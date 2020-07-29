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GeriFutbol Trabzonspor-Alanyaspor maçında Erol Bulut'a olay tepki! Tekme attı...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 29 Temmuz 2020 - 23:18,

Trabzonspor-Alanyaspor maçında Erol Bulut'a olay tepki! Tekme attı...

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Alanyaspor'un karşı karşıya geldiği maça Erol Bulut'a gösterilen tepki damgasını vurdu.

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Trabzonspor ile Alanyaspor'un karşılaştığı Ziraat Türkiye Kupası final maçında teknik direktör Erol Bulut'a gösterilen tepki dikkat çekti.

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Ziraat Türkiye Kupası final maçında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelen Trabzonspor'da son maça göre kadroda tek değişiklik yapıldı

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Trabzonspor Antrenörü Eddie Newton, Süper Lig'in son haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yendikleri maçta ilk 11'de başlayan Badou Ndiaye'yi yedeğe çekerken, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında bu futbolcunun yerine Guilherme'yi sahaya sürdü.

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Bordo-mavili ekip maça Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Guilherme ve Sörloth ile başladı.

5ALANYASPORDA 10 DEĞİŞİKLİK
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ALANYASPOR'DA 10 DEĞİŞİKLİK

Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, oynadıkları son maça göre kadroda 10 değişiklik yaptı.

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Süper Lig'in son haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 yendikleri müsabakada yedek ağırlıklı bir kadro tercih eden Bulut, Trabzonspor ile oynadıkları kupa finalinde as oyunculara görev verdi.

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Aytemiz Alanyaspor'un Konyaspor ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan futbolculardan sadece Cisse, Trabzonspor maçının başlangıç kadrosunda bulundu.

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Akdeniz ekibinin ilk 11'inde Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Siopis, Bakasetas, Efecan Karaca, Junior Fernandes ve Cisse yer aldı.

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Karşılaşmanın 63. dakikasında Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut, kaptan Efecan Karaca'yı kenara aldı.

10EROL BULUTA TEPKİ GÖSTERDİ
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EROL BULUT'A TEPKİ GÖSTERDİ

Efecan Karaca, oyundan çıkarılmasına uzun süre tepki gösterdi.

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Milli futbolcu saha kenarına geldiğinde ise sandalyeye tekme attı.

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