Trabzonspor maçında Erol Bulut'un kıyafeti olay oldu! Turuncu renk ilk kez mi?
Alanyaspor - Trabzonspor maçında Erol Bulut'un giydiği turuncu kıyafet tartışma konusu olmuştu..
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Süper Lig'de Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanında 90+5. dakikada yediği golle 2-2 berabere kalıp liderliği Başakşehir'e kaptırmıştı.
2
Abone Ol
2-2 biten maçın ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un maçta giydiği turuncu kıyafet tartışma yaratmıştı.
3
Abone Ol
'TURUNCU MAVİ ÇOK YAKIŞMIŞ'
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maçın ardından yaptığı açıklamada ''Turuncu mavi kıyafeti Erol Bulut’a çok yakışmış. Bir hafta önce oynadıkları futbolla bizim maçta oynadıkları aynı değildi.'' sözlerini kullanmıştı.
4
Abone Ol
Alanyaspor, Trabzonspor maçından bir hafta önce Başakşehir ile karşılaşmış ve 2-0 mağlup olmuştu.
5
Abone Ol
SOSYAL MEDYANIN DA DİKKATİNİ ÇEKTİ
Erol Bulut'un Başakşehir'in rekleri olan turuncu ve mavi kıyafetler seçmesi sosyal medyada da çok konuşulmuştu.
6
Abone Ol
Peki Erol Bulut, bu sezon daha önceden turuncu kıyafet kullanmış mıydı?
7
Abone Ol
BU SEZON İLK KEZ...
Alanyaspor'un bu sezon maçlarında Erol Bulut'un Trabzonspor karşılaşması öncesi turuncu bir kıyafet giydiği maç yoktu.
8
Abone Ol
Erol Bulut, bu sezon ilk kez turuncu bir kıyafet tercih etti.
9
Abone Ol
ŞENOL GÜNEŞ AKILLARA GELDİ
Daha önceden de Şenol Güneş'in Kadıköy'deki maçlarda bordo mavi kravatlar takması çok konuşulmuştu.
10
Abone Ol
Beşiktaş'ın başındayken Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanan maçlarda Şenol Güneş, bordo kravat tercihlerinde bulunmuştu.
11
Abone Ol
Güneş, son olarak Türkiye A Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak Kadıköy'de Arnavutluk'a karşı yapılan maçta bordo kravatla çıkmış, maç sonunda da ''Sponsor veriyor, biz giyiyoruz'' açıklamasında bulunmuştu.