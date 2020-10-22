Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, rakibi karşısında deplasmanda oynadığı lig maçlarındaki galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak. Süper Lig'de ilk 5 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 5 puan toplayan Karadeniz ekibini, hafta sonunda zorlu bir karşılaşma bekliyor. Peki Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Sarı-lacivertli ekibi İstanbul'da en son 23 Ağustos 1997'de 3-1'lik skorla mağlup eden bordo-mavililer, ardından rakibiyle dış sahada oynadığı 23 lig maçından da 3 puan çıkaramadı. Bu maçlardan 12'sini kaybeden Trabzonspor, 11'inden ise beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor Fenerbahçe maçı 25 Ekim Pazar günü oynanacak. Saat 19:00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi istatistikler
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan son yedi maçta da taraflar gol sevinci yaşarken; bu karşılaşmaların beşi berabere bitti, diğer iki maçı bordo-mavili ekip kazandı.
Trabzonspor'u konuk ettiği son 23 Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe, Ağustos 1997'den bu yana rakibine iç sahada mağlup olmuyor.
Süper Lig'de Fenerbahçe'ye Mayıs 2017'den bu yana mağlup olmayan ve her karşılaşmada gol atan Trabzonspor, daha önceki 14 maçın 12'sinde rakip fileleri havalandıramamış ve galip gelememişti. Bu sezon Süper Lig'de maç kaybetmeyen Fenerbahçe, 2011/12'den bu yana hiçbir sezonun ilk altı haftasını yenilgisiz geçmedi.
Deplasmanda oynadığı son 16 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor, tek yenilgisini geçen sezon Denizlispor'dan aldı. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan son beş resmi maçta üç kırmızı kart çıktı, bu kartların tamamını Fenerbahçeli oyuncular gördü. Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe'nin yediği dört golün ikisi ve Trabzonspor'un yediği yedi golün üçü penaltıdan geldi. Bu sezon Süper Lig'de yaptığı gol katkısıyla takımına en fazla puan kazandıran isim, Fenerbahçe forması giyen Jose Sosa.
2020/21 Süper Lig sezonunda en fazla asist yapan iki oyuncudan biri olan Caner Erkin, bu asistlerin tamamını kornerden yaptığı ortalarla buldu. Abdülkadir Ömür, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı çıktığı üç maçta birer asist yaptı.
Kupada kazandı
Rakibine karşı ligde uzun zamandır dış sahada kazanamayan bordo-mavililer, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmişti.
Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'yi İstanbul'da oynanan rövanş maçında Sörloth (2) ve Novak'ın golleriyle 3-1 mağlup ederek finale yükselen taraf olmuştu.
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Fenerbahçeli futbolcu Pelkas daha iyi olacağına inanıyor
Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, çalışarak daha iyi olacaklarına inandığını söyledi.
Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamada, takımın güzel bir kimyaya sahip olduğunu belirterek, "Daha da iyiye gideceğimizi inanıyorum. En azından 1-2 ay içinde her şeye alıştıktan sonra benim için ve takım için çok daha iyisinin olacağını görüyorum." dedi.
Sarı-lacivertli taraftarlara seslenen Pelkas, "Sahada yüzde yüzümü vereceğimden emin olmalarını istiyorum. En iyi şekilde her özelliğimi geliştirip, antrenmanlara da hazır şekilde çıkıp, sahada her şeyimi vermeyi düşünüyorum. Bütün gücümü göstermek istiyorum." diye konuştu.
Kısa bir süre önce takıma dahil olduğunu hatırlatan Pelkas, "Milli aranın ardından perşembe gününden pazar gününe kadar takımla birlikteydim. Tabii ki bu başlangıçta biraz sıkıntı yaratıyor. Oyuncuları tanımıyorsunuz, takımın nasıl olduğunu bilmiyorsunuz. Takımın içinde çok kaliteli arkadaşlarımız var. Bana çok yardımcı oldular. Göztepe maçında daha çok hocamızın benden ne istediğine odaklandım. Sahada elimden gelenin en iyisini yaptım." ifadelerini kullandı.
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Ozan Tufan'ın kendisine "Yunanistan" diye hitap etmesi
Takım arkadaşı Ozan Tufan'ın Göztepe maçında adını unuttuğu için kendisine "Yunanistan" diye hitap etmesine değinen Pelkas, şunları söyledi:
"Duydum bunu, çok da hoşuma gitti. Sonuçta biz oyuncular olarak maç içinde baskı altındayız. Sürekli oyun içindeyiz. Bazen bazı şeyleri unutabiliyoruz. Maça çıktığımda 3 gündür takımlaydım. Doğal olarak ben de herkesin ismini hatırlayamıyorum. Ozan'ın yaptığı da çok iyi. O baskı altında aklına böyle bir şey gelip, beni çağırması güzel bir anekdot. Maç içinde duyamadım ama güzel bir anı."
"Taraftarları mutlu edeceğiz"
Fenerbahçe'nin sezon hedeflerine değinen Pelkas, "Şampiyonluk için oynayacağız. Taraftarları mutlu edeceğiz. Çok uzun zaman oldu, Fenerbahçe bu tadı yaşamıyor. Emin olsunlar ki elimizden gelenin en iyisini sahaya koyup, onları mutlu etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Pelkas, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile evlerinde oynayacakları maçla ilgili olarak şu görüşlere yer verdi:
"Stadı dolu görmek isterdim. Pandemi sürecinden dolayı maalesef böyle olmuyor. Stadı içeriden göremedim. Sadece ofislerinde bulundum. İlk defa stadı içeriden göreceğim. Benim için de ayrı bir tecrübe olacak. Fenerbahçe'ye gelmeden önce de stadın nasıl dolu olduğunu, taraftarın