Trabzonspor'da final mutluluğu! 23 yıl sonra gelen Fenerbahçe galibiyeti...
Trabzonspor, 23 yıl sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup edip Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırırken maç sonu büyük bir sevinç vardı.
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek finale yükselen Trabzonspor, rakibini yaklaşık 23 yıl sonra Kadıköy'de mağlup etmeyi başardı.
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Bordo-mavili takım, sahasında 2-1 kazandığı müsabakanın rövanşında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı da kazanarak Fenerbahçe'yi deplasmanda 27 maç sonra mağlup etti.
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Karşılaşmanın hemen başında 6. dakikada Sörloth'un attığı golle öne geçen Trabzonspor karşısında Fenerbahçe 42. dakikada Deniz Türüç ile beraberliği yakaladı. İkinci yarıda gol için ileri çıkan ve savunma hattını orta sahaya kadar çıkaran Fenerbahçe karşısında 83. dakikada Sörloth ile golü bulan Karadeniz ekibi yeniden öne geçti. Trabzonspor, uzatma dakikalarında Filip Novak'ın ayağından bulduğu golle rakibini 3-1 mağlup etti.
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Bu sezon ligde şampiyonluk yarışından uzak kalan Fenerbahçe, kupaya da veda ederek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.
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Trabzonspor, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yaklaşık 23 yıl sonra mağlup etmeyi başardı. Bordo-mavili ekip, deplasmanda en son 23 Ağustos 1997'de yapılan lig maçında Fenerbahçe'ye aynı skorla üstünlük kurmuştu. Karadeniz temsilcisi, ayrıca Kadıköy'de 27 maç sonra Fenerbahçe karşısında galip geldi.
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Ömer Faruk Beyaz ilk kez...
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, ilk kez bir resmi karşılaşmada forma giydi. Son dönemde sarı-lacivertli formayla yedek kulübesine dahil edilen Ömer Faruk, 88. dakikada Garry Rodrigues'in yerine oyuna alındı.
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Sörloth gollerini sürdürdü
Trabzonspor'un golcü futbolcusu Alexander Sörloth, gollerine Kadıköy'de de devam etti. Genç futbolcu, Kadıköy'de attığı 2 golle yıldızlaşırken, takımının adını finale yazdırmasında büyük pay sahibi oldu.
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Altay ve Abdülkadir Parmak arasında gerginlik
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından gerginlik yaşandı. Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır ile Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak, maçtan sonra sözlü münakaşa girdi. İkili arasına her iki takımın teknik heyeti girerek oyuncuları sakinleştirdi.
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Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da büyük bir sevinç yaşadı.