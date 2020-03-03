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Spor Arena
Haber Giriş: 03 Mart 2020 - 17:06, /

Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maç şifresiz mi?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Görevinden istifa eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor mücadelesiyle sarı-lacivertli takımdaki son maçına çıkacak. Spor severler karşılaşma öncesinde Trabzonspor Fenerbahçe maçının canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maç şifresiz mi?

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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 3 Mart Salı günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Bu karşılaşma ile aynı zaman Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi de sona eriyor.. İşte Trabzonspor Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi öncesinde son bilgiler

2Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda Maç şifresiz mi

Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maç şifresiz mi?


Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Bordo-mavililer, 21 Nisan'da İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi, sahasındaki karşılaşmadan tur için avantajlı bir skorla ayrılmaya çalışacak.

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Karadeniz ekibinde, Ahmet Canbaz, Majid Hosseini, Yusuf Sarı ve Joao Pereira'nın sakatlıkları devam ediyor. Daniel Sturridge'in durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek. Obi Mikel de kırmızı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Çimşir yeniden kulübedeki yerini alabilecek

Cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında takımın başında olamayan teknik direktör Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe karşılaşmasıyla yeniden kulübedeki yerini alabilecek.

Trabzonspor'un Fenerbahçe karşılaşmasına, Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.

Trabzonspor kupada 15. kez final peşinde

Ligde ilk mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynayan bordo-mavililer, bugüne dek 14 final maçının 8'inde kupayı müzesine getirmeyi başardı.

En son kupada 2012-2013 sezonunda finale yükselen ancak yarınki rakibi Fenerbahçe'ye kaybeden Karadeniz ekibi, 6 sezon aradan sonra finale çıkarak 9. kez kupayı kaldırmak istiyor.

Bordo-mavililer, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupaya uzanarak 8 kupa şampiyonluğu yaşadı.

13. karşılaşma
İki takım, Türkiye Kupası'nda 13. kez karşılaşacak.

Bugüne dek yapılan 12 maçta Trabzonspor'un galibiyetlerle 6-4 üstünlüğü bulunuyor. 2 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldılar.

Fenerbahçe kupa hasretine son vermek istiyor

Süper Lig'de oldukça kötü bir dönem yaşayan ve son 5 maçından sadece 2 puan çıkarabilen sarı-lacivertliler, bu kulvarda yoluna devam ederek kupa hasretine son vermeyi amaçlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan katılan Fenerbahçe, sırasıyla Tarsus İdman Yurdu, İstanbulspor, Hes Kablo Kayserispor ve GMG Kırklarelispor'u eleyerek yarı finale geldi.

Fenerbahçe, Trabzon'dan İstanbul'a avantajlı bir skorla dönerek adını finale yazdırmayı hedefliyor.

İki takım bu sezon ligde 2 kez karşı karşıya geldi.

Kadıköy'deki maç 1-1 beraberlikle, Trabzon'daki mücadele ise bordo-mavililerin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Garry Rodrigues ile Emre Belözoğlu, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

Ersun Yanal son maçına çıkacak

Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi Trabzonspor maçıyla kapanacak.

Görevinden istifa eden deneyimli teknik adam, Trabzonspor mücadelesiyle sarı-lacivertli takımdaki son maçına çıkacak.

4Fenerbahçede Ersun Yanal dönemi sona erdi

Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi sona erdi


Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ersun Yanal'dan gelen talep üzerine kendisiyle karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Ersun Yanal'ın kulübün zor bir döneminde görevi kabul ettiğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Değerli hocamız, kulübümüzün zor bir döneminde görev almayı kabul ederken, Fenerbahçeliliğini ve Fenerbahçe değerlerini her zaman kendi kişisel menfaatlerinin üstünde tutmuştur. Anlaşma aşamasında olduğu gibi bu ayrılık sürecinde de aynı örnek yaklaşımı sergilemiştir. Bu doğrultuda camiamız adına kendisine teşekkürlerimizi iletiyor, bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmet ve katkılar için şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli hocamızın kariyerinin bundan sonraki aşamalarında kendisine başarılar dileriz."

Açıklamada, yönetim kuruluyla yapılan istişare doğrultusunda Ersun Yanal'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynanacak yarı final ilk maçında sarı-lacivertli takımın başında son kez yer alacağı da aktarıldı.

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