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GeriFutbol Trabzonspor maçında şaşırtan olay! Hatay'da bir ilk, Abdullah Avcı...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 22 Aralık 2020 - 17:35 | 

Trabzonspor maçında şaşırtan olay! Hatay'da bir ilk, Abdullah Avcı...

Trabzonspor'un deplasmanda Hatayspor ile karşılaştığı maçta şaşırtan detay ortaya çıktı. Abdullah Avcı 41 yıl sonra bir ilki başardı.

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Süper Lig'in 14. haftasının açılış maçında Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'da istatistikler oldukça dikkat çekti.

2İLK Y ARIDA İSABETLİ ŞUTU YOK
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İLK Y ARIDA İSABETLİ ŞUTU YOK

İlk yarıda etkili pozisyonlara girmekte zorlanan Trabzonspor, rakip kaleye isabetli şut çekemeden maçı tamamladı.

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Trabzonspor'un maçlarında bu sezon 5. kez ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Abdullah Avcı döneminde ise 2. kez Trabzonspor, ilk yarıyı 0-0 tamamladı.

4AVCI SONRASI İLK KEZ...
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AVCI SONRASI İLK KEZ...

Trabzonspor, Hatayspor karşısında bu sezon Abdullah Avcı göreve geldikten sonra ilk yarısında en az isabetli pas yaptığı Süper Lig maçını oynadı.

5ORTALAMANIN ÇOK ALTINDA
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ORTALAMANIN ÇOK ALTINDA

Bordo mavili takım, ilk yarıda 140 isabetli pas yapabildi ve ortalamasının çok altında kaldı.

6AVCIYA ELEŞTİRİ
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AVCI'YA ELEŞTİRİ

Defansif bir oyun anlaşıyı sergileyen Abdullah Avcı'nın sistemi ise sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

7UMARIM DAHA FAZLA HÜCUM...
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'UMARIM DAHA FAZLA HÜCUM...'

Trabzonspor taraftarları, Abdullah Avcı için sistem eleştirilerinde bulundular. beIN Sports yorumcusu Güntekin Onay ise ''Umarım karşılaşmanın ikinci yarısında daha fazla hücum olur.'' sözlerini kullandı.

8ÖZKAN SÜMERDEN SONRA İLK KEZ...
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ÖZKAN SÜMER'DEN SONRA İLK KEZ...

Öte yandan Abdullah Avcı, 41 yıl sonra Özkan Sümer'den bu yana Süper Lig'de Trabzonspor'un başında çıktığı ilk üç deplasman maçında gol yemeyen ilk teknik direktör oldu.

9SÜPER LİGDE İLK GOLÜ
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SÜPER LİG'DE İLK GOLÜ

Trabzonspor, Vitor Hugo'nun 74. dakikasında Vitor Hugo'nun golüyle Hatayspor'u 1-0 yenerken Hugo, Süper Lig'deki ilk golünü attı.

10İLK İSABETLİ ŞUT GOL OLDU
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İLK İSABETLİ ŞUT GOL OLDU

Bordo mavili ekip, böylece rakip kaleye çektiği ilk isabetli şutta golü bulmuş oldu.

114 YILDA 1 GOLÜ VARDI
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4 YILDA 1 GOLÜ VARDI

Vitor Hugo, kariyerinde daha önceki dört sezonun toplamında sadece bir gol sevinci yaşamıştı.

12GOL SONRASI TAKLA
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GOL SONRASI TAKLA

Brezilyalı stoper, attığı golün sevincini takla atarak kutladı.

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