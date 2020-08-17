Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor son dakika transfer haberleri (17 Ağustos 2020)
Süper Lig'de yeni sezon öncesi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Gündemdeki haberleri sizler için derledik...
TRANSFER TURU
2020-2021 sezonu öncesi transferde heyecan dorukta. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor cephelerinde arka arkaya son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İşte güne damga vuran sıcak transfer haberleri...
GARRY RODRIGUES, OLYMPIAKOS YOLUNDA
Fenerbahçe ile 1 yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Garry Rodrigues'e Olympiakos talip oldu. Hollandalı futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Suudi Arabistan takımı Al Ittihad ile temasa geçen Yunan kulübü anlaşılması halinde futbolcuyu transfer etmek istiyor. Rodrigues'in maaş yükünden kurtulmak isteyen sarı-lacivertlilerin futbolcu ve kulübüne zorluk çıkarmayacağı kaydedildi. (Takvim)
INTER MIAMI, FALCAO'YU BEKLİYOR
Radamel Falcao için önemli bir iddia ortaya atıldı. David Beckham’ın sahibi olduğu ABD kulübü Inter Miami’nin Radamel Falcao’yu ocak ayında kadrosuna katacağı iddia edildi. Falcao sezona Galatasaray’da başlayak, ancak ABD’de tamamlayacak.
BEŞİKTAŞ İÇİN FRANCO CERVI İDDİASI
Portekiz ekibi Benfica’da forma giyen Franco Cervi’nin adı Beşiktaş ile anılıyor. Arjantinli sol kanat oyuncusunun menajeri Alberto Moreno, “Benfica oyuncuyla yollarını ayırmak istiyor. İspanya’dan ve Türkiye’den bir kulübün ilgisi var. Arjantin Milli Takımı’nda oynuyor, önemli bir oyuncu” ifadesini kullandı. (Takvim)
ATALANTA'NIN HEDEFİ ABDÜLKADİR ÖMÜR
Türk futbolu ve Trabzonspor’un büyük yeteneklerinden Abdülkadir Ömür’e Çizme’den kanca. İtalya’nın en iyi hücum eden takımlarından biri olan Atalanta, genç yıldızı renklerine katmak istiyor. İtalyan ekibinin önümüzdeki günlerde resmi teklifle Trabzon’un kapısını çalması bekleniyor. (Takvim)
GALATASARAY'DA SAĞA DESPODOV
Galatasaray'da gönderilmesi gündemde olan Sofiane Feghouli’nin yerine sağ kanat oyuncusu aranırken İtalyan basınından önemli bir iddia geldi. Habere göre Galatasaray, Cagliari’nin Bulgar sağ açığı Kiril Despodov için İtalyan kulübüne teklifte bulundu. (Takvim)
BEŞİKTAŞ, BADOU NDIAYE'Yİ BİTİRİYOR
Beşiktaş, daha önce Osmanlıspor, Galatasaray ve Trabzonspor formaları giymiş olan Badou Ndiaye'nin transferini bitirmeye çok yakın. Beşiktaş'ın bu oyuncuyu 2 milyon Euro satın alma opsiyonuyla 1 yıl kiralamasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Bu transferde Stoke City'e herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek olan Siyah-Beyazlı yönetimin Badou Ndiaye'ye yıllık 1 milyon 500 bin Euro vereceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. (Takvim)
CELTIC, EKUBAN TRANSFERİNDE MASADAN KALKTI
Trabzonspor'da gelecek yıl kadro planlamasının önemli oyuncularından birisi olarak gösterilen Caleb Ekuban'a farklı takımlardan teklif gelmesi üzerine yönetim kurulu, menajerlere 7 Milyon Euro'dan düşük bir teklifi değerlendirmeyeceklerini iletti. Bunun üzerine Celtic'in geri adım attığı belirtilirken, İskoç basını da yaşanan bu gelişmenin kulübü başka alternatiflere ittiğini yazdı. Celtic, 5 milyon Euro'ya çıkmıştı.
FENERBAHÇE'YE SARR TRANSFERİNDE GÜÇLÜ RAKİPLER
Nice ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Malang Sarr’a Fenerbahçe’nin teklif yaptığı iddia edilmişti. Fransız basınına göre genç stoperle Marsilya, Napoli ve Sevilla da yakından ilgileniyor. Sarr’ın tüm teklifleri değerlendirmek için acele etmeyeceği ve Ağustos sonuna kadar bekleme kararı aldığı da gelen bilgiler arasında. (Takvim)
G.SARAY'DA ADAYLAR MEHMET EKİCİ VE AYTAÇ KARA
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta sahada 8 numaralı mevki için yerli bir ismi transfer etmek istiyor. Sarı-Kırmızılı ekipte bu bölge için ön plana çıkan iki ismin olduğu öğrenildi. Bunlardan ilki Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici. Sarı-Lacivertli kulübün sözleşme yenilemediği Mehmet Ekici'nin menajeri Galatasaraylı kurmaylarla geçtiğimiz hafta bir görüşme yapmıştı. Diğer isim ise Kasımpaşa ile sözleşmesi devam eden ve iyi bir sezon geçiren Aytaç Kara. Ancak Aytaç'ta bonservis probleminin olması Galatasaraylı yöneticileri oldukça zorluyor. (Takvim)
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BEŞİKTAŞ'TA LOIC REMY ZİRVESİ
Beşiktaş forvet transferini bir an önce sonuçlandırmak istiyor. Porto’dan Ze Luis, Zenit’ten Artem Dzyuba ve Alanyaspor’dan Papiss Cisse ile ilgilenen Siyah-Beyazlı yönetim son olarak bonservisi elinde olan Loic Remy’i listesine aldı. Geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Lille’de 7 gollük bir performans gösteren 33 yaşındaki Fransız futbolcu için Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın olumlu görüş bildirdiği ortaya çıktı. Oyuncuyu Fenerbahçe de istiyor(Takvim)
OLIVER BURKE, TRABZONSPOR'A GELMEK İSTİYOR
Trabzonspor'un görüşme halinde olduğu West Bromwich’in İskoçyalı sağ kanat oyuncusu Oliver Burke, Bordo- Mavili takımda forma giymek istiyor. Sörloth’un gelişiminden etkilenen genç yıldız Trabzonspor’a yeşil ışık yaktı. (Takvim)
THIAM'A KARŞILIK TOLGAY YA DA HARUN
Vedat Muriç'in ayrılık durumu ve Mevlüt Erdinç'in yetersiz performansı nedeniyle hücum hattına en az 2 takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'den dün çok flaş bir hamle geldi. Başkan Ali Koç, Kasımpaşa formasıyla çok iyi bir sezonu geride bırakan Mame Thiam ile bir araya geldi. Görüşmeye futboldan sorumlu yönetici Selahattin Baki ve menajer Ahmet Bulut da katıldı. Tarafların maaş ve sözleşme süresi konusunda büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin 27 yaşındaki Mame Thiam'a karşılık olarak Kasımpaşa'nın istediği Tolgay Arslan veya Harun Tekin'i takas olarak teklif edeceği öğrenildi. Senegalli futbolcu hücumun her iki kanadında ve en uçta görev alabiliyor. (Takvim)
CUEVA'DAN GALATASARAY İTİRAFI
Yeni Malatyaspor’un “Çilek” benzetmesiyle açıkladığı Peru Milli Takımı’nın yıldızı Cueva’dan Galatasaray itirafı geldi. Cueva, “2017’de Galatasaray’dan teklif aldım. Ritm yakalamıştım ve o dönemde ayrılmak benim için doğru olmayabilirdi" dedi. (Takvim)
TRABZONSPOR'DAN SOSA'YA: KALMANI İSTİYORUZ
Trabzonspor, Arjantinli kaptanı Jose Sosa konusundaki belirsizliğin biran önce son bulmasını istiyor. Bu nedenle oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmede, bonuslarla birlikle yapılan teklif artırıldı. Bordo-Mavili yöneticilerin Sosa’nın menajerine, “Bonuslarla birlikte yaptığımız teklifi 250 bin Euro daha artırarak 2 milyon Euro seviyesine çıkarıyoruz ancak bunun üstüne çıkamayız, Sosa’nın kalmasını istiyoruz” denildi. (Takvim)
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