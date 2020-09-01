Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (1 Eylül 2020)

Takımlarda transfer çalışmaları tüm hızıyla devam sürüyor. Süper Lig'in dev takımları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da transferler durmuyor. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
2
Abone Ol
GÖKHAN TÖRE YAKIN
Beşiktaş eski oyuncusu Gökhan Töre’yi bitirmeye artık çok yakın. Yeni Malatyaspor ile yapılan görüşmelerde her iki taraf anlaşmaya vardı. Kartal bu transferde Umut Nayir’i Yeni Malatyaspor’a verecek. Doğu ekibiyle anlaşan Beşiktaş’ın Umut Nayir’i de ikna etmeye çalıştığı gelen bilgiler arasında. (Takvim)
3
Abone Ol
ABOUBAKAR DÖNÜYOR
PAOK maçından sonra transfer için hızlı hareket eden siyah-beyazlılar, Trabzonspor karşılaşmasına kadar forvet ve sağ bekteki boşluğu doldurmak istiyor. Kara Kartal taraftarını heyecanlandıracak golcü yıldız Aboubakar ile büyük ölçüde anlaştı. Sağ bek transferi için ise Başkan Ahmet Nur Çebi’nin kararı bekleniyor. (Fanatik)
4
Abone Ol
TERİM'İN BENASSI ISRARI
Lemina ve Seri'nin ayrılması nedeniyle orta saha arayışlarına başlayan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Fatih Terim'in bizzat Fiorentinalı yöneticilerle görüşerek kiralama talebini ilettiği Benassi için harekete geçildi. (Takvim)
5
Abone Ol
BARIŞ SUNGUR KİRALANDI
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor, Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı genç futbolcu Barış Sungur'u kiraladı. TRT Spor'da yer alan habere göre; Yeşil beyazlı kulüp, sarı lacivertli takımın daha fazla süre alabilmesi için kiralamak istediği 18 yaşındaki forveti renklerine bağladı. Ağustos ayının başında 1928 Bucaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Barış Sungur, önümüzdeki sezon Kırşehir Belediyespor formasını terletecek. Sarı lacivertli ekip, 18 yaşındaki yetenekli oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
6
Abone Ol
NIKOLA KALINIC TAMAM
Nikola Kalinic 2 milyon Euro artı bonuslar üzerinden anlaşma sağlayan Beşiktaş'ın gözü kulağı İspanya’da... Atletico Madrid’le sözleşmesini fesh etmek için bu hafta İspanyol kulübüyle masaya oturacak olan 32 yaşındaki futbolcu, bağlarını koparırsa İstanbul’a gelip Kartal olacak. (Fanatik)
7
Abone Ol
160 MİLYON TL'LİK DAVA
Max Kruse, 18 Haziran’da maaşının zamanında yatırılmadığını gerekçe göstererek Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı fesh etmişti. Tecrübeli oyuncu, 6 Ağustos’ta Union Berlin’e imza attı. Ali Koç ve yöneticiler her fırsatta Kruse’nin yaptığının hukuk dışı bir hareket olduğunu açıkladı. Sarı- Lacivertliler, sonunda Kruse’ye karşı harekete geçti. FIFA’ya 6 sayfalık bir savunma gönderen Fenerbahçe, salgın dönemine kadar futbolcuya ödemesinin zamanında yapıldığını bildirdi. Sarı- Lacivertliler, Max Kruse’ye karşı 160 milyon TL’lik bir dava açtı. Yönetim, oyuncularla yaşanan anlaşmazlıklar konusunda FIFA’nın salgın döneminde kulüplerin yanında yer alacağını umuyor. (Fanatik)
8
Abone Ol
SON KARAR VERİLDİ
Oyuncu satmadan alamayan Galatasaray, transfere başlayan Araplar'a gözü dikti. Güney ülkelerine iş yapan menajerlere teklifler için yetki verildi. Sarı-Kırmızılılar, bu hafta maliyeti yüksek isimlerin başında gelen Younes Belhanda ile Ryan Babel'den kurtulup transfere bütçe açmak için tüm kozları oynayacak. (Fanatik)
9
Abone Ol
VEDAT MURIQI GİDİYOR
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satıyor... Dünyaca ünlü gazeteci Nicolo Schira, Kosovalı golcü için sarı lacivertlilerin transferde anlaştığını duyurdu. Bu transferde sarı lacivertlilerin Lazio'dan bonuslar dahil olmak üzere 20 milyon euro alacağı aktarılırken, Muriqi'nin 2025 yılında dek sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Öte yandan Vedat Muriqi, Lazio'dan yıllık 1.8 milyon euro kazanacak. (Fotomaç)
10
Abone Ol
KHAZRI SESLERİ
Trabzonspor'un renklerine bağlamak istediği Wahbi Khazri, St.Etienne'nin, Lorient ile oynadığı karşılaşmanın kadrosuna alınmadı. Bu durumtransfer görüşmelerinin ilerlediğini ortaya koyarken, görüşmelerin tam gaz devam ettiği öğrenildi. (Fanatik)
11
Abone Ol
FEGHOULI'YE TALİP ÇIKTI
Finansal Fair Play'de son senesine girmesi nedeniyle ince eleyip sık dokuyan ve 1.43 milyon euro'luk transfer limitini nedeniyle temkinli davranan Galatasaray'a adeta transfer piyangosu vurdu. Lüksemburglu milyarderin satın aldığı kulüp, sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli'yi listesine aldı. (Fotomaç)
12
Abone Ol
OSORIO OPERASYONU
Kadrosunu iki stoperle güçlendirmek isteyen Fırtına, Vitor Hugo'nun yanı sıra Yordan Osorio için de bastırıyor. Venezuelalı oyuncu için Porto ile büyük oranda anlaşan Karadeniz ekibi, transferi sonuçlandırmak için Hosseini ve Da Costa ile vedalaşmaya hazırlanıyor. İki oyuncuyla yollar ayrılırsa, Osorio'ya imza attırılacak. (Fanatik)
13
Abone Ol
MARTIN FRYDEK SÜRPRİZİ
42 haftalık uzun lig maratonunu göz önünde bulunduran Trabzonspor teknik heyeti, Marlon'un ardından sol beke bir takviye daha istedi. Yönetim, daha önce de listede yer alan, bonservisi elinde olan Martin Frydek'i gündemine aldı. (Fanatik)
14
Abone Ol
ZAHAVI OLMAZSA GAMEIRO
Muriç’in ayrılığı sonrası Emre Belözoğlu, yeni bir forvet için girişimlere hız verecek. Valencia forması giyen Kevin Gameiro ve bonservisi elinde olan Eran Zahavi için görüşmeler zaten belli bir aşamaya geldi. Muriç sonrası Belözoğlu, her iki oyuncu ve menacerleriyle bir kez daha pazarlık masasına oturacak. Ardından Erol Bulut ve yönetim, Gameiro'ya mı yoksa Zahavi'ye mi imza attırılacak birlikte karar verecek. (Fenerbahçe)
15
Abone Ol
FORMAYI GİYİYOR
Bu sezon yapılan transferlerin 1 numaralı mimarı olan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’nin yıllardır süren Edin Visca hayalini gerçeğe dönüştürmeye çok yakın. Genç sportif direktör, “Ağabeyim, dostum” dediği Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ı ikna etmek için özel çaba harcıyor. Edin Visca ise gelmeye dünden hazır. Emre, ne yapıp edip Boşnak yıldıza bu hafta Çubuklu formayı giydirip en büyük transfer bombalarından birini patlatmaya kararlı. (Fanatik)