Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (13 Eylül 2020)

Victor Ruiz'in ayrılığının ardından Welinton'u savunmaya dahil eden siyah beyazlılar, Brezilyalı savunmacıdan istediği verimi alamamıştı. Bunun ardından çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine Bastos'u aldığı kaydedilirken, İtalyan basını önemli bir gelişmeye imza attı. Aktarılan bilgilere göre Beşiktaş, Bastos için Lazio'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu ve Başakşehir'i bu transferde saf dışı bıraktı. Beşiktaş - Lazio - Bastos 3'lüsü arasında müzakereler devam ederken, Kara Kartal'ın bu transfer için anlaşmaya yakın olduğu yazıldı. Bununla birlikte Bastos'un bu sezon kesinlikle Türkiye'de kariyerine devam edeceği okuyuculara aktarıldı.(Sabah)
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BAST DOST & SAMATTA - FENERBAHÇE
Yeni sezona galibiyet ile başlayan Fenerbahçe forvet transferi için gaza bastı. Sarı-lacivertliler gündemine Bast Dost ve Samatta'yı aldı. Kanarya Bas Dost’u bonservisiyle almak isterken, Mbwana Samatta’yı kiralamak istiyor. Bas Dost'un bonservisi için Eintracht Frankfurt'la görüşmeler aralıksız devam ediyor. Samatta için ise Aston Villa ile satın alma opsiyonlu kiralama pazarlıkları yapılıyor. Uzun lig maratonunu düşünen Fenerbahçe iki oyuncuyu da kadrosunda görmek istiyor. Emre Belözoğlu'nun oyncuların menajerleri ile iletişim kurduğu ve aşama kaydettiği de bildirildi. (Takvim)
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JACK WILSHERE - GALATASARAY
Süper Lig'e 3-1'lik Gaziantep FK maçı ile görkemli bir başlangıç yapan Galatasaray transfer çalışmalarında da hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekibi West Ham ile kontratını feshedecek Jack Wilshere ile el sıkıştı. 3 yıllık anlaşma sağlanan yıldız futbolcunun kısa sürede açıklanması bekleniyor. 28 yaşındaki yıldıza 1 milyon euro imza parası ödeneceği öğrenildi. İlk yıl 1.1 milyon, sonraki seneler 2.1 ve 3.1 milyon euro verileceği kaydedildi. (Fotomaç)
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ALEXANDER SORLOTH - TRABZONSPOR
Trabzonspor’un "Net 15 milyon euro" ısrarı üzerine Leipzig, Crystal Palace'ın kapısını çaldı. Ancak yine umduğunu bulamayan Alman ekibi taktiğini değiştirdi. Sörloth'a yıllık net 3.3 milyon euro veren Leipzig'in planı tuttu. Milli takımına giden Norveçli futbolcu geri dönmedi. Trabzonspor da yasal işlemleri başlattı. (Sabah)
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DORUKHAN TOKÖZ - BEŞİKTAŞ
Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'un menajeri Ahmet Bulut, takımdan ayrılacağı konuşulan 24 yaşındaki futbolcunun bu sezon siyah-beyazlı kulüpte kalacağını söyledi. Dorukhan'ın ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu. (A Spor)
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JAILSON - FENERBAHÇE
Fenerbahçe, 2022'ye kadar sözleşmesi olan Jailson ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. 25 yaşındaki Brezilyalı ön libero, Çin'e satılacak. Gelirin yüzde 15'i eski kulübü Gremio'ya gidecek. (Sabah)
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JAVIER PASTORE - GALATASARAY
Galatasaray'da yönetimin gizli bir harekat yönettiği ve Belhanda’yı satarak Pastore’yi almak istediği öne sürüldü. Belhanda’nın gitmesi durumunda Roma’da oynayan Pastore’yi kiralamak için Roma’ya kiralama teklifi yapılacak. (Takvim)
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JEREMAIN LENS - GÖZTEPE
Antalyaspor'a giden Serdar Gürler'in boşluğunu flaş bir isimle doldurmak isteyen Göztepe, Beşiktaşlı yıldız Jeremain Lens'in peşine düştü. İzmir ekibi, kanat pozisyonu için Hollandalı futbolcuya teklif götürdü. Beşiktaş'ın bu sezon kadrosunda düşünmediği ve kendisine takım bulmasını istediği Lens'in menajeri ile bağlantıya geçen İzmir temsilcisi maliyet araştırmasına başladı. Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 900 bin Euro kazanan tecrübeli futbolcu, ücretinde indirime gitmesi halinde transferde daha somut adımlar atılacak. Lens ücretinde indirime giderse, sarı-kırmızılı yönetim, Kartal'ın kapısını çalarak bonserviste kolaylık isteyecek. Lens'in siyah-beyazlı takımla 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. (Sabah)
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GARRY RODRIGUES - FENERBAHÇE
Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Garry Rodrigues ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir süredir ayrılığı için çözüm aranan Yeşil Burun Adalı futbolcunun, Al-Ittihad yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdiği ve Fenerbahçe'de kalmak istediğini söylediği belirtildi. (Sabah)
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GÖKHAN TÖRE - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş'ta henüz anlaşma sağlanamayan Gökhan Töre için belirsizlik sürüyor. Tecrübeli oyuncunun teklif edilen rakamı az bulduğu gelen bilgiler arasında... (Takvim)
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MARCEL TISSERAND - FENERBAHÇE
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Tisserand, Wolfsburg’un Fürstenwalde ile oynadığı maçın kadrosuna alınmadı. Kongolu stoperin önümüzdeki hafta içinde imza atması bekleniyor. (Takvim)