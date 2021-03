Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası çok konuşulan sözler! "Buradan 3 puanla ayrılacağım veya istifamı masanın üstünü koyacağım..."

UĞUR MELEKE: DÖRT-DÖRT-PELKAS-BİR Pelkas’ın on numaraya geçişiyle tekrar oyuna dahil olan Fenerbahçe sezonunun geri kalanında bu dizilişten vazgeçmemeli. Sahada gezinen Mesut ve Samuel gibilerin sırayla çıkması, aldığı her dakikayı efektif kullanan Ferdi’nin girişi, Pelkas’ın kendini daha iyi hissettiği on numara rolüne geçişiyle Fenerbahçe tekrar oyuna dahil oldu. Ve bu sezonun kader adamı Pelkas’ın golü geldi peşinden.