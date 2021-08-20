Transfer sezonu ne zaman kapanıyor? İşte 2021-2022 yaz transfer döneminden son bilgiler
Süper Lig'de heyecanın başlaması ile şimdi de transfer süreci gündeme geldi. Süper Lig'in 64. sezonunda 13 ilden 20 takım mücadele edecek. Türkiye'nin 13 ilinden 20 takım, 282 gün sürecek toplam 380 maçlık periyotta belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak. Peki, transfer sezonu ne zaman bitiyor?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla 15 Mayıs'ta tamamlanan 2020-2021 sezonunun ardından Süper Lig'de 64. sezonun perdesi, İstanbul'da son şampiyon Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynana maçla başladı ve ligin ilk haftası geride kaldı. İşte, 2021-2022 yaz transfer döneminden son bilgiler...
2
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
Futbolda 17 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 8 Eylül'de sona erecek.
3
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.