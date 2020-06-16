Trabzonspor'da final mutluluğu! 23 yıl sonra gelen Fenerbahçe galibiyeti...

Karşılaşmanın hemen başında 6. dakikada Sörloth'un attığı golle öne geçen Trabzonspor karşısında Fenerbahçe 42. dakikada Deniz Türüç ile beraberliği yakaladı. İkinci yarıda gol için ileri çıkan ve savunma hattını orta sahaya kadar çıkaran Fenerbahçe karşısında 83. dakikada Sörloth ile golü bulan Karadeniz ekibi yeniden öne geçti. Trabzonspor, uzatma dakikalarında Filip Novak'ın ayağından bulduğu golle rakibini 3-1 mağlup etti.