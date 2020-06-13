Trabzon yerel basınında şampiyonluk sesleri

Taka gazetesi de ilk sayfasında "Trabzonspor lige verilen aranın ardından şampiyonluk yolunda bir 3 puan daha aldı", "Bu fırtınayı çok özledik" başlığını kullandığı galibiyete ilişkin haberini, arka sayfasında "Trabzonspor, Göztepe'yi Nwakaeme, Ekuban ve Abdulkadir Ömür'ün golleriyle devirdi", "Hakemlere rağmen 3-1", "8. şampiyonluk gelecek" başlıklarıyla okuyucularına aktardı.