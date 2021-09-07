Transfer sezonu ne zaman saat kaçta bitiyor? 2021 yaz transfer dönemi sona eriyor... İşte Süper Lig transfer sezonu bitiş tarihi
Transfer sezonunun bitiş tarihi için geri sayım başladı. Süper Lig'de haziran ayında başlayan 2021 transfer sezonu bu hafta içerisinde tamamlanacak. Öte yandan "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek. Gözler şimdi yaz transfer döneminin biteceği tarihe çevrildi. Peki, Transfer sezonu ne zaman saat kaçta bitiyor? İşte, 2021 Süper Lig transfer sezonu bitiş tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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17 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, TFF'nin yayımladığı takvime göre eylül ayında tamamlanacak. Ardından ise ocak ayında ikinci transfer dönemi başlayacak. Profesyonel kulüpler, yerli ve yabancı futbolcuları renklerine bağlamaya devam ederken, gözler transfer sezonunun bitiş tarihine çevrildi. TFF'den gelen açıklamaya göre transfer sezonu 8 Eylül'de bitecek.
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NE ZAMAN BİTECEK?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 10 Haziran'da başlaması gereken yaz transfer döneminin başlangıç tarihi 1 hafta ertelenmişti. Transfer dönemi 8 Eylül'de sona erecek.