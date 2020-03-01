'Trabzonspor'a yakışmadı! Yarış dışı kalabilir...'

RİZE FARK ATABİLİRDİ İlk gol pozisyonunu 34. dakikada Guilherme ile bulan, oyuna domine edemeyen, kendi alanına kapanan ve ani hızlı çıkış yapan Rizespor’a diş geçiremeyen bir Trabzonspor vardı. Rizespor 17. dakikaya kadar Skoda ve Boldrin ile farkı üçe bile çıkarabilirdi. 36’da soldan gelişen Rize atağında kale sahası içinde sırtı kaleye dönük topu saklayarak arkadaşı Melnjak’a gol attıran Trabzonspor savunması bu kadar aciz durumda olmamalıydı.