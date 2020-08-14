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Haber Giriş: 14 Ağustos 2020 - 08:38,

Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (14 Ağustos 2020)

Süper Lig'in devleri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Gündemdeki haberleri sizler için derledik...

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2020-2021 sezonu öncesi transferde heyecan dorukta. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor cephelerinde arka arkaya son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İşte güne damga vuran sıcak transfer haberleri...

2FENERBAHÇE VS. CAULKER
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FENERBAHÇE VS. CAULKER

Süper Lig’de şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, savunmada geride bıraktığımız sezonda yaşadığı sıkıntılarla bir kez daha karşılaşmak istemiyor. Bu doğrultuda Las Palmas’tan Lemos’la söz esen Sarı-Lacivertliler, Türkiye’den de bir başka savunmacı için temaslarını sıklaştırdı. Alınan bilgiye göre Kanarya’nın hedefindeki ismin, Alanyaspor’da başarılı bir sezon geçiren Steven Caulker olduğu öğrenildi. Akdeniz ekibiyle sözleşmesi 2021’de sona erecek olan Caulker’ı, Alanya’da birlikte çalıştığı Fenerbahçe’nin yeni hocası Erol Bulut’un da çok istediği bildirildi. 28 yaşındaki stoperin de Bulut’un takımı Kanarya’da kariyerini sürdürmek istediği ve oyuncuyla yapılan ön görüşmelerde her konuda anlaşma sağlandığı belirtildi. Bu transferde Erol hocanın yanı sıra sportif direktör Emre Belözoğlu ve Başkan Ali Koç’un kilit rol oynadıkları, Alanya ile görüşmelerin tüm hızıyla sürdüğü gelen haberler arasında yer alıyor. Güçlü fiziğinin yanı sıra liderlik karakteri olan Caulker’ın tam da istediği tipte bir oyuncu olduğunu düşünen Erol hocanın, bu transferin bir an önce bitmesini istediği konuşuluyor. Başkan Ali Koç’un, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile detayları bir kez daha masaya yatıracakları, Sarı-Lacivertliler’in de bonservis bedeli yerine kadrosunda düşünmediği oyunculardan bir ya da 2’sini karşı tarafa göndermeyi planladığı vurgulandı. (Fanatik)

3FENERBAHÇE VS. LEMOS
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FENERBAHÇE VS. LEMOS

Transfer döneminin yıldızı F.Bahçe, bir imzaya daha hazırlanıyor. Las Palmas'tan Mauricio Lemos için her konuda anlaşmaya varan Kanarya'nın ikinci stoperi ise Tomas Cardona olacak. Arjantin ekibi Godoy Cruz forması giyen 24 yaşındaki oyuncuyu sol ayaklı olması nedeniyle listesinin ilk sırasına yazan yönetim, 1 yıl daha sözleşmesi olan Cardona'yı makul bir bedelle renklerine bağlamayı hedefliyor. Sportif direktör Emre Belözoğlu, Uruguaylı Lemos ve Arjantinli Cardona ile stoper hattını kurmak isterken, ana dillerinin İspanyolca olması nedeniyle de ikilinin uyum sorunu yaşamayacağı hesaplanıyor. Yönetim, Cardona'nın genç olması nedeniyle ileride satıp para da kazanabileceğini düşünüyor. Limit sorunu için ise Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferinin bitmesi bekleniyor. Ocak 2018'de Godoy Cruz'a 325 bin Euro'ya transfer olan 24 yaşındaki stoper, Arjantin dışında hiç forma giymedi. 1.88 metrelik uzun boyuyla dikkat çeken Cardona, takımın sahada kaldığı sürenin yüzde 65'inde forma aldı. Godoy Cruz ile 71 maçta 6187 dakika süre alan oyuncu 5 gol attı, 2 asist yaptı. (Sabah)

4GALATASARAY VS. RIERA
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GALATASARAY VS. RIERA

Galatasaray'a antrenör olarak dönen Albert Riera, gelişi ile Florya'da İspanyol rüzgârı estirdi. Sarı-kırmızılılar ile 2 lig şampiyonluğu yaşayan, Devler Ligi'ndeki çeyrek finale yükselen ekibin kritik bir parçası olan Riera, yeni sezon için de mesaiye hemen başladı. Hasan Şaş'tan boşalan yardımcı antrenörlük koltuğuna oturan Riera'nın tercih edilme sebebi de tamamen Terim'in kararı. G.Saray'dan ayrıldıktan sonra bağlantısını hiç koparmadığı Riera ile sık sık görüşen Terim, teknik ekibe dahil ederken beklentisinin de yüksek olduğunu İspanyol antrenöre iletti.İşte Terim'in Riera'yı tercih etme nedenleri: 1- Futbolu bırakır bırakmaz hemen UEFA Pro Lisans aldı ve teknik direktörlük için ne kadar istekli olduğunu gösterdi. 2- İspanyol taktik deha Guardiola'nın yanında staj yaptı. 3- Kariyerinde çok sayıda ülkede forma giyerken, 6 dil bilmesi nedeniyle oyuncularla güçlü bir iletişime sahip. 4- Kendini geliştirmeyi seviyor ve futboldaki değişimleri yakından takip ediyor.5- Galatasaray ruhuna hakim ve camianın beklentilerinin farkında. (Sabah)

5TRABZONSPOR VS. LIVAJA
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TRABZONSPOR VS. LIVAJA

Muhammed Taha Tepe ve Rahmi Anıl Başaran gibi gençlerle transfer sezonunu açan Karadeniz devi, sol bek Marlon, orta saha Anders Trondsen ve forvet Stiven Plaza ile kadrosunu güçlendirmişti. Şimdiden 5 transfer yapan Trabzonspor'da çalışmalar tam gaz devam ederken, menajerlerden flaş bir öneri geldi: Marko Livaja... Geçen sezon Yunanistan AEK takımında 15 gol, 12 asistlik harika bir performans sergileyen 26 yaşındaki futbolcu ülkede yılın futbolcusu seçilmişti. Artık daha büyük bir lige gitmek isteyen Hırvat futbolcu, Fırtına'ya önerildi. 2018-2019 sezonunda İspanyol ekibi Las Palmas'tan 1.8 milyon Euro'ya transfer edilen hücum oyuncusu için istenen rakam 2 milyon Euro. Kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi bulunan Livaja için teknik direktör Eddie Newton'un onayı bekleniyor. Başarılı futbolcunun peşinde Avrupa'dan birçok kulüp bulunurken, Fenerbahçe'nin de yıldız oyuncuyu istediği iddia edildi. Novak transferi ve gündemde olan Sosa nedeniyle Sarı-Lacivertliler'le transfer yarışına giren Bordo-Mavililer, Newton'un istemesi durumunda Livaja'yı ezeline rakibine kaptırmamak için çaba sarf edecek. (Fanatik)

6FENERBAHÇE VS. JOSE SOSA
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FENERBAHÇE VS. JOSE SOSA

Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, sol beki Filip Novak'ı aldığı Trabzonspor'un Kaptanı'nı da kadrosuna katmak üzere... Bordo-Mavili kulübün devre arasından bu yana yaptığı sözleşme uzatma tekliflerine olumlu yanıt vermeyen Jose Sosa'nın Sarı-Lacivertli kulüp ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllığına anlaşma sağladığı öğrenildi. Karadeniz ekibinden takım arkadaşı Pereira'nın 17 Temmuz'da attığı "Seni bekliyorum" mesajına karşılık vermeyen Sosa'nın; 2002 yılında futbola başladığı ve kariyerini noktalamak istediği Estudiantes kulübünden gelen teklifi de yanıtsız bıraktığı ortaya çıktı. Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron, "Sosa'yı geri getirmek için şartlarımızı zorluyoruz, ancak bize konuyla alâkalı hiçbir şey söylemiyor" itirafında bulundu. Fenerbahçe ile görüşme halinde olduğu için Arjantin planlarını gelecek senelere bırakan Sosa'yı, Başkan Ali Koç ile sportif direktör Emre Belözoğlu'nun ikna ettiği bildirildi. Emre'nin yokluğunda Fenerbahçe orta sahasında 'Liderlik' görevini üstlenecek olan Sosa'nın, Türkiye Kupası Finali sonrasında tatil için gittiği Ibiza'dan (İspanya) kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi ve sözleşme imzalaması bekleniyor. Jose Sosa ile yola devam etmek isteyen Trabzonspor'un, Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalamadan önce Arjantinli yıldıza bir teklif daha yapacağı öğrenildi. Daha önce önerilen rakamların üzerinde olması beklenen bu yeni teklif, Arjantinli yıldızın menacerine sunulacak ve Sosa'ya "Kaptan yuvada kal" mesajı yollanacak. (Fanatik)

7GALATASARAY VS. ONYEKURU
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GALATASARAY VS. ONYEKURU

Aslan'ın kiralık aşkı Henry Onyekuru...Teknik direktör Fatih Terim, Nijeryalı yıldızı mutlaka kadroda görmek istiyor, genç futbolcu da yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giymek için can atıyor. Galatasaray yönetimi de sevenleri kavuşturmak adına yoğun mesai harcıyor. Yıldız oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Fransız ekibi Monaco ile sürekli temas halinde olan Başkan Mustafa Cengiz ve ekibi, bugün yıldız oyuncunun bir kez daha transferini bitirmek adına en ciddi adımı atacak. Fransız ekibiyle yeniden pazarlık masasına oturacak olan Sarı-Kırmızılı yönetim geçen seneki şartlarla Onyekuru'yu bir sene daha kiralamayı hedefliyor. Geçen sezonun ikinci yarısında kadroya katılan başarılı oyuncu için Monaco'ya 750, yıldız futbolcuya da yarım sezonluk 650 bin Euro ödenmişti. Bu kez Aslan'ın planı bir sezon için Kırmızı-Beyazlılar'a 1.5 milyon, Onyekuru'ya da 1.3 milyon Euro ödeyerek transferi gerçekleştirmek. (Fanatik)

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BEŞİKTAŞ & GALATASARAY VS. MENSAH

Kayserispor'un Ganalı yıldızı Mensah için Beşiktaş ve Galatasaray'ın ilgisi sürerken, ilk atak siyah-beyazlılardan geldi. Çarşamba günü İstanbul'da Kayserispor ve Beşiktaşlı yöneticiler Mensah için masaya oturdu. Gündüz başlayan pazarlık, tam 8 saat sürdü ve gece yarısında sona erdi. Görüşmede Mensah için öncelikle kiralama formülü üzerinde duruldu. Ancak, Beşiktaş'ın sunduğu para artı oyuncu teklifi yeterli bulunmadı. Satın alma opsiyonu için teklif edilen rakam da sarı-kırmızılı yönetimi tarafından kabul görmedi. Kayserispor, Mensah'ı Beşiktaş'a kiralık göndermeye sıcak zira siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi'ne katılmaları halinde oyucunun da değerini arttıracağını düşünüyorlar. Sarı kırmızılılar ilk gün görüşmelerde, Beşiktaş'a, "Mensah'ı bu rakamlara vermeyiz, oyuncu ödemeleriyle ilgili problemimiz yok, gerekirse bizde oynamaya devam eder" dediler. Bunun ardından taraflar dün de telefon ile pazarlığı sürdürdü. Beşiktaş yönetici Erdal Torunoğulları, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve Sportif Direktör Bülent Bölükbaşı'na yeni teklifi iletti. Kayserispor bunu değerlendirip, cevap verecek. Beşiktaş'ın hamlesi sonrası Galatasaray da harekete geçti. Gözbaşı'nı arayan yönetici Abdurrahim Albayrak, "Takasta hangi oyuncuları istiyorsunuz?" dedi. (Sabah)

9BEŞİKTAŞ VS. MANDZUKIC
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BEŞİKTAŞ VS. MANDZUKIC

Kara Kartal’da son günlerde Balotelli ve Cisse’den başka bir isim konuşulmuyor. Siyah-Beyazlılar’da iki oyuncunun da birden kadroya katılacağı konuşuluyor. Ancak yönetim sessiz sedasız çok büyük bir bomba patlatmak için harıl harıl çalışıyor: Mario Mandzukic...Sezon biter bitmez Kartal’ın gündemine gelen, ancak kurulan ilk temasta kapıyı 7 milyon Euro’dan açan Hırvat yıldızla görüşmeler askıya alınmıştı. Oyuncunun fiyatının düşmesini bekleyen yönetim, iletişimi ise hiç koparmadı. Yapılan görüşmelerde dünyaca ünlü futbolcu senelik 4 milyon Euro ücrete kadar indi. Bu rakam bile Kartal’ın bütçesini aşıyor. FANATİK’in ulaştığı bilgiye göre ise yönetim 34 yaşındaki forvetten vazgeçmiyor.Kartal’ın aklında 2.5 milyon Euro’ya bu transferi bitirmek var. Bunun için Siyah- Beyazlılar’ın 2 sezon hocalığını yapan Slaven Bilic’ten yardım istendi. Vida da milli takımdan arkadaşı için devreye girdi. Beşiktaş, Balotelli ve Cisse beklenirken düşünülen rakama inmesi halinde Mandzukic bombasını da patlatabilir. (Fanatik)

10FENERBAHÇE VS. ONYEKURU
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FENERBAHÇE VS. ONYEKURU

Fenerbahçe'nin gündemine dair son bilgileri aktaran A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, sarı-lacivertli takımın, Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru ile ilgilendiğini ifade etti. (Sabah)

11FENERBAHÇE VS. LEMOS
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FENERBAHÇE VS. LEMOS

Fenerbahçe’nin, Las Palmas’la anlaşma noktasına geldiği Mauricio Lemos’u, İspanyol Marca Gazetesi muhabiri Jesus Izquierdo yorumladı. Jesus Izquierdo, " Bu transferin yakında biteceğini düşünüyorum. Lemos geçmişte Barcelona'nın transfer listesindeydi. Stoper olmasına rağmen yüksek tekniği sebebiyle savunmada bir orta saha oyuncusu gibi. En güçlü yanı ise attığı şutlar ve frikikleri. Mesafe tanımaksızın topu kaleye gönderiyor” ifadelerini kullandı. (Fanatik)

12BEŞİKTAŞ VS. WELINTON
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BEŞİKTAŞ VS. WELINTON

Beşiktaş ikinci transfer bombasını Welinton ile patlattı. Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği performansla devlerin radarına giren Brezilyalı stoper, son tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı. 2017 yılında Katar ekibi Al Khor'dan Alanyaspor'a gelen Welinton'u, Güney ekibinde birlikte çalıştığı Sergen Yalçın'ın ikna ettiği vurgulandı. 3 yıllık sözleşmeye imza atacak olan tecrübeli futbolcunun kısa süre içinde Siyah-Beyazlı ekibe dahil olması bekleniyor. Hatırlanacağı gibi Beşiktaş'ın bu dönem yaptığı ilk transfer de Aytemiz Alanyaspor'un sol beki Fabrice N'Skala'ydı. (Fanatik)

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