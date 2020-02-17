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Futbol
Haber Giriş: 17 Şubat 2020 - 16:08, /

Transfer piyasasını değiştirecek hamle! Menajerleri bitirecek uygulama...

Her sene daha çok paraların harcandığı transfer piyasası, tarihi bir hamle ile tamamen değişmek üzere...

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Spor Arena Dış Haber | Transfer piyasasında devrim gibi bir yenilik ile tanışmaya hazır olun...

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2016 yılında dünyada transfer için harcanan para toplam 4.5 milyar dolardı. 2019 ise bu rakam 7 milyar dolar oldu. Her sezon da harcanan paralar artmaya devam ediyor...

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Şüphesiz ki menajerler, piyasaki bu paradan oldukça yüksek ücretler kazanıyor. Toplam transfer pazarının %12.5'luk kısmı menajerlere ödeniyor.

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Avrupa futbolunu son 12 ayda gerçekleşen transferlerden toplam 200 milyon Pound’luk gelir elde eden 5 menajer domine ediyor: Jorge Mendes, Mino Raiola, Jonathan Barnett, Fernando Felicevich ve Kia Joorabchian. Bu 5 menajerin oyuncu portföyünde bulunan yıldız isimlerin toplam piyasa değeri ise 2 milyar Pound’un üzerinde...

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Ancak yeni gelişen bir uygulama ile transferde menajerlik devri bitebilir.

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30 yaşındaki Danimarkalı yazılımcı Jonas Ankersen, transferlerde menajerlerin ne kadar para kazandığını fark edip piyasayı değiştirecek bir hamlede bulundu ve TransferRoom adlı uygulamayı kurdu.

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3 yıllık uğraş sonucu uygulamayı hazır hale getiren Ankersen, futbolcu ve kulüplerin 'Facebook' gibi bir uygulamada birbirleriyle etkileşime geçip araya menajer girmeden imzaların atılmasını sağlamayı hedefliyor.

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Ankersen, uygulamanın paralı olduğunu ancak yapılan transferlerden de herhangi bir yüzde istemeyeceklerini açıklıyor.

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Forbes dergisine konuşan Danimarkalı genç yazılımcı, ''Futbol kulüplerinin, olması gerektiği gibi pazarı kontrol etmesini sağlamak istedim.'' sözlerini kullanıyor.

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Ankersen, şimdiden birçok telefon aldığını söyleyip ''Takımlar ve futbolcular, uygulamaya geçmek için sürekli beni arıyor. Portekiz'den Meksika'ya, İspanya'dan Amerika'ya kadar birçok oyuncuyu uygulamaya kazandırdık.'' dedi.

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Danimarkalı, sözlerini şöyle sürdürdü; ''TransferRoom, transferlerde araya giren menajerleri yok edecek bir uygulama. Artık onların bir etkisi kalmayacak...''

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''Leeds United, bizim uygulamamız sayesinde 5 transfer yaptı. Manchester City ve Juventus, bizi kullanıyor. Henüz transfer yapmadılar ama sistemimizi çok beğendiler.''

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''Sırf bu Ocak ayında 200 yeni oyuncu ile anlaştık. Birçok insan Toyota yerine Maserati tercih eder ama günün sonuna baktığımızda Toyota, her zaman Maserati'den daha çok satar.''

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Uygulama için kulüpler yıllık 5 ila 15 bin euro arasında ödeme yapıyor. Ancak transferlerden sonra herhangi bir komisyon ödenmiyor.

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