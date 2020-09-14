Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (14 Eylül 2020)

ALEXANDER SORLOTH - TRABZONSPOR Sörloth için Leipzig ile çok uzun zamandır görüşme halinde olan Trabzonspor, son teklif olan 24 milyon Euro net ve 6 milyon Euro bonuslar içeren teklife oldukça sıcak bakıyor. Ancak C.Palace, "Biz de belirlenen bonservis ücretinin yarısını istiyoruz" dedi. Trabzon bu talebe olumsuz yanıt verirken, "15 Milyon Euro net ücret kazanmadan bu transferin gerçekleşmesine onay vermeyiz. Üzerine verilecek net ücreti size verebiliriz" dedi. (Takvim)