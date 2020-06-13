Trabzon yerel basınında bomba manşet: Küçük beyinler...

Kuzey Ekspres gazetesi ilk sayfasında "Şampiyonluğa 7 kaldı", arka sayfasında ise "İzmir'in dağlarında çiçekler değil goller açtı", "Fırtına kaldığı yerden" başlıklarını kullandı.
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Karadeniz'den Günebakış gazetesi ise ilk sayfasında "Trabzonspor şampiyon gibi döndü", son sayfasında "Bordo mavililer, 3 aylık aranın ardından fırtına gibi geri döndü" başlığıyla sunduğu galibiyet haberinde, "Trabzonspor göz kamaştırıyor", "Geliyor şampiyonluk geliyor" ifadelerine yer verdi.
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Karadeniz'de Son Nokta gazetesi de ilk sayfasında "Fırtına şampiyonluğa koşuyor" ve arka sayfasında "8. şampiyonluk için kaldı 7 final maçı", "Meşaleleri yakın şampiyonluk yakın" başlıkları ile galibiyeti okuyucularına duyurdu.
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Karadeniz gazetesi, ilk sayfasında bordo-mavililerin gol sevinci yaşadığı fotoğrafı ile "Fırtına şampiyonluğa adım adım gidiyor" başlığını kullandı. Gazete, son sayfasında ise "Şampiyonluk yolunda dev bir adım daha attık" başlığına yer verdi.
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Taka gazetesi de ilk sayfasında "Trabzonspor lige verilen aranın ardından şampiyonluk yolunda bir 3 puan daha aldı", "Bu fırtınayı çok özledik" başlığını kullandığı galibiyete ilişkin haberini, arka sayfasında "Trabzonspor, Göztepe'yi Nwakaeme, Ekuban ve Abdulkadir Ömür'ün golleriyle devirdi", "Hakemlere rağmen 3-1", "8. şampiyonluk gelecek" başlıklarıyla okuyucularına aktardı.
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Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir'den maç sonu hakem tepkisi
Göztepe galibiyetiyle liderliğini sürdüren Trabzonspor’un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, şampiyonluk yolunda çok önemli bir virajı döndüklerini söyledi.