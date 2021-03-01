Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası çok konuşulan sözler! "Buradan 3 puanla ayrılacağım veya istifamı masanın üstünü koyacağım..."

ORHAN ULUCA: EROL BULUT DAHA ÇOK İSTEDİ Abdullah Avcı’nın Trabzonspor’u son dört maçta da olduğu gibi ilk devreleri golsüz beraberlikle kapatıp ikinci yarılarda attığı bir ya da bazen iki golle sonuç alan bir felsefe ile oynuyordu. Derinde savunma yapıp rakibe az pozisyon verirken Uğurcan Çakır’ın da müthiş formu da atılan golü üç puana çevirmeye yetiyordu. Erol Bulut bu gerçeğin farkında olarak Sosa-Mert Hakan-Pelkas ve Mesut Özil gibi orijini on numara olan dört oyuncu ilk 11’e yerleştirdi. Sol kenarda Pelkas’ın yanına yaklaşan Mesut ile beraber maçın sürpriz sol beki Szalai’nin de bindirmeleriyle beraber etkili bir şekilde sol kenarı kullandı Fenerbahçe. Üst üste Uğurcan Çakır kurtarışlarıyla geçen ilk yarım saat sonrası biraz kıpırdanma olsa da Trabzonspor pasif bir görüntü içerisindeydi. İkinci yarıya daha istekli başlayan ev sahibi ekip önde baskının şiddetini arttırarak maça ortak olmayı başardı. Aslında her şey Trabzonspor’un son haftalarda galip geldiği maçlardaki senaryoya uygun bir şekilde gidiyordu ama dengeleri bozan ayrıntı Erol Bulut’un galibiyete olan tutkusunun Abdullah Avcı’dan daha fazla olmasıyla yapılan değişiklikler oldu.