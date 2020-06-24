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GeriFutbol Trabzonspor maçında Erol Bulut'un kıyafeti olay oldu! Turuncu renk ilk kez mi?
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 24 Haziran 2020 - 13:21,

Trabzonspor maçında Erol Bulut'un kıyafeti olay oldu! Turuncu renk ilk kez mi?

Alanyaspor - Trabzonspor maçında Erol Bulut'un giydiği turuncu kıyafet tartışma konusu olmuştu..

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Süper Lig'de Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanında 90+5. dakikada yediği golle 2-2 berabere kalıp liderliği Başakşehir'e kaptırmıştı.

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2-2 biten maçın ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un maçta giydiği turuncu kıyafet tartışma yaratmıştı.

3TURUNCU MAVİ ÇOK YAKIŞMIŞ
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'TURUNCU MAVİ ÇOK YAKIŞMIŞ'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maçın ardından yaptığı açıklamada ''Turuncu mavi kıyafeti Erol Bulut’a çok yakışmış. Bir hafta önce oynadıkları futbolla bizim maçta oynadıkları aynı değildi.'' sözlerini kullanmıştı.

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Alanyaspor, Trabzonspor maçından bir hafta önce Başakşehir ile karşılaşmış ve 2-0 mağlup olmuştu.

5SOSYAL MEDYANIN DA DİKKATİNİ ÇEKTİ
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SOSYAL MEDYANIN DA DİKKATİNİ ÇEKTİ

Erol Bulut'un Başakşehir'in rekleri olan turuncu ve mavi kıyafetler seçmesi sosyal medyada da çok konuşulmuştu.

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Peki Erol Bulut, bu sezon daha önceden turuncu kıyafet kullanmış mıydı?

7BU SEZON İLK KEZ...
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BU SEZON İLK KEZ...

Alanyaspor'un bu sezon maçlarında Erol Bulut'un Trabzonspor karşılaşması öncesi turuncu bir kıyafet giydiği maç yoktu.

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Erol Bulut, bu sezon ilk kez turuncu bir kıyafet tercih etti.

9ŞENOL GÜNEŞ AKILLARA GELDİ
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ŞENOL GÜNEŞ AKILLARA GELDİ

Daha önceden de Şenol Güneş'in Kadıköy'deki maçlarda bordo mavi kravatlar takması çok konuşulmuştu.

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Beşiktaş'ın başındayken Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanan maçlarda Şenol Güneş, bordo kravat tercihlerinde bulunmuştu.

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Güneş, son olarak Türkiye A Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak Kadıköy'de Arnavutluk'a karşı yapılan maçta bordo kravatla çıkmış, maç sonunda da ''Sponsor veriyor, biz giyiyoruz'' açıklamasında bulunmuştu.

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