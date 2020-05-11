Tony Ferguson hastanelik oldu! Göz çukurları paramparça...
Dünyanın takip ettiği maçta tarihi anlar...
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Spor Arena Dış Haberler | Corona virüs salgını sebebiyle birçok spor organizasyonunun askıya alındığı bu günlerde Ultimate Fighting Championship (UFC)'de maçlar devam ediyor.
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8 HAFTA SONRA SEYİRCİSİZ MAÇ
Yaklaşık 8 hafta sonra ilk kez büyük bir organizasyonun düzenlendiği gecede yapılan 10 müsabakaya seyirciler alınmadı.
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TEKNİK NAKAVTLA DEVİRDİ
Tartışmaların ve önlemlerin gölgesindeki UFC 249'da unvan mücadelesinde Tony Ferguson, Justin Gaethje ile karşı karşıya geldi. 31 yaşındaki Gaethnje, rakibini 5. rauntta teknik nakavtla devirdi.
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HAKEM MAÇI DURDURDU
Justin Gaethje, rakibinin 12 karşılaşmalık yenilmezlik serisini sonlandırarak altın kemerin geçici sahibi oldu. Hakem, Ferguson'ın üst üste aldığı darbeler sebebiyle müsabakayı durdurdu ve Amerikalı sporcuyu galip ilan etti.
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12 MAÇTIR YENİLMİYORDU HASTANELİK OLDU
Ancak karşılaşmaya damga vuran olay Justin Gaethje'nin elde ettiği tarihi galibiyet değil son dönemin en formda dövüşçülerinden olan Tony Ferguson'ın aldığı darbeler neticesinde yaşadığı yaralanmalar oldu.
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İLK AÇIKLAMA GELDİ
Tecrübeli sporcu, Justin Gaethje'ye 5. raundda teknik nakavtla yenilmesinin ardından apar topar hastaneye kaldırıldı. Ferguson'un son durumuna ilişkin resmi açıklama UFC yönetiminden geldi.
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DANA WHITE SON DURUMU AKTARDI
UFC Başkanı Dana White, Tony Ferguson'un göz altı çukur kemiklerinin paramparça olduğunu ve Ferguson'un maçtan sonra hastaneye gittiğini açıkladı.
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GÖZ ALTI ÇUKUR KEMİKLERİ PARAMPARÇA
Dana White ayrıca Tony Ferguson'un göz altı çukur kemiklerinin paramparça olduğunu duyurdu.
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GEÇİCİ UNVAN MAÇI
2012 yılından itibaren ilk kez kaybeden Tony Ferguson, aslında Khabib Nurmagomedov ile karşılaşacaktı ancak müslüman sporcu, corona virüs salgını sebebiyle maçtan çekilme kararı alınca Justin Gaethje ile geçici bir unvan maçına çıktı.
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KHABIB İLE KARŞILAŞACAKTI AMA...
Justin Gaethje'e sürpriz bir şekilde mağlup olan Tony Ferguson, bu sonucun ardından Khabib Nurmagomedov ile karşılaşma şansını kaybetti.
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KEMERİ KABUL ETMEDİ
Öte yandan Justin Gaethje, kemeri takmayı reddederek, "Gerçek olanı bekliyorum. Khabib ile karşılaşmak istiyorum. Şu an istediğim başka bir mücadele yok." ifadelerini kullandı.
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KHABIB'TEN CEVAP GELDİ
Khabib Nurmagomedov ise mücadele esnasında 'yorum yok' tweet'i attı.
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RAKİBİNİ TEBRİK ETTİ
Tony Ferguson ise "Sporu geri getirdik. Kazan ya da kaybet şampiyon gibi davran. Sadece benim gecem değildi. Güzel dövüş için tebrikler Gaethje." diyerek rakibini tebrik etti.