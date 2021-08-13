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Spor Arena
Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 - 12:28 | 

Transfer sezonu ne zaman bitiyor? İşte yaz transfer dönemi bitiş tarihi

Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla 15 Mayıs'ta tamamlanan 2020-2021 sezonunun ardından Süper Lig'de 64. sezonun perdesi, İstanbul'da son şampiyon Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak maçla açılacak. Peki, transfer sezonu ne zaman bitiyor?

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Süper Lig'in 64. sezonunda 13 ilden 20 takım mücadele edecek. Türkiye'nin 13 ilinden 20 takım, 282 gün sürecek toplam 380 maçlık periyotta belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak. İşte, yaz transfer dönemi bitiş tarihi...

2TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Futbolda 17 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 8 Eylül'de sona erecek.

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"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.

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