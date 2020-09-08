Transfer Haberleri: İşte, takımdan ayrılan ve yeni katılan oyuncuların tam listesi!

Transfer haberleri Süper Lig'in başlamasına günler kala gelmeye devam ediyor. Süper Lig'e yeni yükselen ve kadrolarına derinlik kazandırmak isteyen Hatayspor, BB Erzurumspor ve Fatih Karagümrük haricinde geçtiğimiz yılı istedikleri gibi tamamlayamayan takımlardan gelen transfer haberleri, taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Süper Lig'de mücadele eden tüm takımların güncel transfer haberleri