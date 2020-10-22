Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ozan Tufan'ın kendisine "Yunanistan" diye hitap etmesi Takım arkadaşı Ozan Tufan'ın Göztepe maçında adını unuttuğu için kendisine "Yunanistan" diye hitap etmesine değinen Pelkas, şunları söyledi:



"Duydum bunu, çok da hoşuma gitti. Sonuçta biz oyuncular olarak maç içinde baskı altındayız. Sürekli oyun içindeyiz. Bazen bazı şeyleri unutabiliyoruz. Maça çıktığımda 3 gündür takımlaydım. Doğal olarak ben de herkesin ismini hatırlayamıyorum. Ozan'ın yaptığı da çok iyi. O baskı altında aklına böyle bir şey gelip, beni çağırması güzel bir anekdot. Maç içinde duyamadım ama güzel bir anı."



"Taraftarları mutlu edeceğiz"



Fenerbahçe'nin sezon hedeflerine değinen Pelkas, "Şampiyonluk için oynayacağız. Taraftarları mutlu edeceğiz. Çok uzun zaman oldu, Fenerbahçe bu tadı yaşamıyor. Emin olsunlar ki elimizden gelenin en iyisini sahaya koyup, onları mutlu etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Pelkas, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile evlerinde oynayacakları maçla ilgili olarak şu görüşlere yer verdi:



"Stadı dolu görmek isterdim. Pandemi sürecinden dolayı maalesef böyle olmuyor. Stadı içeriden göremedim. Sadece ofislerinde bulundum. İlk defa stadı içeriden göreceğim. Benim için de ayrı bir tecrübe olacak. Fenerbahçe'ye gelmeden önce de stadın nasıl dolu olduğunu, taraftarın