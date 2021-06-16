Transfer sezonu ne zaman başlayacak? İşte TFF'nin açıkladığı resmi tarihler
Transfer sezonu ne zaman başlayacağı çok sayıda sporseverin bir numaralı gündem maddesi oldu. Gönül verdikleri takımların yapacakları yıldız transferlerini heyecanla takip eden taraftarlar, bir yandan da transfer sezonunun başlayacağı tarihi öğrenmek istiyor. Peki, transfer sezonu ne zaman başlayacak?
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Süper Lig transfer dönemi pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Transfer sezonunun ne zaman başlayacağını merak eden taraftarlar, resmi bilgiler ışığında bilgi edinmek istiyor. İşte, TFF'nin açıkladığı resmi tarihler...
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açılmaya göre, 10 Haziran'da başlaması planlanan 2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin, kulüplerden gelen talepler üzerine, 17 Haziran'da başlatılıp, 8 Eylül'de tamamlanmasına karar verildi.
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu aldığı karar doğrultusunda 2021-2022 Futbol Sezonu 1'inci ve 2'nci transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihlerinin birer hafta uzatıldığını açıkladı. Buna göre 1'inci transfer dönemi 8 Eylül 2021'de, 2'nci transfer dönemi ise 8 Şubat 2022'de sona erecek.