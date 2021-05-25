Transfer sezonu ne zaman başlıyor? İşte 2021 yaz transfer sezonu başlangıç tarihi
Süper Lig bitti şimdi ise transferler gündem olmaya başlayacak. Futbolseverler, 2020-2021 sezonunun tamamlanmasının ardından 2021-2022 sezonuna odaklandı. Yeni sezonun transfer döneminin ne zaman başlayacağını merak eden taraftarlar, TFF'nin açıklamalarını sorguluyor. Peki, yaz transfer sezonu ne zaman başlıyor?
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Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 42. ve son haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, sezonu şampiyon tamamladı. Ligin son haftasında Helenex Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray, şampiyonluğu averajla kaybetti. Şimdi ise Süper Lig'de yeni sezon transfer döneminin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İşte, Süper Lig'de yeni sezon transferleri için tarihler...
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Profesyonel futbol liglerinde 2021-2022 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu. Süper Lig'de sezon 13 Ağustos 2021'de başlayıp 23 Mayıs 2022'de sona erecek.
Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, TFF 1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak..
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TFF transfer sezonu hakkında açıklama yapmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.