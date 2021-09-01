Transfer dönemi ne zaman hangi gün bitecek? 2021-2022 futbolda yaz transfer sezonu için son günler!
Transfer sezonunun bitiş tarihi için artık son günlere girildi. 17 Haziran'da başlayan 2021-2022 birinci transfer ve tescil dönemi, bu ay sona erecek. Eksik kadrolarını doldurmak için Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray gibi büyük takımlar transferlerine hız verirken gözler de transfer sezonunun bitiş tarihine çevrildi. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise ocak ayında başlayacak. Peki, transfer dönemi ne zaman hangi gün bitecek? İşte, yaz transfer sezonunun bitiş tarihi hakkında bilgiler.
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Transfer dönemi ne zaman bitecek sorusu sporseverler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Haziran ayında başlayan transfer dönemi devam ederken kulüpler de yerli ve yabancı futbolcuları renklerine bağlamayı sürdürüyor. Takımına aldıkları futbolcuları Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildiren kulüpler peş peşe transfer haberlerini duyuruyor. TFF'den yapılan açıklamaya göre transfer dönemi 8 Eylül'de tamamlanacak.
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TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
Transfer sezonu için detaylar belirlendi. Futbolda 2021-2022 Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Dönemi, Türkiye için Haziran ayında başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 10 Haziran'da başlaması gereken yaz transfer döneminin başlangıç tarihi 1 hafta ertelenmişti. Transfer dönemi 8 Eylül'de sona erecek.
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"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.
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DEVRE ARASI NE ZAMAN?
Süper Lig'de 21-2022 sezonunda ilk devre, 19. hafta maçlarıyla 27 Aralık'ta sona erecek.
Ligde ikinci devre 7 Ocak 2022'de oynanacak 20. hafta müsabakalarıyla başlayıp sezon 22 Mayıs 2022'de tamamlanacak.
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Lig, 1959-1960, 1960-1961, 1961-1962 ve 1987-1988 sezonları gibi bu yıl da 20 ekibin mücadelesine sahne olacak.
Süper Lig'de geride kalan 63 sezonun 31'i 18 takımla, 20'si 16 ekiple, 4'ü 20 takımla, üçer tanesi 17 ve 19 ekiple, birer sezonu da 21 ve 22 takımla oynandı.