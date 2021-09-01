Futbol Haber Giriş: 01 Eylül 2021 - 21:49 | 01 Eylül 2021 - 21:49

Transfer dönemi ne zaman hangi gün bitecek? 2021-2022 futbolda yaz transfer sezonu için son günler!

Transfer sezonunun bitiş tarihi için artık son günlere girildi. 17 Haziran'da başlayan 2021-2022 birinci transfer ve tescil dönemi, bu ay sona erecek. Eksik kadrolarını doldurmak için Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray gibi büyük takımlar transferlerine hız verirken gözler de transfer sezonunun bitiş tarihine çevrildi. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise ocak ayında başlayacak. Peki, transfer dönemi ne zaman hangi gün bitecek? İşte, yaz transfer sezonunun bitiş tarihi hakkında bilgiler.