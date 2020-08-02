Transfer sezonu ne zaman başlıyor? İşte TFF'nin açıkladığı tarih
2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin Türkiye için resmen ne zaman başlayacağı, futbolseverler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Destekledikleri takımların yapacağı transferlere odaklanan taraftarlar, transfer sezonunun açılacağı tarihi sorguluyor. Peki, transfer dönemi ne zaman başlayacak?
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Yüz binlerce futbol seyircisi ve kulüp taraftarının sabırsızlıkla beklediği yaz transfer dönemi için artık son günler. Takımlarının kadrolarına yapacağı takviyeleri heyecanla bekleyen futbolseverler, tarih araştırmalarına hız verdi. İşte, 2020-2021 transfer takvimi...
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Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 11 Eylül 2020 Cuma günü başlayacak ve 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacaktır. Süper Lig ve diğer Profesyonel liglerde sezon planlaması ise daha sonra ilan edilecektir.
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2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecektir. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra ilan edilecektir.