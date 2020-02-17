Haber Giriş: 17 Şubat 2020 - 16:08,
Transfer piyasasını değiştirecek hamle! Menajerleri bitirecek uygulama...
Her sene daha çok paraların harcandığı transfer piyasası, tarihi bir hamle ile tamamen değişmek üzere...
Şüphesiz ki menajerler, piyasaki bu paradan oldukça yüksek ücretler kazanıyor. Toplam transfer pazarının %12.5'luk kısmı menajerlere ödeniyor.
Avrupa futbolunu son 12 ayda gerçekleşen transferlerden toplam 200 milyon Pound’luk gelir elde eden 5 menajer domine ediyor: Jorge Mendes, Mino Raiola, Jonathan Barnett, Fernando Felicevich ve Kia Joorabchian. Bu 5 menajerin oyuncu portföyünde bulunan yıldız isimlerin toplam piyasa değeri ise 2 milyar Pound’un üzerinde...
3 yıllık uğraş sonucu uygulamayı hazır hale getiren Ankersen, futbolcu ve kulüplerin 'Facebook' gibi bir uygulamada birbirleriyle etkileşime geçip araya menajer girmeden imzaların atılmasını sağlamayı hedefliyor.
Forbes dergisine konuşan Danimarkalı genç yazılımcı, ''Futbol kulüplerinin, olması gerektiği gibi pazarı kontrol etmesini sağlamak istedim.'' sözlerini kullanıyor.
Danimarkalı, sözlerini şöyle sürdürdü; ''TransferRoom, transferlerde araya giren menajerleri yok edecek bir uygulama. Artık onların bir etkisi kalmayacak...''
''Sırf bu Ocak ayında 200 yeni oyuncu ile anlaştık. Birçok insan Toyota yerine Maserati tercih eder ama günün sonuna baktığımızda Toyota, her zaman Maserati'den daha çok satar.''
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