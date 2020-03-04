Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Ersun Yanal böyle veda etti

Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi, Trabzonspor maçıyla birlikte resmen sona erdi.
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor, Fenerbahçe'yi Sörloth ve Novak'ın golleriyle 2-1 mağlup edip final adına avantajı yakaladı.
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Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir ligde son oynanan Çaykur Rizespor maçına göre ilk 11’de 4 değişikliğe gitti. Genç teknik adam, kalede Uğurcan'ın yerine Erce'ye, savunmada Hüseyin’in yerine cezasını tamamlayıp takıma dönen Campi’ye, orta sahada cezalı Mikel’in yerine Abdulkadir Parmak’a, Guilherme’nin yerine de Nwakaeme’ye ilk 11’de görev verdi. Tedavisi devam eden Ahmet Canbaz, Hosseini, Pereira, Yusuf ile cezalı olan Mikel’in yanı sıra genç kaleci Arda kadroda yer almadı.
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FENERBAHÇE'DE 3 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de ise son oynanan Fraport-TAV Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 3 oyuncu değişikliği oldu. Antalyaspor maçında forma giyen Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz ve nABİL Dirar sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almazken, bu oyuncuların yerine Mauricio Isla, Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci 11'de şans buldu. Sakatlıkları devam eden Garry Rodrigues ile Emre Belözoğlu da kadroda yer almadı.
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YANAL’IN VEDA MAÇI
2-2’lik Fraport-TAV Antalyaspor beraberliğinin ardından Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşılarak yolları ayırma kararı alınırken, tecrübeli teknik adam Trabzonspor karşılaşmasıyla sarı-lacivertlilerdeki görevini noktalayacak.
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Trabzonspor taraftarları, ikinci golden sonra 'Ersun istifa' tezahüratında bulundu...
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Fenerbahçe'de son maçına çıkan Ersun Yanal'ın hırsı ise dikkat çekti.
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Yanal, yenilen gollerden sonra bir hayli üzüldü ve tepki gösterdi.
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Futbolcuları sert bir şekilde uyaran Ersun Yanal, sık sık yerinden kalktı.
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Sinirli görüntüsüyle dikkat çeken tecrübeli teknik direktör, Trabzonspor maçından sonra resmen Fenerbahçe kariyerini sonlandıracak.
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Ersun Yanal, Vedat Muriqi'nin skoru 2-1'e getiren golünün ardından ise büyük bir sevinç yaşadı.
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Yanal'ın futbolcularını ateşleyip 'Haydi, haydi' diye bağırdığı görüldü.
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Bu anlar, yayıncı kuruluşa yansıdı.
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TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçe karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Medical Park Stadı tribünlerinin önemli bölümünü dolduran bordo-mavililer, maç öncesi futbolcuları tek tek tribüne çağırıp alkışladı ve destek verdi.
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Karşılaşmaya Fenerbahçe taraftarları alınmazken, bu tribün de bordo-mavili taraftarlara açıldı.
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Karşılaşma öncesi bordo-mavili taraftarlar uzun süre "Şehitler ölmez, vatan bölünmez, vatan sana canım feda" sloganları attı.
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KADIN TARAFTARLAR UNUTULMADI
Trabzonspor Kulübü, yaklaşan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Fenerbahçe karşılaşmasında bordo-mavili takımın maçlarına en fazla gelen kadın taraftarları Passolig'in özel davetlisi olarak locada ağırladı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve kulübün ilk kadın yöneticisi Eda Lermi Zorer'in de eşlik ettiği taraftarlar, karşılaşmayı izledi.
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Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Simon Falette sakatlık yaşadı.
Fenerbahçe'de Falette yerine Tolgay Arslan oyuna girdi. Orta sahada maça başlayan Luiz Gustavo, stoper pozisyonuna geçti.
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Falette'in çapraz bağ sakatlığı yaşadığı şüphesi olduğu açıklandı.
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Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren mücadeleyi Ankara'da iki takımın taraftarları birlikte izledi.
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Başkent Trabzon Dernekler Federasyonu ile Ankara Fenerbahçeli İş İnsanları Spor Kulübü Derneğinin (AFİDER) organizasyonunda bir araya gelen taraftarlar Hamamönü'ndeki federasyon binasında mücadeleyi takip etti.
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Başkent Trabzon Dernekler Federasyonu Başkanı Ali Hacıfazlıoğlu, birlik ve beraberliği öne çıkarmak adına bu organizasyonu düzenlediklerini belirterek, "Biz teklifte bulunduk, sağ olsunlar bizi kırmadılar, seve seve geleceklerini söylediler. Spor kardeşliktir, spor barıştır. Ben 55 yaşındayım, en son 1984'te Fenerbahçelilerle yan yana maç seyrettim. İnşallah bu bir başlangıç olur. Türkiye'ye bir mesaj vermek istedik. Beraber inşallah bundan sonra da maçları seyrederiz. Suriye'deki şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Onların adına bu beraberliği kamuoyuna yansıtmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
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AFİDER Başkanı Engin Aygüney de davetleri için Hacıfazlıoğlu'na teşekkür ederek, "Spor, dostluk ve kardeşliktir. Önemli olan hep birlikte çalışarak Türk sporunu ileri seviyelere taşımaktır. Daha büyük üzüntülerimiz var, şehitlerimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Başkanımızla dostluk anlamında bir araya geldik ve çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek." ifadelerini kullandı.
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Hacıfazlıoğlu, daha sonra Aygüney'e özel yapım kemençe hediye etti.