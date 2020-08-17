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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTransfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor son dakika transfer haberleri (17 Ağustos 2020)
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Haber Giriş: 17 Ağustos 2020 - 08:53,

Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor son dakika transfer haberleri (17 Ağustos 2020)

Süper Lig'de yeni sezon öncesi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Gündemdeki haberleri sizler için derledik...

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1TRANSFER TURU
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TRANSFER TURU

2020-2021 sezonu öncesi transferde heyecan dorukta. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor cephelerinde arka arkaya son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İşte güne damga vuran sıcak transfer haberleri...

2GARRY RODRIGUES, OLYMPIAKOS YOLUNDA
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GARRY RODRIGUES, OLYMPIAKOS YOLUNDA

Fenerbahçe ile 1 yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Garry Rodrigues'e Olympiakos talip oldu. Hollandalı futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Suudi Arabistan takımı Al Ittihad ile temasa geçen Yunan kulübü anlaşılması halinde futbolcuyu transfer etmek istiyor. Rodrigues'in maaş yükünden kurtulmak isteyen sarı-lacivertlilerin futbolcu ve kulübüne zorluk çıkarmayacağı kaydedildi. (Takvim)

3INTER MIAMI, FALCAOYU BEKLİYOR
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INTER MIAMI, FALCAO'YU BEKLİYOR

Radamel Falcao için önemli bir iddia ortaya atıldı. David Beckham’ın sahibi olduğu ABD kulübü Inter Miami’nin Radamel Falcao’yu ocak ayında kadrosuna katacağı iddia edildi. Falcao sezona Galatasaray’da başlayak, ancak ABD’de tamamlayacak.

4BEŞİKTAŞ İÇİN FRANCO CERVI İDDİASI
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BEŞİKTAŞ İÇİN FRANCO CERVI İDDİASI

Portekiz ekibi Benfica’da forma giyen Franco Cervi’nin adı Beşiktaş ile anılıyor. Arjantinli sol kanat oyuncusunun menajeri Alberto Moreno, “Benfica oyuncuyla yollarını ayırmak istiyor. İspanya’dan ve Türkiye’den bir kulübün ilgisi var. Arjantin Milli Takımı’nda oynuyor, önemli bir oyuncu” ifadesini kullandı. (Takvim)

5ATALANTANIN HEDEFİ ABDÜLKADİR ÖMÜR
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ATALANTA'NIN HEDEFİ ABDÜLKADİR ÖMÜR

Türk futbolu ve Trabzonspor’un büyük yeteneklerinden Abdülkadir Ömür’e Çizme’den kanca. İtalya’nın en iyi hücum eden takımlarından biri olan Atalanta, genç yıldızı renklerine katmak istiyor. İtalyan ekibinin önümüzdeki günlerde resmi teklifle Trabzon’un kapısını çalması bekleniyor. (Takvim)

6FENERBAHÇE, SMOLOVU BİTİRDİ
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FENERBAHÇE, SMOLOV'U BİTİRDİ

Takımın en golcü ismi Vedat Muriç’i 19 milyon Euro karşılığında Lazio’ya satmak üzere olan Fenerbahçe yeni forvetini buldu. Sarı- Lacivertliler bir süredir peşinde olduğu Fedor Smolov’u bitirdi. Vedat Muriç satılır satılmaz transfer resmen açıklanacak. (Takvim)

7GALATASARAYDA SAĞA DESPODOV
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GALATASARAY'DA SAĞA DESPODOV

Galatasaray'da gönderilmesi gündemde olan Sofiane Feghouli’nin yerine sağ kanat oyuncusu aranırken İtalyan basınından önemli bir iddia geldi. Habere göre Galatasaray, Cagliari’nin Bulgar sağ açığı Kiril Despodov için İtalyan kulübüne teklifte bulundu. (Takvim)

8BEŞİKTAŞ, BADOU NDIAYEYİ BİTİRİYOR
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BEŞİKTAŞ, BADOU NDIAYE'Yİ BİTİRİYOR

Beşiktaş, daha önce Osmanlıspor, Galatasaray ve Trabzonspor formaları giymiş olan Badou Ndiaye'nin transferini bitirmeye çok yakın. Beşiktaş'ın bu oyuncuyu 2 milyon Euro satın alma opsiyonuyla 1 yıl kiralamasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Bu transferde Stoke City'e herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek olan Siyah-Beyazlı yönetimin Badou Ndiaye'ye yıllık 1 milyon 500 bin Euro vereceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. (Takvim)

9CELTIC, EKUBAN TRANSFERİNDE MASADAN KALKTI
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CELTIC, EKUBAN TRANSFERİNDE MASADAN KALKTI

Trabzonspor'da gelecek yıl kadro planlamasının önemli oyuncularından birisi olarak gösterilen Caleb Ekuban'a farklı takımlardan teklif gelmesi üzerine yönetim kurulu, menajerlere 7 Milyon Euro'dan düşük bir teklifi değerlendirmeyeceklerini iletti. Bunun üzerine Celtic'in geri adım attığı belirtilirken, İskoç basını da yaşanan bu gelişmenin kulübü başka alternatiflere ittiğini yazdı. Celtic, 5 milyon Euro'ya çıkmıştı.

10FENERBAHÇEYE SARR TRANSFERİNDE GÜÇLÜ RAKİPLER
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FENERBAHÇE'YE SARR TRANSFERİNDE GÜÇLÜ RAKİPLER

Nice ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Malang Sarr’a Fenerbahçe’nin teklif yaptığı iddia edilmişti. Fransız basınına göre genç stoperle Marsilya, Napoli ve Sevilla da yakından ilgileniyor. Sarr’ın tüm teklifleri değerlendirmek için acele etmeyeceği ve Ağustos sonuna kadar bekleme kararı aldığı da gelen bilgiler arasında. (Takvim)

11G.SARAYDA ADAYLAR MEHMET EKİCİ VE AYTAÇ KARA
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G.SARAY'DA ADAYLAR MEHMET EKİCİ VE AYTAÇ KARA

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta sahada 8 numaralı mevki için yerli bir ismi transfer etmek istiyor. Sarı-Kırmızılı ekipte bu bölge için ön plana çıkan iki ismin olduğu öğrenildi. Bunlardan ilki Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici. Sarı-Lacivertli kulübün sözleşme yenilemediği Mehmet Ekici'nin menajeri Galatasaraylı kurmaylarla geçtiğimiz hafta bir görüşme yapmıştı. Diğer isim ise Kasımpaşa ile sözleşmesi devam eden ve iyi bir sezon geçiren Aytaç Kara. Ancak Aytaç'ta bonservis probleminin olması Galatasaraylı yöneticileri oldukça zorluyor. (Takvim)

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BEŞİKTAŞ'TA LOIC REMY ZİRVESİ

Beşiktaş forvet transferini bir an önce sonuçlandırmak istiyor. Porto’dan Ze Luis, Zenit’ten Artem Dzyuba ve Alanyaspor’dan Papiss Cisse ile ilgilenen Siyah-Beyazlı yönetim son olarak bonservisi elinde olan Loic Remy’i listesine aldı. Geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Lille’de 7 gollük bir performans gösteren 33 yaşındaki Fransız futbolcu için Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın olumlu görüş bildirdiği ortaya çıktı. Oyuncuyu Fenerbahçe de istiyor(Takvim)

13OLIVER BURKE, TRABZONSPORA GELMEK İSTİYOR
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OLIVER BURKE, TRABZONSPOR'A GELMEK İSTİYOR

Trabzonspor'un görüşme halinde olduğu West Bromwich’in İskoçyalı sağ kanat oyuncusu Oliver Burke, Bordo- Mavili takımda forma giymek istiyor. Sörloth’un gelişiminden etkilenen genç yıldız Trabzonspor’a yeşil ışık yaktı. (Takvim)

14THIAMA KARŞILIK TOLGAY YA DA HARUN
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THIAM'A KARŞILIK TOLGAY YA DA HARUN

Vedat Muriç'in ayrılık durumu ve Mevlüt Erdinç'in yetersiz performansı nedeniyle hücum hattına en az 2 takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'den dün çok flaş bir hamle geldi. Başkan Ali Koç, Kasımpaşa formasıyla çok iyi bir sezonu geride bırakan Mame Thiam ile bir araya geldi. Görüşmeye futboldan sorumlu yönetici Selahattin Baki ve menajer Ahmet Bulut da katıldı. Tarafların maaş ve sözleşme süresi konusunda büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin 27 yaşındaki Mame Thiam'a karşılık olarak Kasımpaşa'nın istediği Tolgay Arslan veya Harun Tekin'i takas olarak teklif edeceği öğrenildi. Senegalli futbolcu hücumun her iki kanadında ve en uçta görev alabiliyor. (Takvim)

15CUEVADAN GALATASARAY İTİRAFI
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CUEVA'DAN GALATASARAY İTİRAFI

Yeni Malatyaspor’un “Çilek” benzetmesiyle açıkladığı Peru Milli Takımı’nın yıldızı Cueva’dan Galatasaray itirafı geldi. Cueva, “2017’de Galatasaray’dan teklif aldım. Ritm yakalamıştım ve o dönemde ayrılmak benim için doğru olmayabilirdi" dedi. (Takvim)

16BEŞİKTAŞTAN LJAJIC TEKLİFİNE RET
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BEŞİKTAŞ'TAN LJAJIC TEKLİFİNE RET

Beşiktaş yönetimi, Sırp futbolcu Adem Ljajic için 3 milyon Euro teklif eden Japon ekibi Vissel Kobe'ye olumsuz yanıt verdi. Yönetim, Adem için 6 milyon Euro istiyor. (Takvim)

17TRABZONSPORDAN SOSAYA: KALMANI İSTİYORUZ
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TRABZONSPOR'DAN SOSA'YA: KALMANI İSTİYORUZ

Trabzonspor, Arjantinli kaptanı Jose Sosa konusundaki belirsizliğin biran önce son bulmasını istiyor. Bu nedenle oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmede, bonuslarla birlikle yapılan teklif artırıldı. Bordo-Mavili yöneticilerin Sosa’nın menajerine, “Bonuslarla birlikte yaptığımız teklifi 250 bin Euro daha artırarak 2 milyon Euro seviyesine çıkarıyoruz ancak bunun üstüne çıkamayız, Sosa’nın kalmasını istiyoruz” denildi. (Takvim)

18MAURICIO ISLA, FLAMENGOYU SEÇTİ
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MAURICIO ISLA, FLAMENGO'YU SEÇTİ

Fenerbahçe'den ayrılan Isla’nın Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo ile anlaştığı öğrenildi. 32 yaşındaki futbolcunun en kısa sürede yeni kulübüne imza atacağı gelen bilgiler arasında... (Takvim)

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OMAR ELABDELLAOUI BUGÜN ASLAN OLUYOR

Önceki gece İstanbul’a gelen Omar Elabdellaoui, bugün Galatasaray ile 3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Yapılacak KAP bildiriminin ardından Norveçli oyuncunun maliyeti net olarak ortaya çıkacak. Son 3 sezonu Olympiakos’ta geçiren 28 yaşındaki sağ bek 44 kez Norveç Milli Takım forması giydi. (Takvim)

20BEŞİKTAŞTA GÖKHAN TÖRE PAZARLIĞI
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BEŞİKTAŞ'TA GÖKHAN TÖRE PAZARLIĞI

Beşiktaş, Gökhan Töre için Yeni Malatyaspor’la pazarlıklarına hız verdi. Siyah-Beyazlı yönetim eski futbolcusunu yeniden takıma kazandırmak isterken Yeni Malatyaspor’a 400 bin Euro ile birlikte Umut Nayir’i teklif etti. Umut’a 'evet' diyen Doğu ekibi rakamın 1.5 milyon Euro olmasını talep etti. (Takvim)

21TRABZONSPORA BİR NORVEÇLİ DAHA: PETTER HAUGE
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TRABZONSPOR'A BİR NORVEÇLİ DAHA: PETTER HAUGE

Trabzonspor'dan yeni bir Norveçli operasyonu. Karadeniz Fırtınası, geçen sezon Alexander Sörloth ile başlayan ve bu sezon Anders Trondsen ile devam eden Norveçli transfer akımına yeni bir halka eklemek istiyor. Gündeme gelen isim ise Bodo Glimt forması giyen Petter Hauge. (Takvim)

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