Tom Brady'den Gisele Bündchen itirafı: Evliliğimden hiç memnun değilim

Manken Gisele Bündchen ile 11 yıldır evli olan Amerikan futbolcusu Tom Brady, katıldığı bir programda, eşi ile evliliklerinden memnun olmadığını söyledi.Tom Brady, katıldığı bir radyo programında, evliliğinden memnun olmadığını ve işleri düzeltmek için evlilik danışmanına gittiklerini itiraf etti.Ailesi için üstüne düşen her şeyi yaptığını belirten Brady, Gisele, bütün sezon futbol oynayacağımı biliyordu ve evle ilgilenecekti.Bir gün 'Peki ne zaman ev için bir şeyler yapacaksın? Çocukları ne zaman okula götüreceksin?' dedi ifadelerini kullandı.Tom Brady, mutsuzluğunun gözlerini açtığını ve evliliklerinin büyük kısmında kendisini kontrol etmek zorunda kaldığını söyledi.Boşanma kararı almamalarında Gisele'in, kendisine yazdığı mektubun etkisi olduğunu da vurgulayan Tom Brady, mektup hakkında şunları söyledi: Bana karşı çok düşünülmüş bir mektuptu. Mektubu bir çekmecede tutuyorum ve arada sık sık okuyorum.Vivian Lake ve Benjamin adında iki çocuğu olan çiftin evlilikleri hala sürüyor.Hatta Tom Brady ve Gisele Bündchen çifti, geçtiğimiz ay Tom Brady takım değiştirdiği için Boston'dan taşınmış, ünlü manken de yaşadığı şehre duygusal bir veda etmişti.Brezilyalı model Gisele Bündchen ile Amerikan futbolcusu Tom Brady, 2009 yılında dünyaevine girmişlerdi.