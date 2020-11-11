Trabzonspor'da ters köşe! Abdullah Avcı'yı ikna etti son dakikada kararı değişti...
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın göreve başlamasının ardından detaylar ortaya çıkıyor. İşte Spor Arena'nın Abdullah Avcı ve Trabzonspor hakkında ulaştığı son dakika gelişmeleri...
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SPOR ARENA ÖZEL | Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıklamıştı.
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Avcı için 2020/21 futbol sezonu için 5.000.000.-TL, 2021/22 futbol sezonu için 6.500.000.-TL ve 2022/23 futbol sezonu için 8.500.000.-TL garanti ücret ödenecek.
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'YENİ BİR BAŞLANGIÇ, UZUN BİR MARATON'
Abdullah Avcı, imza töreninde ''Trabzonspor her yönüyle yakından tanıdığımız ve bildiğimiz, ayrıca samimi duygular beslediğimiz bir kulüp. Türk futboluna kazandırdığı felsefe ve elde ettiği büyük başarıların yanı sıra yetiştirdiği oyuncular ve spor adamlarıyla da bizlere her zaman öncü oldu. Bu camianın bir parçası olmaktan, verdiği mücadelenin içinde bulunmaktan, hedeflerine ortak edilmekten dolayı çok mutluyum. Yeni bir başlangıç yapıyoruz. Önümüzde uzun bir maraton var.'' şeklinde konuşmuştu.
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'NELER BAŞARDIĞINI GÖRDÜK'
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise ''Bu uyumun bizi başarıya taşıyacağına eminim. Umarım camiamız sabır ve samimiyetle Trabzonsporumuzun başarısı etrafında kenetlenir. Biz zaten göreve geldiğimiz ilk günden itibaren; futbolcusuyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve tabii ki taraftarıyla tüm camia olarak yan yana durmanın öneminden söz ediyoruz. Yan yana durduğumuzda Trabzonspor ailesinin neler başardığını gördük.'' ifadelerini kullanmıştı.
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İLK İCRAATI VE ORHAN DETAYI
Abdullah Avcı, Trabzonspor ile imzaladıktan hemen sonra çalışmalarına çok hızlı bir şekilde başladı. Demirören Haber Ajansı muhabiri İbrahim Alioğlu, Trabzonspor'da başlayan Abdullah Avcı dönemiyle ilgili Spor Arena’dan Uğur Yapıcı’ya bilgiler aktardı.
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Alioğlu, Eddie Newton'ın altyapıya gönderdiği genç futbolcular yüzünden çok tepki aldığını Abdullah Avcı'nın ise özellikle genç oyuncular üzerinde duracağı ve herkese forma vereceğini belirtti. Öne çıkan detaylar şu şekilde:
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'NEWTON GÖNDERDİ, AVCI OYNATACAK'
Eddie Newton, genç oyuncuların bazılarını altyapıya göndermişti bu camiada ve Trabzon medyasında çok fazla eleştiri almıştı, Trabzonspor altyapıdan çok önemli isimleri Türk futboluna kazandırdı ama Newton gelip taraftarın beklenti içinde olduğu isimleri bir anda ayıkladı.
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'1-2 YENİ İSİM KAZANDIRACAK'
Abdullah Avcı herkesi görmek istiyor herkese şans verecek hoca çok büyük ihtimalle altyapıdan isimlere ciddi şanslar verecek ve 1-2 yeni isim kazanmasını bekliyorum.
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Bunu olumlu karşılayanlar vardı ama Trabzonspor’un gerçek kimliğini altyapıdan çıkan oyuncular yansıttı. Kerem Baykuş diye bir isim var onu A takıma çıkartıp sonra bir anda yeniden altyapıya gönderirseniz oyuncuyu da kaybedersiniz. Kerem buna örnek.
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ORHAN AK'TAN ETKİLENDİ
Başarılı çalıştırıcının bordo-mavililer öncesinde Antalyaspor ile prensip anlaşmasına vardığını ancak Trabzonspor'un ısrarı ve yardımcısı Orhan Ak'ın görüşlerinden etkilenip Trabzonspor'da 'evet' dediğini açıkladı.
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'NEWTON İLE GEÇEN ZAMANA YAZIK'
Abdullah hoca denilince hep sistem ve proje odaklı düşünüyoruz.. Trabzonspor ise daha çabuk bir şeyleri başarmak isteyen bir camia, doku uyuşacak mı ?Newton hoca büyük bir soru işaretiydi, taraftarlar ‘Newton ile geçen zamana yazık’ şeklinde bakıyorlardı ama başkan Ahmet Ağaoğlu Türkiye Kupası’nı kazandığı için arkasında durmak isteyip hemen göndermek istemedi.
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'AHMET AĞAOĞLU İKNA EDİLDİ'
O dönemde Abdullah hoca yine gündeme gelmişti ama olmamıştı. Abdullah Avcı, Trabzonspor’a gelecek en mümkün hocaydı. Hocanın donanımları ile ilgili baskı yapıldı ve en sonda Ahmet Ağaoğlu ikna edildi.
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'ANTALYASPOR İLE ANLAŞMIŞTI'
Abdullah Avcı bu dönemde Antalyaspor ile prensip anlaşmasına varmıştı ama en sonda ibre Trabzonspor’a döndü.
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ORHAN AK İKNA ETTİ
Trabzonspor, Avcı konusunda istekli olduğunu yineledi ama bunun dışında büyük bir etken var, Abdullah Avcı’nın yardımcısı Orhan Ak hocaya ‘Bir araya gelip Trabzonspor ile uyuştuğumuzda kulübü çok farklı bir noktaya taşıyabiliriz orada yaşayacağımız başarı bizi çok ileriye götürebilir’ şeklinde ifadeler kullandı.
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'ABDULLAH HOCA ORHAN AK'I DİNLEDİ'
Abdullah Avcı’nın tereddütleri olmasına rağmen bu kıstasta Orhan Ak’ı dinlediğini ve etkilendiğini düşünüyorum. Abdullah hoca sistem adamı ve onu oturtması lazım şu an devre arası transferleri sezon sonu çalışması gibi her şey planlanmış ve konuşulmuş.
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'CAMİAYI MUTLU ETMEK ÇOK ZOR'
Trabzonspor’da yönetim dışında Abdullah Avcı’ya bakış nasıl? Trabzonspor camiasını mutlu etmek çok zor, Abdullah Avcı’nın çok iyi bir ekibi var eğer onlara doğru çalışma şansı verilirse başaracaklar bunların hepsi bir sistem.
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'İKİSİ DE BAŞARIYA AÇ'
Hocanın yardımcılarının bir gün önceden gelip tesisleri kontrol etmesi bile bir şey. Abdullah hoca da Trabzonspor da başarıya aç ikisi bir araya geldiğinde taraftar da destek verirse Trabzonspor çok farklı bir yere gelebilir.