Trabzon yerel basınında Fenerbahçe galibiyeti manşetleri

Haberin arka sayfasında ise Sörloth'un "sus" işaretli ve sevinç fotoğrafları ile "Kral konuşunca herkes susacak", "Kuzeyin kralı Sörloth (2) ve Novak'ın golleri ile Fenerbahçe'yi deviren fırtına adını finale yazdırdı", "O kupa Trabzon'a gelecek", "23 yıl sonra tarihi zafer" başlıklarıyla okuyucularına aktardı.