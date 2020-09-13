Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (13 Eylül 2020)

BAST DOST & SAMATTA - FENERBAHÇE Yeni sezona galibiyet ile başlayan Fenerbahçe forvet transferi için gaza bastı. Sarı-lacivertliler gündemine Bast Dost ve Samatta'yı aldı. Kanarya Bas Dost’u bonservisiyle almak isterken, Mbwana Samatta’yı kiralamak istiyor. Bas Dost'un bonservisi için Eintracht Frankfurt'la görüşmeler aralıksız devam ediyor. Samatta için ise Aston Villa ile satın alma opsiyonlu kiralama pazarlıkları yapılıyor. Uzun lig maratonunu düşünen Fenerbahçe iki oyuncuyu da kadrosunda görmek istiyor. Emre Belözoğlu'nun oyncuların menajerleri ile iletişim kurduğu ve aşama kaydettiği de bildirildi. (Takvim)