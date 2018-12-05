Tolgay'a sürpriz talip! Almanya...

Teknik direktör Şenol Güneş, 3 Kasım'da oynanan Başakşehir maçının ilk yarısı sonunda soyunma odasına girdiğinde yedek soyunan Tolgay'ı etli pilav yerken yakalamıştı. Adeta çılgına dönen tecrübeli hocanın hışmına uğrayan yıldız futbolcu, "Hocam zaten beni hiç oynatmıyorsun ki" ifadelerini kullanmış ve bu nedenle kadro dışı kalmıştı.