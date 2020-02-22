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Futbol
Haber Giriş: 22 Şubat 2020 - 20:46, /

Trabzonspor'da Alexander Sörloth rekora koşuyor! 'Daha iyisi yok'

Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, gollerine Beşiktaş karşısında da devam etti.

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Süper Lig 23. hafta mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona erdi.

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Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmaya tempolu başlayan bordo mavili ekip, aradığı erken golü 5. dakikada buldu.

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Maçın hemen başında sahneye çıkan Alexander Sörloth, yaptığı şık vuruşla Beşiktaş kalecisi Karius'u mağlup etti ve takımını 1-0 öne geçirdi.

4GOL SAYISI 18 OLDU

GOL SAYISI 18 OLDU!

Norveçli forvet böylece Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 18'e yükseltmiş oldu. Maçın 90+1. dakikasında bir gol daha bulan Sörloth, hem gol sayısı 19'a yükseltti hem takımının sahadan 2-2'lik beraberlik ayrılmasını sağladı.

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Alexander Sörloth, Oscar Cardozo'yu geçerek Trabzonspor formasıyla en çok gol atan ikinci yabancı futbolcu olarak tarihe geçti.

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Rekor ise 25 golle gol kralı olma başarısı gösteren Şota'nın elinde.

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24 yaşındaki futbolcunun bu başarısı sosyal medyada büyük ses getirdi. İşte o paylaşımlar...

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