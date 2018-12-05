Tolgay'a sürpriz talip! Almanya...

Beşiktaş'ta süresiz kadro dışı kalan ve kadroda düşünülmeyen Tolgay'a sürpriz talipler var.
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Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tolgay Arslan'a talipler artıyor.
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Freiburg, Stuttgart ve Hannover'in ardından Bayer Leverkusen'in de Tolgay için devrede olduğu öğrenildi.
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Bundesliga ekipleri, Tolgay için devre arasında Beşiktaş'ın kapısını çalacak. Yıldız oyuncu için gelen tekliflerden en iyisi değerlendirilecek.
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Teknik direktör Şenol Güneş, 3 Kasım'da oynanan Başakşehir maçının ilk yarısı sonunda soyunma odasına girdiğinde yedek soyunan Tolgay'ı etli pilav yerken yakalamıştı. Adeta çılgına dönen tecrübeli hocanın hışmına uğrayan yıldız futbolcu, "Hocam zaten beni hiç oynatmıyorsun ki" ifadelerini kullanmış ve bu nedenle kadro dışı kalmıştı.
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Bundesliga lideri Borussia Dortmund, sahasında oynadığı maçta Freiburg'u da rahat geçti...