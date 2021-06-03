Transfer sezonu ne zaman başlıyor? Tarihler açıklandı

Transfer sezonu bu yıl 10 Haziran tarihinde başlayacak. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 1 Eylül tarihinde sona erecek. Kış transfer dönemi ise 5 Ocak 2022 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2022'de sona erecek. Liglerin başlayacağı tarih ise şu şekilde olacak;