Trabzonspor maçında Erol Bulut'un kıyafeti olay oldu! Turuncu renk ilk kez mi?

'TURUNCU MAVİ ÇOK YAKIŞMIŞ' Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maçın ardından yaptığı açıklamada ''Turuncu mavi kıyafeti Erol Bulut’a çok yakışmış. Bir hafta önce oynadıkları futbolla bizim maçta oynadıkları aynı değildi.'' sözlerini kullanmıştı.