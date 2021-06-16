Spor Arena Haber Giriş: 16 Haziran 2021 - 12:34 | 16 Haziran 2021 - 12:35

Transfer sezonu ne zaman başlayacak? İşte TFF'nin açıkladığı resmi tarihler

Transfer sezonu ne zaman başlayacağı çok sayıda sporseverin bir numaralı gündem maddesi oldu. Gönül verdikleri takımların yapacakları yıldız transferlerini heyecanla takip eden taraftarlar, bir yandan da transfer sezonunun başlayacağı tarihi öğrenmek istiyor. Peki, transfer sezonu ne zaman başlayacak?