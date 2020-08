Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (14 Ağustos 2020)

FENERBAHÇE VS. CAULKER Süper Lig’de şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, savunmada geride bıraktığımız sezonda yaşadığı sıkıntılarla bir kez daha karşılaşmak istemiyor. Bu doğrultuda Las Palmas’tan Lemos’la söz esen Sarı-Lacivertliler, Türkiye’den de bir başka savunmacı için temaslarını sıklaştırdı. Alınan bilgiye göre Kanarya’nın hedefindeki ismin, Alanyaspor’da başarılı bir sezon geçiren Steven Caulker olduğu öğrenildi. Akdeniz ekibiyle sözleşmesi 2021’de sona erecek olan Caulker’ı, Alanya’da birlikte çalıştığı Fenerbahçe’nin yeni hocası Erol Bulut’un da çok istediği bildirildi. 28 yaşındaki stoperin de Bulut’un takımı Kanarya’da kariyerini sürdürmek istediği ve oyuncuyla yapılan ön görüşmelerde her konuda anlaşma sağlandığı belirtildi. Bu transferde Erol hocanın yanı sıra sportif direktör Emre Belözoğlu ve Başkan Ali Koç’un kilit rol oynadıkları, Alanya ile görüşmelerin tüm hızıyla sürdüğü gelen haberler arasında yer alıyor. Güçlü fiziğinin yanı sıra liderlik karakteri olan Caulker’ın tam da istediği tipte bir oyuncu olduğunu düşünen Erol hocanın, bu transferin bir an önce bitmesini istediği konuşuluyor. Başkan Ali Koç’un, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile detayları bir kez daha masaya yatıracakları, Sarı-Lacivertliler’in de bonservis bedeli yerine kadrosunda düşünmediği oyunculardan bir ya da 2’sini karşı tarafa göndermeyi planladığı vurgulandı. (Fanatik)