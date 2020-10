Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçeli futbolcu Pelkas daha iyi olacağına inanıyor Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, çalışarak daha iyi olacaklarına inandığını söyledi.



Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamada, takımın güzel bir kimyaya sahip olduğunu belirterek, "Daha da iyiye gideceğimizi inanıyorum. En azından 1-2 ay içinde her şeye alıştıktan sonra benim için ve takım için çok daha iyisinin olacağını görüyorum." dedi.



Sarı-lacivertli taraftarlara seslenen Pelkas, "Sahada yüzde yüzümü vereceğimden emin olmalarını istiyorum. En iyi şekilde her özelliğimi geliştirip, antrenmanlara da hazır şekilde çıkıp, sahada her şeyimi vermeyi düşünüyorum. Bütün gücümü göstermek istiyorum." diye konuştu.



Kısa bir süre önce takıma dahil olduğunu hatırlatan Pelkas, "Milli aranın ardından perşembe gününden pazar gününe kadar takımla birlikteydim. Tabii ki bu başlangıçta biraz sıkıntı yaratıyor. Oyuncuları tanımıyorsunuz, takımın nasıl olduğunu bilmiyorsunuz. Takımın içinde çok kaliteli arkadaşlarımız var. Bana çok yardımcı oldular. Göztepe maçında daha çok hocamızın benden ne istediğine odaklandım. Sahada elimden gelenin en iyisini yaptım." ifadelerini kullandı.