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GeriFutbol Trabzonspor'da Emily Rogawski sürprizi! Sosyal medyada gündem oldu...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 11 Ağustos 2020 - 10:21,

Trabzonspor'da Emily Rogawski sürprizi! Sosyal medyada gündem oldu...

Bir dönem Chelsea'de görev yapan Emily Rogawski'nin Trabzonspor sözleri olay oldu. Sosyal medya üzerinden Emily Rogawski’ye Trabzonspor’a gelmesi yönünde yoğun mesajlar gidince Rogawski bordo mavili bir taraftarın mesajını alıntıladı ve Trabzon’a gelme konusunda yeşil ışık yaktı.

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Hüseyin Çimşir ile yolları ayıran Trabzonspor, takımı Eddie Newton'a emanet etmişti.

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Premier Lig devi Chelsea'de yardımcı hocalık yapan Newton'ın buradaki bağlantıları sayesinde takıma eklenti yapabileceği yorumları yapılıyor.

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Ancak Trabzonspor taraftarı Eddie Newton'ın Chelsea'den futbolcu transferi yanı sıra bir ismi daha istiyor.

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En son çalıştığı takım olan Chealsea'den transfer bekleyen taraftarlar, bir dönem Chelsea'de sporcu zihin sağlığı ile ilgili görev alan Emily Rogawski hakkında da paylaşımlarda bulundu.

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Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlara cevap veren güzel psikolog bordo mavili taraftarın mesajını alıntılayarak şu cevabı verdi:

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"Ben bir doktor değilim ama Trabzonspor beni oyunun zihinsel ve duygusal yönleri üzerinde çalışan birini olarak getirmek istiyorsa ben müsaitim."

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Bu cevabın ardından mesaj yağmuruna tutulan Emily Rogawski daha sonra yeni bir açıklama yapmak zorunda kaldı. ifadelerini kullanıp temkinli davrandı.

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"Spor psikolojisi diplomam var ama teknik olarak bir psikolog değilim. Bir takımda böyle bir görev almadım"

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Ancak bu mesajı Trabzonspor taraftarını tatmin etmedi ve "Come to Trabzonspor" mesajını atmaya devam ettiler.

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Emily Rogawski de kendisine gönderilen birçok mesaja yanıt verdi.

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Emily Rogawski'nin bir dönem Galatasaray forması da giyen Didier Drogba ile samimi bir arkadaşlık ilişkisinin olduğu görülüyor.

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Rogawski bir paylaşımında Drogba ile ilgili bir kitap yazmak istediğini dile getirdi.

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Trabzon soyunma odasında Abdülkadir Ömür şov!

Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'da maç sonrası soyunmasında büyük sevinç yaşanırken Abdülkadir Ömür'ün zafer coşkusu ise dikkat çekti.

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