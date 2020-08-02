Spor Arena Haber Giriş: 02 Ağustos 2020 - 20:30 , 02 Ağustos 2020 - 20:31

Transfer sezonu ne zaman başlıyor? İşte TFF'nin açıkladığı tarih

2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin Türkiye için resmen ne zaman başlayacağı, futbolseverler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Destekledikleri takımların yapacağı transferlere odaklanan taraftarlar, transfer sezonunun açılacağı tarihi sorguluyor. Peki, transfer dönemi ne zaman başlayacak?