Spor Arena Haber Giriş: 06 Haziran 2021 - 20:37 | 06 Haziran 2021 - 20:37

Transfer sezonu ne zaman başlıyor? İşte 2021 transfer sezonu hakkında bilgi

Futbolda 2021-2022 sezonu transfer dönemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 sezonu transfer ve tescil dönemlerini açıkladı. Bu gelişmenin ardından, transfer sezonu başlangıç tarihinin yanı sıra bitiş tarihi de merak konusu oldu. Peki, transfer sezonu ne zaman başlıyor?