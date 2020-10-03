Transfer dönemi ne zaman bitecek? İşte tarih bilgisi!
Haftalardır çalışmalarını sürdüren futbol takımları, ekiplerini güçlendirmek adına transfer çalışmalarında sona geldi. Süper Lig'de 4. hafta maçları oynanırken, henüz devam eden transfer dönemi için son günün ne zaman olduğu ve takımların hangi tarihe kadar transfer yapabilecekleri merak konusu oldu. Peki, transfer dönemi ne zaman bitecek?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Futbolda yaz transfer dönemi için bitiş tarihi ekim ayı ile birlikte merak konusu oldu. 2020-2021 transfer döneminin ne zaman biteceğini merak eden futbolseverler araştırmalarına hız verdi. İşte, konuya dair ayrıntılar...
2
Abone Ol
Süper Lig'de sezon başlarken birinci transfer dönemi kısa süre sonra tamamlanacak.
3
Abone Ol
Futbolda 4 Ağustos'ta başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek.
4
Abone Ol
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak.