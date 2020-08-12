Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (12 Ağustos 2020)

2020-2021 sezonu öncesi transferde heyecan dorukta. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor cephelerinde arka arkaya son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İşte güne damga vuran sıcak transfer haberleri...
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CARLOS EDUARDO OLMAZSA ROBERTO PEREYRA
Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'de forma giyen ve sezon sonu serbest kalacak olan Carlos Eduardo’ya 3 yıllık resmi teklif yapan Fenerbahçe yönetimi, B planı olarak Roberto Pereyra’yı belirledi. Sarı-Lacivertliler küme düşen Watford’a 29 yaşındaki futbolcu için kiralama teklifi yapacak. (Takvim)
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GALATASARAY, KAAN AYHAN'DAN VAZGEÇMİYOR
Serbest kalma bedelinin ödenme tarihindeki sorun nedeniyle Sassuolo'ya transferi henüz gerçekleşmeyen Kaan Ayhan için Galatasaray yeniden devreye giriyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Düsseldorf'la görüşerek kiralama teklifi yapacağı öğrenildi. İtalyan basını, Sassuolo ile Düsseldorf'un avukatlarının sorunu çözmeye çalıştığını yazdı. (Takvim)
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BEŞİKTAŞ'IN SİNAN BOLAT'TA RAKİBİ GALATASARAY
Beşiktaş’ta listenin ilk sırasındaki Sinan Bolat için dişli bir rakip çıktı. Fernando Muslera’nın uzun süreli sakatlığı sonrası kaleci transferi yapacak olan Galatasaray da bonservisi elinde olan Sinan için devreye girdi. (Takvim)
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ELNENY, TRABZONSPOR'A YAKIN
Teknik direktör Eddie Newton’un raporu doğrultusunda ön libero arayışlarını sürdüren Trabzonspor’da Mohamed Elneny sesleri yükseliyor. Bordo-Mavililer geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş formasını giyen Mısırlı yıldızın transferinde adım adım mutlu sona yaklaşıyor. (Takvim)
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OMAR ALDERETE'Yİ FENERBAHÇE'YE YAZDILAR
İsviçre basını, Basel formasını giyen Omar Alderete için Fenerbahçe’nin girişimlerde bulunduğunu yazdı. Haberde, Sarı- Lacivertliler’in 23 yaşındaki Paraguaylı stoper için Basel’e 1.5 milyon euro’luk teklif yapacağı da vurgulandı. (Takvim)
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KAMIL JOZWIAK'DA G.SARAY'IN RAKİBİ MANCHESTER UNITED
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Kamil Jozwiak konusunda Sarı-Kırmızılılar’ı üzecek bir gelişme yaşandı. Lech Poznan formasını giyen Polonyalı yıldızla Manchester United’ın ilgilendiği öne sürüldü. İngiliz devinin transferi bitirmeye yakın olduğu belirtildi. (Takvim)
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QUARESMA VE ETO'O'DAN BALOTELLI'YE: BEŞİKTAŞ DOĞRU ADRES
Santrfor mevkine güçlü bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş’ta gündem yine Balotelli. İtalyan futbolcunun menajeri ile görüşmeler aralıksız devam ederken, Balotelli de kendi adına bir takım temaslarda bulundu. Quaresma ile Eto'o, Balotelli'ye "Hiç düşünme. Senin için en doğru adres Beşiktaş'tır. Beşiktaş taraftarı ve Türk insanı en az senin kadar kadar ırkçılık konusunda hassastır" ifadelerini kullandılar. (Takvim)
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TRAZONSPOR'DA GUILHERME İLE YOLLAR AYRILIYOR
Trabzonspor, Guilherme’nin başka bir takımdan teklif alması durumunda gitmesine onay vermeyi planlıyor. Kulüple 1 yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunan Guilherme ile Süper Lig’e çıkan Erzurumspor’un çok yakından ilgilendiği gelen bilgiler arasında. (Takvim)
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FENERBAHÇE'DEN MAURICIO LEMOS ATAĞI
Fenerbahçe, 24 yaşındaki stoper Mauricio Lemos için kulübü Las Palmas’a teklif yaptı. Yönetimin hedefi Uruguaylı oyuncunun transferini düşük bir bonservis bedeliyle sonuçlandırmak. (TRT Spor)
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FATİH TERİM, CAVANI İLE GÖRÜŞECEK
Santrfor arayışlarına devam eden Galatasaray gündem yaratacak bir ismi transfer listesine aldı. Sarı-kırmızılı takımın PSG ile sözleşmesi sona eren Edinson Cavani için devreye girdiği ve teknik direktör Fatih Terim'in yıldız golcüyle bizzat görüşmek için randevu talep ettiği belirtildi. (Fotomaç)
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ZE LUIS'İN MENAJERİNDEN BEŞİKTAŞ'A MESAJ VAR
Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edilen forvet oyuncusu Ze Luis’in menajeri Jose Fouto, Siyah-Beyazlı ekibin futbolcuya ilgisi olduğunu açıklayarak “Beşiktaş harika bir kulüp ve bunu herkes bilir” ifadelerini kullandı. Ze Luis’in Porto ile 3 yıllık sözleşmesi var. (Takvim)
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JOSE SOSA OLMAZSA MANUEL FERNANDES
Trabzonspor, Jose Sosa teklifi kabul etmezse Beşiktaş'ın eski süper yıldızını kapacak. Fırtına, kaptanına 1 milyon 750 bin euro'luk son teklifini sundu ve beklemeye koyuldu. Alternatifi Krasnodar ile kontratı sona eren 34'lük futbol sihirbazı Manuel Fernandes... (Fotomaç)
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TRABZONSPOR'UN MAME THIAM ISRARI
Trabzonspor, Kasımpaşalı Mame Thiam'ın transferini 1 milyon Euro artı Doğan Erdoğan'ı önererek bitirmeye çalışacak. Yıldız oyuncunun 1 senelik kontratının kalması da Trabzonspor'un elini güçlendiriyor. (Fanatik)
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FENERBAHÇE'DE 5 İSİM DAHA YOLCU
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de 5 isimle yolların ayrılması bekleniyor. Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme yenilemeyen sarı-lacivertliler, teklif gelmesi halinde Zanka, Allahyar, Alper Potuk. Miha Zajc ve Tolgay Arslan'ı kadrosundan çıkarmayı planlıyor..
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VEDAT'IN HALEFİ LIVAJA
Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmaya hazırlanan Fenerbahçe, Kosovalı golcünün yerine alınacak isim için de çalışmalarını sürdürüyor. AEK forması giyen Marko Livaja, Kanarya'ya önerildi. Kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Hırvat forvet için 2 milyon Euro bonservis bedeli istendiği belirtildi. Geçen hafta temas kurulan oyuncuya yıllık 2.2 milyon Euro teklif edildi. (TRT Spor)
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KARSDROP'TA FARK 500 BİN EURO
Beşiktaş, 25 yaşındaki oyuncu için Roma’ya, 1.5 milyon Euro’luk maaşın 1 milyon Euro’sunu karşılama teklifi yaptı. İtalyan kulübü ise “Tamamını ödeyin” yanıtını verdi. Görüşmeler devam ediyor. (Sabah)
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HARUN TEKİN KALMAK İSTİYOR
Süper Lig kulüplerinin kaleci Harun Tekin'e ilgisi devam ederken tecrübeli file bekçisinin yönetime kalmak istediğini söylediği öğrenildi. Son karararı ise yine Fenerbahçe yönetimi verecek. (Takvim)
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FEGHOULI'YE ÇİFTE KANCA: SAMPDORIA VE LAZIO
France Football, Galatasaray’ın yüksek maaşı nedeniyle yolları ayırmak istediği Cezayirli yıldıza Sampdoria ve Lazio’nun talip olduğunu yazdı. İki kulüp de kiralama teklifi yapabilir. (Takvim)
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CENK TOSUN, OCAK'TA BELKİ
Everton, Cenk Tosun'u kiralamak için Beşiktaş'ın kapısını çaldı... Masrafının karşılanması ya da anlaşılması durumunda kiralık göndermeye sıcak baktıklarını iletti. Teknik direktör Sergen Yalçın, çok iyi bir transfer olabileceğini ancak Cenk Tosun'un Aralık ayından önce sahalara dönme ihtimalinin bulunmadığını yöneticilerle paylaştı ve Cenk'in devre arası dönemi için düşünülebileceğini söyledi..
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GALATASARAY VE FENERBAHÇE İSTİYOR
Göztepe'nin yıldız ismi Alpaslan Öztürk'ün menajeri Ömer Kızılkoca, "3-4 aylık süreçte yazılı ve görsel basında Alpaslan Öztürk'ün transferi hakkında haberler var. Alpaslan'ın Göztepe ile sözleşmesi devam ediyor. Alpaslan için Galatasaray'dan ve Fenerbahçe'den gelen teklifler var" ifadelerini kullandı.
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FULHAM, RYAN BABEL'İ GÖZÜNE KESTİRDİ
Galatasaray'ın yeni sezon kadroda düşünmediği Ryan Babel’e Fulham kancayı attı. İngiltere Premier Lig’e 1 yıllık aradan sonra geri dönen Fulham’ın yeni sezonda Babel’i çok istediği ve bu nedenle Galatasaray’a resmi teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında. Babel’in menajeriyle de bir görüşme gerçekleştiren Fulham’ın bu oyuncuyu bonservis bedeliyle almayı planladığı ortaya çıktı. (Takvim)
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BEŞİKTAŞ, WELLINGTON NEM İLE MASAYA OTURDU
Beşiktaş, bonservisi Shakhtar Donetsk'de bulunan orta saha oyuncusu Wellington Nem ile masaya oturdu. Bonservisi bedeli olmayan tecrübeli oyuncu ile anlaşılmaya çalışılırken yıllık 1 milyon 250 bin Euro maaş önerdiği öğrenildi. (Fanatik)
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OMAR ELABDELLAOUI PAZAR GÜNÜ GELİYOR
Cimbom'un her konuda anlaşmaya vardığı Omar Elabdellaoui’nin geliş tarihi belli oldu. Şu anda ülkesi Norveç’te bulunan yıldız futbolcunun Yunanistan üzerinden pazar günü İstanbul’a gelip yeni sezon kampına katılacağı öğrenildi. (Takvim)