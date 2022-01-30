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Transfer sezonu ne zaman bitiyor? İşte 2022 ara transfer dönemi takvimi

#Transfer#Transfer Sezonu#Seoanasayfa

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Takımına aldıkları futbolcuları Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildiren kulüpler peş peşe transfer haberlerini duyuruyor. Peki, ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?

1/3Transfer sezonu ne zaman bitiyor İşte 2022 ara transfer dönemi takvimi

Ara transfer sezonunun sona ereceği tarih, futbolseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yakın zaman önce başlayan 2021-2022 sezonu ara transfer dönemiyle profesyonel kulüpler eksik mevkilerini doldurarak yerli ve yabancı futbolcuları renklerine bağladı. İşte, 2022 ara transfer dönemi takvimi...

2/3Transfer sezonu ne zaman bitiyor İşte 2022 ara transfer dönemi takvimi

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.

3/3HARCAMA LİMİTLERİ BELLİ OLDU

HARCAMA LİMİTLERİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 Sezonu 2. Transfer ve Tescil dönemi Takım Harcama Limitleri'ni açıkladı.TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2021-2022 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri, federasyon tarafından belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilecek.Buna göre yüzde 25 sapma ile birlikte en yüksek takım harcama limitine sahip takım 667 milyon 775 bin 177 TL'yle Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlileri, 662 milyon 069 bin 594 TL ile Galatasaray ve 552 milyon 298 bin 683 TL tutarla Beşiktaş takip etti.Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor'un ise Takım Harcama Limiti 387 milyon 060 bin 950 TL.

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#Transfer#Transfer Sezonu#Seoanasayfa