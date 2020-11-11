Trabzonspor'da ters köşe! Abdullah Avcı'yı ikna etti son dakikada kararı değişti...

'YENİ BİR BAŞLANGIÇ, UZUN BİR MARATON' Abdullah Avcı, imza töreninde ''Trabzonspor her yönüyle yakından tanıdığımız ve bildiğimiz, ayrıca samimi duygular beslediğimiz bir kulüp. Türk futboluna kazandırdığı felsefe ve elde ettiği büyük başarıların yanı sıra yetiştirdiği oyuncular ve spor adamlarıyla da bizlere her zaman öncü oldu. Bu camianın bir parçası olmaktan, verdiği mücadelenin içinde bulunmaktan, hedeflerine ortak edilmekten dolayı çok mutluyum. Yeni bir başlangıç yapıyoruz. Önümüzde uzun bir maraton var.'' şeklinde konuşmuştu.