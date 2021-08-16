Transfer dönemi ne zaman bitecek? 2021-2022 Süper Lig yaz transfer sezonu bitiş tarihi için geri!

Transfer sezonu ne zaman bitecek sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. 17 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, TFF'nin yayımladığı takvime göre tamamlanacak. Açıklamaya göre 2021 transfer dönemi 8 Eylül'de bitecek. Futbolda ikinci transfer dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayacak. Kulüpler ilk transfer döneminin biteceği tarihe kadar anlaşma imzalayabilecekler.