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Spor Arena
Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 - 14:37 | 

Transfer sezonu ne zaman bitiyor? İşte 2021-2022 yaz transfer dönemi hakkında bilgi

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Süper Lig'de yeni sezon 13 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Aralık'ta ilk yarı sona erecek. 7 Ocak'ta ikinci yarısı başlayacak Süper Lig, 22 Mayıs'ta tamamlanacak. Peki, transfer sezonu ne zaman bitiyor?

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Süper Lig'de maç programı belli oldu. Ligde ilk derbi müsabakası, 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. 13. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe, 17. haftada ise Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İşte, 2021-2022 yaz transfer dönemi hakkında bilgi...

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Bugün başlayacak transfer dönemi, 8 Eylül'de tamamlanacak. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek. Öte yandan Süper Lig takımları için harcama limitleri de belirlendi.

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Süper Lig takımlarının 2021-2022 sezonundaki harcama limitleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın harcama limiti 309 milyon lira olurken, Galatasaray için 437 ve Fenerbahçe için 397 milyon lira limit belirlendi.

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Süper Lig takımlarının yeni sezon için lira bazında harcama limitleri şöyle:

1.BEŞİKTAŞ

Harcama Limiti: 309.158.217

%25 Sapma Dahil Tutar: 386.447.771

 2.GALATASARAY

Harcama Limiti: 437.480.550

%25 Sapma Dahil Tutar: 546.850.687

 3.FENERBAHÇE

Harcama Limiti: 397.640.264

%25 Sapma Dahil Tutar: 497.050.330

 4.TRABZONSPOR

Harcama Limiti: 219.655.520

%25 Sapma Dahil Tutar: 274.569.400

 5.DEMİR GRUP SİVASSPOR

Harcama Limiti: 131.122.375

%25 Sapma Dahil Tutar: 163.902.969

 6.ATAKAŞ HATAYSPOR

Harcama Limiti: 146.975.555

%25 Sapma Dahil Tutar: 183.719.443

 7.AYTEMİZ ALANYASPOR

Harcama Limiti: 116.625.336

%25 Sapma Dahil Tutar: 145.781.670

 8.FATİH KARAGÜMRÜK

Harcama Limiti: 106.123.422

%25 Sapma Dahil Tutar: 132.654.278

 9.GAZİANTEP

Harcama Limiti: 139.605.238

%25 Sapma Dahil Tutar: 174.506.547

 10.GÖZTEPE

Harcama Limiti: 110.545.038

%25 Sapma Dahil Tutar: 138.181.297

 11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

Harcama Limiti: 92.003.321

%25 Sapma Dahil Tutar: 115.004.151

 12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Harcama Limiti: 156.356.325

%25 Sapma Dahil Tutar: 195.445.406

 13.ÇAYKUR RİZESPOR

Harcama Limiti: 186.906.816

%25 Sapma Dahil Tutar: 233.633.520

 14.KASIMPAŞA

Harcama Limiti: 90.113.696

%25 Sapma Dahil Tutar: 112.642.119

 15.HELENEX YENİ MALATYASPOR

Harcama Limiti: 92.272.842

%25 Sapma Dahil Tutar: 115.341.052

 16.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

Harcama Limiti: 90.995.854

%25 Sapma Dahil Tutar: 113.744.817

 17.HES KABLO KAYSERİSPOR

Harcama Limiti: 81.102.954

%25 Sapma Dahil Tutar: 101.378.693

 18.ADANA DEMİRSPOR

Harcama Limiti: 116.218.789

%25 Sapma Dahil Tutar: 145.273.486

 19.GTZ GİRESUNSPOR

Harcama Limiti: 116.218.789

%25 Sapma Dahil Tutar: 145.273.486

 20.ALTAY

Harcama Limiti: 116.218.789

%25 Sapma Dahil Tutar: 145.273.486

  

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