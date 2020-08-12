Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (12 Ağustos 2020)

QUARESMA VE ETO'O'DAN BALOTELLI'YE: BEŞİKTAŞ DOĞRU ADRES Santrfor mevkine güçlü bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş’ta gündem yine Balotelli. İtalyan futbolcunun menajeri ile görüşmeler aralıksız devam ederken, Balotelli de kendi adına bir takım temaslarda bulundu. Quaresma ile Eto'o, Balotelli'ye "Hiç düşünme. Senin için en doğru adres Beşiktaş'tır. Beşiktaş taraftarı ve Türk insanı en az senin kadar kadar ırkçılık konusunda hassastır" ifadelerini kullandılar. (Takvim)