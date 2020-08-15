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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTransfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da son dakika transfer haberleri (15 Ağustos 2020)
GeriFutbol Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da son dakika transfer haberleri (15 Ağustos 2020)
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Futbol
Haber Giriş: 15 Ağustos 2020 - 09:03,

Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da son dakika transfer haberleri (15 Ağustos 2020)

Süper Lig'in devleri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Gündemdeki haberleri sizler için derledik...

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1TRANSFER TURU
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TRANSFER TURU

2020-2021 sezonu öncesi transferde heyecan dorukta. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor cephelerinde arka arkaya son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İşte güne damga vuran sıcak transfer haberleri...

2FORVETE SON ADAY IHEANACHO
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FORVETE SON ADAY IHEANACHO

Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferinin tamamlanma aşamasında olduğunu duyuran İtalyan medyası, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcünün yerine Leicester'ın Nijeryalı forveti Kelechi Iheanacho'yu kadrosuna katabileceğini yazdı. (Sabah)

3G.SARAYDAN SERI VE LEMINA ATAĞI
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G.SARAY'DAN SERI VE LEMINA ATAĞI

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fatih Terim'in yeniden kadroda görmek istediği Seri ve Lemina için de girişimlere başladı. Yönetim, orta sahada görev yapan iki futbolcunun yeniden kiralanması için çalışmalarını sürdürüyor. (TRT Spor)

4WELINTONDA İŞLEM TAMAM
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WELINTON'DA İŞLEM TAMAM

Beşiktaş, Welinton transferinde mutlu sona ulaştı. Brezilyalı savunmacıyla bir süredir görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlı yönetim, 1.5 milyon euro isteyen oyuncuyu 850 bin euro'ya ikna etti. Transfer önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak. (Sabah)

5MARCONEDE ÇETİN PAZARLIK
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MARCONE'DE ÇETİN PAZARLIK

Boca Juniors'ta forma giyen Ivan Marcone ile her konuda anlaşan Trabzonspor, şimdi de kulübünü ikna etmeye çalışıyor. 30 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu için opsiyonlu kiralama teklifi yapan Karadeniz ekibi, çetin bir pazarlık sürdürüyor. Arjantin kulübünün 2 milyon dolarlık beklentisine karşılık 1.5 milyon dolar kiralama bedeli öneren bordo-mavililer, satın alma opsiyonu için de 3 milyon dolar teklif etti. Ancak Boca'nın satın alma opsiyonunun 'zorunlu' olmasını istemesi anlaşmayı zorluyor. (Sabah)

6
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BAPTISTAO'YU FENERBAHÇE'YE YAZDILAR

Çin Ligi'nde Wuhan Zall forması giyen Brezilyalı santrfor Leo Baptistao'yu Fenerbahçe'nin istidiği iddia edildi. Avrupa futbol siteleri 27 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için Fenerbahçe'nin 2 milyon Euro ödemeye hazır olduğunu ifade ettiler. (Takvim)

7BABELE WEST BROMWICH DE TALİP
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BABEL'E WEST BROMWICH DE TALİP

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Ryan Babel konusunda hareketli saatler yaşanıyor. Premier Lig'e yeni yükselen Fulham'ın ardından West Bromwich'in de Hollandalı yıldızı istediği belirtiliyor. (Takvim)

8BEŞİKTAŞA DALER KUZYAEV MÜJDESİ
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BEŞİKTAŞ'A DALER KUZYAEV MÜJDESİ

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Daler Kuzyaev ile Zenit'in sözleşme yenilemeyeceği açıklandı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon 28 maçta görev yaptı. Sadece 14 maça ilk 11'de başlayan Rus orta saha oyuncusu 1 gol atıp 1 asist yaptı. (Takvim)

9SIMUNOVICİN SAKATLIK RAPORU KORKUTUYOR
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SIMUNOVIC'İN SAKATLIK RAPORU KORKUTUYOR

Trabzonspor'a önerilen Celtic'in Hırvat stoperi Jozo Simunovic'in geçmişte ağır sakatlıklar yaşaması geçen sezon da bir çok maçı kaçırması kafaları karıştırdı. Trabzon yönetimi oyuncunun durumunu incelemeye devam ediyor. (Takvim)

10FENERBAHÇELİ OĞUZ KAAN, RİZE İLE ANLAŞTI
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FENERBAHÇELİ OĞUZ KAAN, RİZE İLE ANLAŞTI

Çaykur Rizespor, bonservisi Fenerbahçe'de olan orta saha oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin ile anlaşma sağladı. Anlaşma sağlandıktan sonra Fenerbahçe ile temasa geçildi. Fenerbahçe yönetimi onaylarsa Oğuz Kağan Rize'ye imza atacak. (TRT Spor)

11G.SARAYIN HEDEFİNDE DOUCOURE, LERMA VE GRUJIC VAR
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G.SARAY'IN HEDEFİNDE DOUCOURE, LERMA VE GRUJIC VAR

Geçen sezon İngiltere’den Seri ve Lemina’yı alan Galatasaray, 6 ve 8 numara transferi için gözünü yine Ada’ya dikti. Yönetim Watford'dan Abdoulaye Doucoure, Bournemouthlu Jefferson Lerma ve Liverpool forması giyen Grujic’in transferi için çalışmalarını sürdürüyor. (Takvim)

12ZE LUIS, PORTODA İSTENMİYOR
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ZE LUIS, PORTO'DA İSTENMİYOR

Beşiktaş'ın listesindeki Ze Luis, Porto'da istenmiyor. Portekiz ekibi 1.5 milyon euro maaş alan yıldız golcüden kurtulmanın peşinde. (Takvim)

13SOSANIN ÖNCELİĞİ TRABZONSPOR
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SOSA'NIN ÖNCELİĞİ TRABZONSPOR

Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren ve adı başka takımlarla anılan Jose Sosa, ilk olarak Bordo-Mavili yönetimle görüşme kararı aldı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Sosa'nın menajeri ile yapılacak görüşmede 2 yıllık sözleşme ve senelik 1 milyon 750 bin Euro'luk teklifini tekrarlayacağı da öğrenildi. (Takvim)

14ELABDELLAOUI, GALATASARAY İÇİN GELİYOR
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ELABDELLAOUI, GALATASARAY İÇİN GELİYOR

Galatasaray'ın Olympiakos'tan transfer ettiği Omar Elabdellaoui'nin bugün akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor. Norveçli sağ bek pazartesi günü resmi imzayı atacak. (Takvim)

15VEDATIN PARASIYLA ONYEKURU VE BAKASETAS
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VEDAT'IN PARASIYLA ONYEKURU VE BAKASETAS

Transfer sezonunun en hızlı takımı olan Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi 19 milyon Euro’ya Lazio’ya satacak. Bu para ile bombaları patlatacak. Onyekuru ve Bakasetas'ı alacak. (Takvim)

16BEŞİKTAŞIN LİSTESİNDE ŞAHVERDİ ÇETİN VAR
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BEŞİKTAŞ'IN LİSTESİNDE ŞAHVERDİ ÇETİN VAR

Beşiktaş, Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi sona eren genç orta saha oyuncusu için harekete geçti. Bonservisi olmayan 2000 doğumlu Şahverdi Çetin merkez orta sahada görev yapıyor. Çetin, Almanya U18 Milli Takımı ile de boy gösterdi. (Takvim)

17TRABZONUN HEDEFİ OLIVER BURKE
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TRABZON'UN HEDEFİ OLIVER BURKE

Trabzonspor gözünü 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Oliver Burke'e dikti. West Bromwich Albion’da forma giyen İskoç futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen bordo-mavili kulüp, temasları sıklaştırdı. (Sabah)

18DIRARIN YERİNE HADERGJONAJ VE NAZIM SANGARE
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DIRAR'IN YERİNE HADERGJONAJ VE NAZIM SANGARE

Fenerbahçe'de Nabil Dirar'ın takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Bu ihtimali gündemine alan sarı lacivertli ekip alternatif isim arayışlarına ise başladı. Fenerbahçe'nin sağ bek için transfer listesinde ise iki isim var: Huddersfield Town'da forma giyen Florent Hadergjonaj ve Antalyaspor'un milli oyuncusu Nazım Sangare. (A Spor)

19ADİL DEMİRBAĞ, GALATASARAYA...
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ADİL DEMİRBAĞ, GALATASARAY'A...

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Adana Demirspor'un 22 yaşındaki stoperi Adil Demirbağ'ı kadroya katmak istiyor. 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu için 5 milyon TL teklif edilecek. (Fotomaç)

20BEŞİKTAŞ, SAMUEL GRANDSIR İLE ANLAŞTI
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BEŞİKTAŞ, SAMUEL GRANDSIR İLE ANLAŞTI

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Monaco'nun 24 yaşındaki Fransız yıldızı Samuel Grandsir ile anlaşma sağladı. Transfer için teknik direktör Sergen Yalçın'ın onayı bekleniyor. (A Spor)

21DIEGO PEROTTIDE FARK 300 BİN EURO
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DIEGO PEROTTI'DE FARK 300 BİN EURO

Transferi için büyük çaba harcanan sol kanat oyuncusu Diego Perotti konusunda İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe ve Roma'nın rakam konusunda pazarlık yaptığını yazdı. Roma 2 milyon euro isterken, sarı-lacivertlilerin 1.7 milyon euroya çıktığı ifade edildi. (Fotomaç)

22GALATASARAYA GENÇ SOL BEK: MERT GÖCKAN
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GALATASARAY'A GENÇ SOL BEK: MERT GÖCKAN

Galatasaray'ın sol bek rotasyonu için Dortmund U19 takımıyla sözleşmesi sona eren Mert Göckan'ı istediği öğrenildi. 2001 doğumlu futbolcu alt yaş kategorilerinde toplam 72 maça çıkarken 5 gol, 7 asistle oynadı. (Fotomaç)

23BEŞİKTAŞ İSTEDİ, PAOKA GİTTİ
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BEŞİKTAŞ İSTEDİ, PAOK'A GİTTİ

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi PAOK, flaş bir transfere imza attı. Yunan ekibi, Kartal'ın da gündemine gelen Gürcü orta saha oyuncusu Nika Ninua'yı 4 yıllığına kadrosuna kattı.

24VEDATA NİYET, BASTOSA KISMET
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VEDAT'A NİYET, BASTOS'A KISMET

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi için Lazio ile yaptığı görüşmelerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler Lazio'nun Angolalı stoperi Bastos'a talip oldu. 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen yönetim, oyuncunun bonservisinin Vedat'ın fiyatından düşülmesini talep etti. (Sabah)

25BEŞİKTAŞA KARSDORP TRANSFERİNDE ZORLU RAKİPLER
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BEŞİKTAŞ'A KARSDORP TRANSFERİNDE ZORLU RAKİPLER

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün ayrılığı sonrası deneyimli sağ bek Rick Karsdorp'u gündemine almıştı. Siyah-beyazlı takıma bu transferde zorlu rakipler çıktı. 25 yaşındaki Romalı futbolcuyu Sevilla, Schalke ve Southampton da istiyor. (Sabah)

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