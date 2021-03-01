Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası çok konuşulan sözler! "Buradan 3 puanla ayrılacağım veya istifamı masanın üstünü koyacağım..."
Hürriyet Gazetesi yazarlarından Uğur Meleke, İlker Yasin, Orhan Uluca ve Ertuğrul Özkök, sarı lacivertli takımın şampiyonluk yarışında kayıpsız döndüğü kritik Trabzonspor deplasmanını masaya yatırdı. İşte o çok konuşulacak sözler...
KRİTİK VİRAJ KAYIPSIZ DÖNÜLDÜ
Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi. Dakikalar 76'yı gösterdiğinde sahneye Dimitrios Pelkas çıktı ve sarı-lacivertlileri öne geçirdi. Kalan sürede gol olmadı ve Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte puanını 54'e yükselten Fenerbahçe, zirvenin 3 puan gerisinde takibini sürdürdü. Süper Lig'deki 10 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Trabzonspor ise 48 puanda kaldı.
İLKER YASİN: FENERBAHÇE HAKKIYLA...
Ağaca tırmanırken, pantolondaki yamanın görünme ihtimali, tepeye çıktıkça artar. Sezon başında şampiyonluğun en büyük favorisi olan F.Bahçe’nin Erol Bulut, evinde kaybettiği maçlarla tartışılır duruma geldi ve yamasını görmeyen kalmadı. Ama 10 maçtır yenilmeyen Trabzonspor’un hocası Abdullah Avcı takımı zirveye ortak olunca o da yamasını dün akşam herkese gösterdi. Bakasetas gibi bir yıldızın dün sahada nasıl kaybolduğunu, Flavio’ya bir maç boyu nasıl dayandığını anlamak mümkün değildi. UEFA lisans destekli, düz 165 bin teknik direktör var. Hepsi bilir, bir futbolcuyu oynatmak kadar oynatacak hale getirmek de teknik direktörün görevidir. Heyecanını kaybetmiş, kafa olarak düşmüş, futbolcuları maçlara hazırlamak, onları bir çiçek gibi sulamak teknik direktörün görevidir.
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