Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Ersun Yanal böyle veda etti

Başkent Trabzon Dernekler Federasyonu Başkanı Ali Hacıfazlıoğlu, birlik ve beraberliği öne çıkarmak adına bu organizasyonu düzenlediklerini belirterek, "Biz teklifte bulunduk, sağ olsunlar bizi kırmadılar, seve seve geleceklerini söylediler. Spor kardeşliktir, spor barıştır. Ben 55 yaşındayım, en son 1984'te Fenerbahçelilerle yan yana maç seyrettim. İnşallah bu bir başlangıç olur. Türkiye'ye bir mesaj vermek istedik. Beraber inşallah bundan sonra da maçları seyrederiz. Suriye'deki şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Onların adına bu beraberliği kamuoyuna yansıtmaya çalışıyoruz." diye konuştu.