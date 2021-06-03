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Spor Arena
Haber Giriş: 03 Haziran 2021 - 12:19 | 

Transfer sezonu ne zaman başlıyor? Tarihler açıklandı

Transfer sezonu için resmi tarihler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun transfer tescil dönemi için yaptığı açıklamaya göre bu yıl transfer sezonu haziran ayı içerisinde başlayacak. Yeni transferleri takıma katan takımlar, tescil işlemlerine de bu ay içerisinde başlayacak. Peki, transfer sezonu ne zaman başlıyor ve hangi tarihler arasında yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Transfer sezonu bu yıl 10 Haziran tarihinde başlayacak. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 1 Eylül tarihinde sona erecek. Kış transfer dönemi ise 5 Ocak 2022 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2022'de sona erecek. Liglerin başlayacağı tarih ise şu şekilde olacak;

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Süper Lig ve TFF 1. Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, TFF 1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak..

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