Spor Arena Haber Giriş: 07 Eylül 2021 - 18:33 | 07 Eylül 2021 - 18:33

Transfer sezonu ne zaman saat kaçta bitiyor? 2021 yaz transfer dönemi sona eriyor... İşte Süper Lig transfer sezonu bitiş tarihi

Transfer sezonunun bitiş tarihi için geri sayım başladı. Süper Lig'de haziran ayında başlayan 2021 transfer sezonu bu hafta içerisinde tamamlanacak. Öte yandan "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek. Gözler şimdi yaz transfer döneminin biteceği tarihe çevrildi. Peki, Transfer sezonu ne zaman saat kaçta bitiyor? İşte, 2021 Süper Lig transfer sezonu bitiş tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.