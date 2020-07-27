Spor Arena Haber Giriş: 27 Temmuz 2020 - 17:27 , 27 Temmuz 2020 - 17:27

Transfer sezonu ne zaman başlıyor?

2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin Türkiye için resmen ne zaman başlayacağı, futbolseverler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Destekledikleri takımların yapacağı transferlere odaklanan taraftarlar, transfer sezonunun açılacağı tarihi sorguluyor. Peki, 2020-2021 transfer dönemi ne zaman başlayacak?