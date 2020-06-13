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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 13 Haziran 2020 - 11:08,

Trabzon yerel basınında şampiyonluk sesleri

Trabzon'da yerel gazeteler, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yenen Trabzonspor'a övgü yağdırdı.

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İşte Trabzon yerel basınında manşetler

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Kuzey Ekspres gazetesi ilk sayfasında "Şampiyonluğa 7 kaldı", arka sayfasında ise "İzmir'in dağlarında çiçekler değil goller açtı", "Fırtına kaldığı yerden" başlıklarını kullandı.

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Karadeniz'den Günebakış gazetesi ise ilk sayfasında "Trabzonspor şampiyon gibi döndü", son sayfasında "Bordo mavililer, 3 aylık aranın ardından fırtına gibi geri döndü" başlığıyla sunduğu galibiyet haberinde, "Trabzonspor göz kamaştırıyor", "Geliyor şampiyonluk geliyor" ifadelerine yer verdi.

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Karadeniz'de Son Nokta gazetesi de ilk sayfasında "Fırtına şampiyonluğa koşuyor" ve arka sayfasında "8. şampiyonluk için kaldı 7 final maçı", "Meşaleleri yakın şampiyonluk yakın" başlıkları ile galibiyeti okuyucularına duyurdu.

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Karadeniz gazetesi, ilk sayfasında bordo-mavililerin gol sevinci yaşadığı fotoğrafı ile "Fırtına şampiyonluğa adım adım gidiyor" başlığını kullandı. Gazete, son sayfasında ise "Şampiyonluk yolunda dev bir adım daha attık" başlığına yer verdi.

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Taka gazetesi de ilk sayfasında "Trabzonspor lige verilen aranın ardından şampiyonluk yolunda bir 3 puan daha aldı", "Bu fırtınayı çok özledik" başlığını kullandığı galibiyete ilişkin haberini, arka sayfasında "Trabzonspor, Göztepe'yi Nwakaeme, Ekuban ve Abdulkadir Ömür'ün golleriyle devirdi", "Hakemlere rağmen 3-1", "8. şampiyonluk gelecek" başlıklarıyla okuyucularına aktardı.

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