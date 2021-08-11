Spor Arena Haber Giriş: 11 Ağustos 2021 - 11:53 | 11 Ağustos 2021 - 11:53

Transfer sezonu ne zaman bitiyor? İşte yaz transfer döneminin biteceği tarih!

Yaz transfer ve tescil döneminin 2020-2021 sezonu için ne zaman biteceği taraftarların araştırdığı konu olarak dikkat çekiyor. Futbol seyircileri ve kulüp taraftarının heyecanla takip ettiği transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kaldı. Peki, transfer sezonu ne zaman bitecek?