Spor Arena Haber Giriş: 20 Ağustos 2021 - 18:14 | 20 Ağustos 2021 - 18:14

Transfer sezonu ne zaman kapanıyor? İşte 2021-2022 yaz transfer döneminden son bilgiler

Süper Lig'de heyecanın başlaması ile şimdi de transfer süreci gündeme geldi. Süper Lig'in 64. sezonunda 13 ilden 20 takım mücadele edecek. Türkiye'nin 13 ilinden 20 takım, 282 gün sürecek toplam 380 maçlık periyotta belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak. Peki, transfer sezonu ne zaman bitiyor?