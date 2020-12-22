Trabzonspor maçında şaşırtan olay! Hatay'da bir ilk, Abdullah Avcı...

Süper Lig'in 14. haftasının açılış maçında Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'da istatistikler oldukça dikkat çekti.
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İLK Y ARIDA İSABETLİ ŞUTU YOK
İlk yarıda etkili pozisyonlara girmekte zorlanan Trabzonspor, rakip kaleye isabetli şut çekemeden maçı tamamladı.
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Trabzonspor'un maçlarında bu sezon 5. kez ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Abdullah Avcı döneminde ise 2. kez Trabzonspor, ilk yarıyı 0-0 tamamladı.
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AVCI SONRASI İLK KEZ...
Trabzonspor, Hatayspor karşısında bu sezon Abdullah Avcı göreve geldikten sonra ilk yarısında en az isabetli pas yaptığı Süper Lig maçını oynadı.
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ORTALAMANIN ÇOK ALTINDA
Bordo mavili takım, ilk yarıda 140 isabetli pas yapabildi ve ortalamasının çok altında kaldı.
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AVCI'YA ELEŞTİRİ
Defansif bir oyun anlaşıyı sergileyen Abdullah Avcı'nın sistemi ise sosyal medyada eleştiri konusu oldu.
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'UMARIM DAHA FAZLA HÜCUM...'
Trabzonspor taraftarları, Abdullah Avcı için sistem eleştirilerinde bulundular. beIN Sports yorumcusu Güntekin Onay ise ''Umarım karşılaşmanın ikinci yarısında daha fazla hücum olur.'' sözlerini kullandı.
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ÖZKAN SÜMER'DEN SONRA İLK KEZ...
Öte yandan Abdullah Avcı, 41 yıl sonra Özkan Sümer'den bu yana Süper Lig'de Trabzonspor'un başında çıktığı ilk üç deplasman maçında gol yemeyen ilk teknik direktör oldu.
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SÜPER LİG'DE İLK GOLÜ
Trabzonspor, Vitor Hugo'nun 74. dakikasında Vitor Hugo'nun golüyle Hatayspor'u 1-0 yenerken Hugo, Süper Lig'deki ilk golünü attı.
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İLK İSABETLİ ŞUT GOL OLDU
Bordo mavili ekip, böylece rakip kaleye çektiği ilk isabetli şutta golü bulmuş oldu.
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4 YILDA 1 GOLÜ VARDI
Vitor Hugo, kariyerinde daha önceki dört sezonun toplamında sadece bir gol sevinci yaşamıştı.
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GOL SONRASI TAKLA
Brezilyalı stoper, attığı golün sevincini takla atarak kutladı.