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HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriTony Ferguson hastanelik oldu! Göz çukurları paramparça...
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Haber Giriş: 11 Mayıs 2020 - 11:04,

Tony Ferguson hastanelik oldu! Göz çukurları paramparça...

Dünyanın takip ettiği maçta tarihi anlar...

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Spor Arena Dış Haberler | Corona virüs salgını sebebiyle birçok spor organizasyonunun askıya alındığı bu günlerde Ultimate Fighting Championship (UFC)'de maçlar devam ediyor.

28 HAFTA SONRA SEYİRCİSİZ MAÇ
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8 HAFTA SONRA SEYİRCİSİZ MAÇ

Yaklaşık 8 hafta sonra ilk kez büyük bir organizasyonun düzenlendiği gecede yapılan 10 müsabakaya seyirciler alınmadı.

3TEKNİK NAKAVTLA DEVİRDİ
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TEKNİK NAKAVTLA DEVİRDİ

Tartışmaların ve önlemlerin gölgesindeki UFC 249'da unvan mücadelesinde Tony Ferguson, Justin Gaethje ile karşı karşıya geldi. 31 yaşındaki Gaethnje, rakibini 5. rauntta teknik nakavtla devirdi.

4HAKEM MAÇI DURDURDU
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HAKEM MAÇI DURDURDU

Justin Gaethje, rakibinin 12 karşılaşmalık yenilmezlik serisini sonlandırarak altın kemerin geçici sahibi oldu. Hakem, Ferguson'ın üst üste aldığı darbeler sebebiyle müsabakayı durdurdu ve Amerikalı sporcuyu galip ilan etti.

512 MAÇTIR YENİLMİYORDU HASTANELİK OLDU
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12 MAÇTIR YENİLMİYORDU HASTANELİK OLDU

Ancak karşılaşmaya damga vuran olay Justin Gaethje'nin elde ettiği tarihi galibiyet değil son dönemin en formda dövüşçülerinden olan Tony Ferguson'ın aldığı darbeler neticesinde yaşadığı yaralanmalar oldu.

6İLK AÇIKLAMA GELDİ
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İLK AÇIKLAMA GELDİ

Tecrübeli sporcu, Justin Gaethje'ye 5. raundda teknik nakavtla yenilmesinin ardından apar topar hastaneye kaldırıldı. Ferguson'un son durumuna ilişkin resmi açıklama UFC yönetiminden geldi.

7DANA WHITE SON DURUMU AKTARDI
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DANA WHITE SON DURUMU AKTARDI

UFC Başkanı Dana White, Tony Ferguson'un göz altı çukur kemiklerinin paramparça olduğunu ve Ferguson'un maçtan sonra hastaneye gittiğini açıkladı.

8GÖZ ALTI ÇUKUR KEMİKLERİ PARAMPARÇA
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GÖZ ALTI ÇUKUR KEMİKLERİ PARAMPARÇA

Dana White ayrıca Tony Ferguson'un göz altı çukur kemiklerinin paramparça olduğunu duyurdu.

9GEÇİCİ UNVAN MAÇI
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GEÇİCİ UNVAN MAÇI

2012 yılından itibaren ilk kez kaybeden Tony Ferguson, aslında Khabib Nurmagomedov ile karşılaşacaktı ancak müslüman sporcu, corona virüs salgını sebebiyle maçtan çekilme kararı alınca Justin Gaethje ile geçici bir unvan maçına çıktı.

10KHABIB İLE KARŞILAŞACAKTI AMA...
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KHABIB İLE KARŞILAŞACAKTI AMA...

Justin Gaethje'e sürpriz bir şekilde mağlup olan Tony Ferguson, bu sonucun ardından Khabib Nurmagomedov ile karşılaşma şansını kaybetti.

11KEMERİ KABUL ETMEDİ
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KEMERİ KABUL ETMEDİ

Öte yandan Justin Gaethje, kemeri takmayı reddederek, "Gerçek olanı bekliyorum. Khabib ile karşılaşmak istiyorum. Şu an istediğim başka bir mücadele yok." ifadelerini kullandı.

12KHABIBTEN CEVAP GELDİ
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KHABIB'TEN CEVAP GELDİ

Khabib Nurmagomedov ise mücadele esnasında 'yorum yok' tweet'i attı.

13RAKİBİNİ TEBRİK ETTİ
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RAKİBİNİ TEBRİK ETTİ

Tony Ferguson ise "Sporu geri getirdik. Kazan ya da kaybet şampiyon gibi davran. Sadece benim gecem değildi. Güzel dövüş için tebrikler Gaethje." diyerek rakibini tebrik etti.

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