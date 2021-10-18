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Futbol
Fotoğraflar: AA, DHA, Hüseyin Yavuz
Haber Giriş: 18 Ekim 2021 - 10:25 |  

Trabzon'da Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır çılgına döndü! Soyunma odasına giderken tribünlere döndü ve...

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın birçok anında iki takım oyuncuları ile hakem Ali Şansalan arasında gerginlikler yaşadı. Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır da özellikle maçın sonunda bordo-mavili taraftarlarla yaşadığı gerginlik nedeniyle gündem oldu.

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İşte Trabzon'da Altay Bayındır'ı çılgına çeviren anlar...

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Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig'in 9. hafta mücadelesi gergin anlara sahne oldu.

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Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona ererken, ev sahibi bordo-mavililer ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 3-1 kazanmayı başardı.

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Trabzonspor, aldığı bu galibiyetle namağlup gidişatını sürdürdü ve puanını 21'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu.

5SAHA ORTASINDA GALİBİYETİ KUTLADILAR

SAHA ORTASINDA GALİBİYETİ KUTLADILAR

Maçın ardından büyük sevinç yaşayan bordo-mavili futbolcular, saha ortasında kolbastı oynayarak galibiyeti kutladılar.

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Gergin bir atmosferde oynanan maçta iki takım oyuncuları arasında sık sık gerginlikler yaşanırken, hakem Ali Şansalan'ın verdiği kararlara Fenerbahçeli futbolcuların büyük tepkisi oldu.

7KIRMIZI SONRASI YOĞUN İTİRAZ

KIRMIZI SONRASI YOĞUN İTİRAZ

Maçın 23. dakikasında Fenerbahçe'de Kim Min-Jae kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Fenerbahçeli futbolcular hakem Ali Şansalan'a uzun süre itirazlarda bulundular.

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İlk yarının bitiş düdüğü ile birlikte sarı-lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır, Ali Şansalan'ın yanına giderek itirazlarını dile getirdi.

9EDGAR-VALENCIA TARTIŞTI

EDGAR-VALENCIA TARTIŞTI

Karşılaşmada bir pozisyonda Edgar le ile Enner Valencia tartıştı. İki takım oyuncuları araya girerek gerginliği büyümeden noktaladı.

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Maçın son anlarında ise Trabzonspor penaltı kazandı. Szalai'nin Cornelius'u düşürdüğü pozisyonu VAR uyarısı sonrası izleyip penaltı kararı veren hakem Ali Şansalan'a Fenerbahçe yedek kulübesi yoğun itirazlarda bulundu.

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Sarı-lacivertli kaleci Altay Bayındır da kararı itiraz etti ancak Ali Şansalan penaltının kullanılmasını istedi.

12ALTAY BAYINDIR ÇILGINA DÖNDÜ

ALTAY BAYINDIR ÇILGINA DÖNDÜ

Maçın sona ermesiyle birlikte Trabzonsporlu oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşarken, Altay Bayındır bu kez bordo-mavili taraftarlarla tartıştı.

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Sahadan çıkmadan taraftarlarla gerginlik yaşayan 23 yaşındaki kalecinin sinirli anları, soyunma odası koridorlarına gidene kadar devam etti.

14TRİBÜNLERLE ATIŞTI

TRİBÜNLERLE ATIŞTI

Soyunma odasına giderken kendisine yapılan tezahüratlara sinirlenen milli kaleci, tribünlerle sözlü atışma yaşadı.

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Altay'ın Trabzonspor taraftarıyla tartışma yaşadığı anlar kameralara yansıdı.

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