezon önce İngiltere'ye transferin eşiğinden dönen Ozan, bu sefer amacına ulaşmayı arzu ediyor. Leicester City ve Crystal Palace'ın listesinde olan tecrübeli oyuncu bir an önce Avrupa hayalini gerçekleştirme hedefinde. Ancak sözleşmesi devam ettiği için son söz yönetimde. Adı önce Dorukhan sonrasında ise Visca ile takasta anılan Ozan Tufan'ın serbest kalma bedeli 20 milyon Euro. Bu rakamı getiren her kulüple masaya oturmaya hazır olan Fenerbahçe yönetimi, bir yandan da alternatif oyuncu arıyor. Mehmet Ekici'yle yolları ayıran, Zajc'ı kiralık yollayan, Jailson'u elden çıkarmaya hazırlanan sarı-lacivertliler alternatifini garantiye almadan Ozan Tufan'ı bir yere göndermeyi düşünmüyor.
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JACK WILSHERE - GALATASARAY
A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Son Sayfa Transfer programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Çorlu, "Jack Wilshere Galatasaray'ın gündeminde. Sakatlığı araştırılıyor. İngiltere'den benim aldığım bilgi artık oyuncu boşta. İtalya'dan da teklifler varmış. Fırsat transferi." ifadelerini kullandı.