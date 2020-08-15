Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da son dakika transfer haberleri (15 Ağustos 2020)

2020-2021 sezonu öncesi transferde heyecan dorukta. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor cephelerinde arka arkaya son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İşte güne damga vuran sıcak transfer haberleri...
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FORVETE SON ADAY IHEANACHO
Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferinin tamamlanma aşamasında olduğunu duyuran İtalyan medyası, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcünün yerine Leicester'ın Nijeryalı forveti Kelechi Iheanacho'yu kadrosuna katabileceğini yazdı. (Sabah)
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G.SARAY'DAN SERI VE LEMINA ATAĞI
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fatih Terim'in yeniden kadroda görmek istediği Seri ve Lemina için de girişimlere başladı. Yönetim, orta sahada görev yapan iki futbolcunun yeniden kiralanması için çalışmalarını sürdürüyor. (TRT Spor)
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WELINTON'DA İŞLEM TAMAM
Beşiktaş, Welinton transferinde mutlu sona ulaştı. Brezilyalı savunmacıyla bir süredir görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlı yönetim, 1.5 milyon euro isteyen oyuncuyu 850 bin euro'ya ikna etti. Transfer önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak. (Sabah)
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MARCONE'DE ÇETİN PAZARLIK
Boca Juniors'ta forma giyen Ivan Marcone ile her konuda anlaşan Trabzonspor, şimdi de kulübünü ikna etmeye çalışıyor. 30 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu için opsiyonlu kiralama teklifi yapan Karadeniz ekibi, çetin bir pazarlık sürdürüyor. Arjantin kulübünün 2 milyon dolarlık beklentisine karşılık 1.5 milyon dolar kiralama bedeli öneren bordo-mavililer, satın alma opsiyonu için de 3 milyon dolar teklif etti. Ancak Boca'nın satın alma opsiyonunun 'zorunlu' olmasını istemesi anlaşmayı zorluyor. (Sabah)
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BAPTISTAO'YU FENERBAHÇE'YE YAZDILAR
Çin Ligi'nde Wuhan Zall forması giyen Brezilyalı santrfor Leo Baptistao'yu Fenerbahçe'nin istidiği iddia edildi. Avrupa futbol siteleri 27 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için Fenerbahçe'nin 2 milyon Euro ödemeye hazır olduğunu ifade ettiler. (Takvim)
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BABEL'E WEST BROMWICH DE TALİP
Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Ryan Babel konusunda hareketli saatler yaşanıyor. Premier Lig'e yeni yükselen Fulham'ın ardından West Bromwich'in de Hollandalı yıldızı istediği belirtiliyor. (Takvim)
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BEŞİKTAŞ'A DALER KUZYAEV MÜJDESİ
Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Daler Kuzyaev ile Zenit'in sözleşme yenilemeyeceği açıklandı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon 28 maçta görev yaptı. Sadece 14 maça ilk 11'de başlayan Rus orta saha oyuncusu 1 gol atıp 1 asist yaptı. (Takvim)
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SIMUNOVIC'İN SAKATLIK RAPORU KORKUTUYOR
Trabzonspor'a önerilen Celtic'in Hırvat stoperi Jozo Simunovic'in geçmişte ağır sakatlıklar yaşaması geçen sezon da bir çok maçı kaçırması kafaları karıştırdı. Trabzon yönetimi oyuncunun durumunu incelemeye devam ediyor. (Takvim)
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FENERBAHÇELİ OĞUZ KAAN, RİZE İLE ANLAŞTI
Çaykur Rizespor, bonservisi Fenerbahçe'de olan orta saha oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin ile anlaşma sağladı. Anlaşma sağlandıktan sonra Fenerbahçe ile temasa geçildi. Fenerbahçe yönetimi onaylarsa Oğuz Kağan Rize'ye imza atacak. (TRT Spor)
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G.SARAY'IN HEDEFİNDE DOUCOURE, LERMA VE GRUJIC VAR
Geçen sezon İngiltere’den Seri ve Lemina’yı alan Galatasaray, 6 ve 8 numara transferi için gözünü yine Ada’ya dikti. Yönetim Watford'dan Abdoulaye Doucoure, Bournemouthlu Jefferson Lerma ve Liverpool forması giyen Grujic’in transferi için çalışmalarını sürdürüyor. (Takvim)
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ZE LUIS, PORTO'DA İSTENMİYOR
Beşiktaş'ın listesindeki Ze Luis, Porto'da istenmiyor. Portekiz ekibi 1.5 milyon euro maaş alan yıldız golcüden kurtulmanın peşinde. (Takvim)
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SOSA'NIN ÖNCELİĞİ TRABZONSPOR
Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren ve adı başka takımlarla anılan Jose Sosa, ilk olarak Bordo-Mavili yönetimle görüşme kararı aldı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Sosa'nın menajeri ile yapılacak görüşmede 2 yıllık sözleşme ve senelik 1 milyon 750 bin Euro'luk teklifini tekrarlayacağı da öğrenildi. (Takvim)
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ELABDELLAOUI, GALATASARAY İÇİN GELİYOR
Galatasaray'ın Olympiakos'tan transfer ettiği Omar Elabdellaoui'nin bugün akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor. Norveçli sağ bek pazartesi günü resmi imzayı atacak. (Takvim)
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VEDAT'IN PARASIYLA ONYEKURU VE BAKASETAS
Transfer sezonunun en hızlı takımı olan Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi 19 milyon Euro’ya Lazio’ya satacak. Bu para ile bombaları patlatacak. Onyekuru ve Bakasetas'ı alacak. (Takvim)
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BEŞİKTAŞ'IN LİSTESİNDE ŞAHVERDİ ÇETİN VAR
Beşiktaş, Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi sona eren genç orta saha oyuncusu için harekete geçti. Bonservisi olmayan 2000 doğumlu Şahverdi Çetin merkez orta sahada görev yapıyor. Çetin, Almanya U18 Milli Takımı ile de boy gösterdi. (Takvim)
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TRABZON'UN HEDEFİ OLIVER BURKE
Trabzonspor gözünü 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Oliver Burke'e dikti. West Bromwich Albion’da forma giyen İskoç futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen bordo-mavili kulüp, temasları sıklaştırdı. (Sabah)
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DIRAR'IN YERİNE HADERGJONAJ VE NAZIM SANGARE
Fenerbahçe'de Nabil Dirar'ın takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Bu ihtimali gündemine alan sarı lacivertli ekip alternatif isim arayışlarına ise başladı. Fenerbahçe'nin sağ bek için transfer listesinde ise iki isim var: Huddersfield Town'da forma giyen Florent Hadergjonaj ve Antalyaspor'un milli oyuncusu Nazım Sangare. (A Spor)
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ADİL DEMİRBAĞ, GALATASARAY'A...
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Adana Demirspor'un 22 yaşındaki stoperi Adil Demirbağ'ı kadroya katmak istiyor. 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu için 5 milyon TL teklif edilecek. (Fotomaç)
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BEŞİKTAŞ, SAMUEL GRANDSIR İLE ANLAŞTI
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Monaco'nun 24 yaşındaki Fransız yıldızı Samuel Grandsir ile anlaşma sağladı. Transfer için teknik direktör Sergen Yalçın'ın onayı bekleniyor. (A Spor)
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DIEGO PEROTTI'DE FARK 300 BİN EURO
Transferi için büyük çaba harcanan sol kanat oyuncusu Diego Perotti konusunda İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe ve Roma'nın rakam konusunda pazarlık yaptığını yazdı. Roma 2 milyon euro isterken, sarı-lacivertlilerin 1.7 milyon euroya çıktığı ifade edildi. (Fotomaç)
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GALATASARAY'A GENÇ SOL BEK: MERT GÖCKAN
Galatasaray'ın sol bek rotasyonu için Dortmund U19 takımıyla sözleşmesi sona eren Mert Göckan'ı istediği öğrenildi. 2001 doğumlu futbolcu alt yaş kategorilerinde toplam 72 maça çıkarken 5 gol, 7 asistle oynadı. (Fotomaç)
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BEŞİKTAŞ İSTEDİ, PAOK'A GİTTİ
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi PAOK, flaş bir transfere imza attı. Yunan ekibi, Kartal'ın da gündemine gelen Gürcü orta saha oyuncusu Nika Ninua'yı 4 yıllığına kadrosuna kattı.
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VEDAT'A NİYET, BASTOS'A KISMET
Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi için Lazio ile yaptığı görüşmelerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler Lazio'nun Angolalı stoperi Bastos'a talip oldu. 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen yönetim, oyuncunun bonservisinin Vedat'ın fiyatından düşülmesini talep etti. (Sabah)
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BEŞİKTAŞ'A KARSDORP TRANSFERİNDE ZORLU RAKİPLER
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün ayrılığı sonrası deneyimli sağ bek Rick Karsdorp'u gündemine almıştı. Siyah-beyazlı takıma bu transferde zorlu rakipler çıktı. 25 yaşındaki Romalı futbolcuyu Sevilla, Schalke ve Southampton da istiyor. (Sabah)