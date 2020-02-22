Trabzonspor'da Alexander Sörloth rekora koşuyor! 'Daha iyisi yok'

GOL SAYISI 18 OLDU! Norveçli forvet böylece Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 18'e yükseltmiş oldu. Maçın 90+1. dakikasında bir gol daha bulan Sörloth, hem gol sayısı 19'a yükseltti hem takımının sahadan 2-2'lik beraberlik ayrılmasını sağladı.