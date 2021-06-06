Transfer sezonu ne zaman başlıyor? İşte 2021 transfer sezonu hakkında bilgi
Futbolda 2021-2022 sezonu transfer dönemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 sezonu transfer ve tescil dönemlerini açıkladı. Bu gelişmenin ardından, transfer sezonu başlangıç tarihinin yanı sıra bitiş tarihi de merak konusu oldu. Peki, transfer sezonu ne zaman başlıyor?
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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulu'nun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi. Toplantıda alınan karara göre, birinci transfer ve tescil döneminin başlayıp, sona ereceği tarih net şekilde belirlendi. İşte, 2021 transfer sezonu hakkında bilgi...
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Toplantıda alınan karara göre, birinci transfer ve tescil döneminin 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği kaydedildi.
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Futbolda ikinci transfer ve tescil döneminin ise 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacağı aktarıldı.