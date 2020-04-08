MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTottenham'da Mourinho'dan corona virüsü günlerinde skandal!
GeriFutbol Tottenham'da Mourinho'dan corona virüsü günlerinde skandal!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 08 Nisan 2020 - 10:31, /

Tottenham'da Mourinho'dan corona virüsü günlerinde skandal!

İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, yeni tip corona virüs, salgını nedeniyle liglerin tamamlanamama ihtimali olduğunu söyledi. Clarke, federasyon yetkilileri ile video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, corona virüsün futbolu ekonomik anlamda oldukça etkilediğini belirtti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Federasyon çalışanlarının maaşlarında kesintiye gittiklerini hatırlatan Clarke, "Futbol dünyası tahmin edemeyeceğimiz bir ekonomik sıkıntı içinde. Kulüplerimizi ve liglerimizi kaybetme riskiyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

2

Ligleri bitirmek istediklerini ancak büyük bir belirsizlik ortamı içinde olduklarını dile getiren Clarke, "Bu sezonu bitiremeyebiliriz. Bizim önceliğimiz futbol değil insan yaşamı." yorumunu yaptı.

3

Kulüplere ve futbolculara çağrıda bulunan Clarke, futbolu canlı tutmak için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti.

4MOURİNHO KURALLARA UYMADI

MOURİNHO KURALLARA UYMADI

İngiltere'de bu gelişmeler yaşanırken, Tottenham'ın Portekizli teknik direktörü Mourinho'nun oyuncularına parkta idman yaptırdığı görüntüler ortaya çıktı.

5

Oyuncuların bbir arada olduğu ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüntüler büyük yankı uyandırdı.

6

Davinson Sanchez, Ryan Sessegnon ve Tanguy Ndombele bir arada koşarken görüntülendi.

7

Eğitim alan oyuncuların görüntüleri yoldan geçenler tarafından Twitter'da paylaşıldı. Premier Lig'in ve Tottenham'ın bu olaylara nasıl bir cevap vereceği merakla bekleniyor. (Fanatik)

8
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi