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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor kaptanı Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'den ay yıldız ve 'yenge' dövmesi
GeriFutbol Trabzonspor kaptanı Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'den ay yıldız ve 'yenge' dövmesi
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 04 Temmuz 2020 - 10:55,

Trabzonspor kaptanı Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'den ay yıldız ve 'yenge' dövmesi

Trabzonspor'un Arjantinli kaptanı Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'nin vücuduna yaptırdığı dövmeler dikkat çekti...

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Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, vücuduna ay yıldız ve 'Yenge' yazan bir dövme yaptırdı.

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Süper Lig'de Trabzonspor, şampiyonluk mücadelesi verirken takım kaptanı Jose Sosa'nın sakatlığını tam olarak atlatması ve Galatasaray derbisine hazır olması camiayı sevindirdi.

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Trabzonspor ile sözleşmesi bu sezon sonu bitecek olan Arjantinli yıldızın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu.

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sosa ile devam etmek istediklerini belirtmiş ve Sosa ailesinin Türkiye'yi çok sevdiğini söylemişti.

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Sosa'nın da Türkiye'yi çok sevdiğini belirten açıklamaları olmuş, hatta kızlarının Türkiye tişörtü giydiği fotoğrafları dikkat çekmişti.

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Hem saha içindeki performansı hem de liderliği ile Jose Sosa, Trabzonspor taraftarlarının en sevdiği futbolcular arasına adını yazdırdı.

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Sadece Sosa değil, tüm ailesi Trabzon'da oldukça seviliyor.

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Geçtiğimiz günlerde de trafikte seyir halindeki araçta bulunan taraftarlar, Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'ye korna çalıp 'Yenge' diye seslenmişti.

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Carolina Alurralde ise el sallayarak taraftarlara selam vermişti.

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Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Türkiye sevgisini vücuduna kazırken ay yıldız dövmesi yaptırdı ve 'Yenge' yazdırdı.

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Türk bayraklı dövmesini sosyal medya hesabından paylaşan Carloline Alurralde'nin vücuduna ''Yenge'' yazdırması da dikkat çekti.

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Trabzonspor taraftarlarının ''Yenge'' diye çağırdığı Caroline, sırtına da ''Napaysın?'' yazılı bir dövme yaptırdı.

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Sosyal medyada Carolina Alurralde'nin dövmeleri oldukça dikkat çekerken Trabzonspor taraftarları Sosa'nın eşi hakkında birçok paylaşım yaptı.

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