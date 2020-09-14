Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (14 Eylül 2020)

Yeni sezona Çaykur Rizespor galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler Bas Dost için Frankfurt’la, Samatta için ise Aston Villa ile bir kez daha masaya oturacak. Şartların oluşması durumunda iki yıldız isim İstanbul’a davet edilecek. (Takvim)
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IDRISSA DOUMBIA - GALATASARAY
Okay Yokuşlu transferinde istediği yanıtı alamayan Galatasaray'ın gündemine Sporting Lizbon forması giyen Idrissa Doumbia girdi. Maaşında %40 indirime zorlandığı Portekiz ekibinden ayrılma kararı alan Fildişili orta saha oyuncusu için scout ekibinin olumlu rapor verdiği öğrenildi. Almanya'dan Mönchengladbach ve Werder Bremen, Belçika'dan Anderlecht ve Club Brugge'den teklifler alan Idrissa Doumbia'nın ilk tercihinin Galatasaray olduğu ortaya çıktı. (Sabah)
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KALINIC & GÖKHAN TÖRE - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Nikola Kalinic transferiyle ilgili çalışmalarının sürdüğünü söylerken, Gökhan Töre'ye tekliflerini ilettiklerini ve haber beklediklerini belirtti.
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ALEXANDER SORLOTH - TRABZONSPOR
Sörloth için Leipzig ile çok uzun zamandır görüşme halinde olan Trabzonspor, son teklif olan 24 milyon Euro net ve 6 milyon Euro bonuslar içeren teklife oldukça sıcak bakıyor. Ancak C.Palace, "Biz de belirlenen bonservis ücretinin yarısını istiyoruz" dedi. Trabzon bu talebe olumsuz yanıt verirken, "15 Milyon Euro net ücret kazanmadan bu transferin gerçekleşmesine onay vermeyiz. Üzerine verilecek net ücreti size verebiliriz" dedi. (Takvim)
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ZE LUIS - FENERBAHÇE
Vedat Muriqi'i Lazio'ya gönderen Fenerbahçe, yerine alacağı ismi ise Porto'da buldu: Ze Luis... Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'la da adı anılan 29 yaşındaki futbolcuyla ve kulübüyle temas kurdu. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Yeşil Burun Adalı santrfor için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı. Geçen sezon Portekiz Ligi'nde 19 maça çıkan Ze Luis, 7 gol kaydetti. (Sabah)
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MUHAMED BESIC - GALATASARAY
Galatasaray, orta saha transferi için aradığı ismi İngiltere Premier Lig'de bulundu. Sarı-kırmızılılar, Everton'da kariyerini sürdüren Muhamed Besic'i gündemine aldı. İngiliz temsilcisinin Allan'ı transfer etmesinden sonra Everton'da gözden düşen Besic, teknik adam Carlo Ancelotti'nin planları arasında yer almıyor. Boşnak oyuncunun İngiltere'deki durumu bu yöndeyken, sarı-kırmızılılar sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Boşnak oyuncuyu uygun bir bedelle kadrosuna katmak istiyor. 28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Sheffield United'da kiralık olarak forma giyerken, 13 maça çıktı ve 1 gol attı. (A Spor)
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BAGHDAD BOUNEDJAH - FENERBAHÇE
Vedat Muriqi'nin Lazio'ya satışının resmileşmesinin ardından golcü transferinde düğmeye basan Fenerbahçe, hareketli günler yaşıyor. Mandzukic, Cisse gibi isimleri listesinde tutan sarı-lacivertliler, gündeme yeni bir golcü aldı. Kanarya'nın Katar Ligi'nde iki kez gol krallığı yaşayan Baghdad Bounedjah ile temasa geçtiği iddia edildi. Al Sadd ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki Cezayirli oyuncu, geçtiğimiz sezon oynadığı 22 resmi karşılaşmada 16 gol atıp 10 da asist yaptı. (Fotomaç)
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JACK WILSHERE - GALATASARAY
Galatasaray'ın her konuda anlaşma sağladığı Jack Wilshere'ın Wes Ham United ile 1 yıl kalan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesih ettiği bildirildi. Sarı-kırmızılı kulübe transferi için önünde engel kalmayan Jack Wilshere'ın 1.5 milyon euro imza parası istediği ve görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. 28 yaşındaki ön liberonun, kısa bir süre içinde transferinin resmiyet kazanması ve gelecek hafta içinde İstanbul'da olması bekleniyor. Geçen sezon sakatlığının ardından fazla şans bulamayan Jack Wilshere ile 3 yıllık anlaşma yapılacağı belirtiliyor. (Fotomaç)
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KEVIN GAMEIRO - FENERBAHÇE
Bu transfer döneminde adeta fırtına gibi esen ve takımı baştan aşşağı yenileyen Fenerbahçe temaslarına devam ediyor. Vedat Muriqi'nin ayrılığı sonrası çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler bu veda sonrası golcü transferine öncelik vermeye başladı. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Sarı Kanarya'nın listesinde bulunan isimlerden biri de Valencia'nın dünyaca ünlü Fransız oyuncusu Kevin Gameiro'ydu. Sarı-lacivertlilere bu transferden kötü haber geldi. Kevin Gameiro yaptığı açıklamayla Valencia'da kalacağını söyledi.
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NABIL DIRAR - FENERBAHÇE
Fenerbahçe takıma kattığı birçok ismin yanında bazı isimlerle de vedalaşmak istiyor. Sarı-Lacivertliler, Nabil Dirar'dan da kulüp bulmasını istemişti. 2022'ye sözleşmesi bulunan Faslı yıldız ise takımda kalmak istediğini belirtip, "Planım Fenerbahçe'de kalmak ve takımın hedeflediği başarılarda yer almak" diye konuştu.
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LUCAS BIGLIA - KARAGÜMRÜK
İtalyan basını transfer çalışmalarını sürdüren Karagümrük için flaş bir iddia ortaya attı. Arjantinli yıldız orta saha oyuncusu Lucas Biglia'nın, Karagümrük ile 2 yıllı kanlaşmaya vardığı ve bu hafta Türkiye'ye geleceği belirtildi. (Fanatik)