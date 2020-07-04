Trabzonspor kaptanı Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'den ay yıldız ve 'yenge' dövmesi

Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, vücuduna ay yıldız ve 'Yenge' yazan bir dövme yaptırdı.Süper Lig'de Trabzonspor, şampiyonluk mücadelesi verirken takım kaptanı Jose Sosa'nın sakatlığını tam olarak atlatması ve Galatasaray derbisine hazır olması camiayı sevindirdi.Trabzonspor ile sözleşmesi bu sezon sonu bitecek olan Arjantinli yıldızın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sosa ile devam etmek istediklerini belirtmiş ve Sosa ailesinin Türkiye'yi çok sevdiğini söylemişti.Sosa'nın da Türkiye'yi çok sevdiğini belirten açıklamaları olmuş, hatta kızlarının Türkiye tişörtü giydiği fotoğrafları dikkat çekmişti.Hem saha içindeki performansı hem de liderliği ile Jose Sosa, Trabzonspor taraftarlarının en sevdiği futbolcular arasına adını yazdırdı. Sadece Sosa değil, tüm ailesi Trabzon'da oldukça seviliyor.Geçtiğimiz günlerde de trafikte seyir halindeki araçta bulunan taraftarlar, Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'ye korna çalıp 'Yenge' diye seslenmişti.Carolina Alurralde ise el sallayarak taraftarlara selam vermişti.Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Türkiye sevgisini vücuduna kazırken ay yıldız dövmesi yaptırdı ve 'Yenge' yazdırdı.Türk bayraklı dövmesini sosyal medya hesabından paylaşan Carloline Alurralde'nin vücuduna ''Yenge'' yazdırması da dikkat çekti.Trabzonspor taraftarlarının ''Yenge'' diye çağırdığı Caroline, sırtına da ''Napaysın?'' yazılı bir dövme yaptırdı.Sosyal medyada Carolina Alurralde'nin dövmeleri oldukça dikkat çekerken Trabzonspor taraftarları Sosa'nın eşi hakkında birçok paylaşım yaptı.