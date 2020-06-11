Trabzonspor'a Göztepe maçı öncesi coşkulu uğurlama!

Trabzonspor kafilesi, Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maç için İzmir'e gitti
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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, çalışmanın ardından Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla İzmir'e hareket etti.
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Karadeniz ekibinde, sakatlıklığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi kafilede yer almadı
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Kafilede, ayrıca Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu da yer aldı.
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Öte yandan, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden Trabzon Havalimanı'na hareket eden bordo-mavili kafileyi, çok sayıda taraftar meşaleler, marşlar ve "İnadına Trabzonspor", "Saldır Trabzonum" yazılı pankartlarla uğurlayarak, sevgi gösterisinde bulundu.