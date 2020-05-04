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Futbol
İHA
Haber Giriş: 04 Mayıs 2020 - 20:15,

Trabzonspor, corona virüs sonrası 45 günün ardından antrenmanlara başladı

Korona virüs salgını nedeniyle 45 gündür çalışmalarını evden sürdüren Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gruplar halinde çalışmaya başladı.

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Korona virüs salgını nedeniyle 45 gündür çalışmalarını teknik ekibin vermiş olduğu antrenman programı dahilinde evden sürdüren Trabzonsporlu oyuncular, bugün itibariyle gruplar halinde çalışmalara başladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu’nun hazırlamış olduğu Futbola Dönüş Öneri Protokolü’ndeki maddeler doğrultusunda birer saat aralıklarla 14.45’ten itibaren futbolcular Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne geldi.

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Futbolcular, üç grup halinde ve 8 futbolcudan oluşacak şekilde birer saat arayla aerobik dayanıklılık koşuları gerçekleştirdi.

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Tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz’ın yanı sıra karantina süreci devam eden Alexander Sörloth anntrenmanda yer almadı.

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Trabzonspor yarın TFF Futbola Dönüş Öneri Protokolü’nde belirtilen esasları dikkate alarak gruplar halinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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