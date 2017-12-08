Tolga Zengin'den olay sözler! Vatanı...

Almanya'daki maçta Bundesliga ekibine tek başına set çeken Tolga Zengin, iyi bir profesyonelin, aldığı paranın hakkını veren bir futbolcunun yapması gerekeni yaptı, her zaman çok çalıştı ve "Bana görev verildiğinde en iyisini yapmam gerek" dedi. İşte, Tolga Zengin'in özel açıklamaları...
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- Gazeteleri okuyorum, televizyonları izliyorum, övgüler boyumu aşmış. Hepsine teşekkür ederim ama abartmışsınız. Vatanı kurtarmadım, sadece işimi yapmaya çalıştım. Bir sürü para alıyorum, oynamıyorum diye yatacak değilim.
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- Bir gün görev verilecek diye devamlı çalıştım. Herkesin, özellikle de genç kardeşlerimin böyle yapması lazım. Bazen soruyorlar, 'Niye oynamıyorsun?' diye. Ben de diyorum ki; 'Arkadaşlar, Şenol Hoca futbolculuktan gelmiş, cin gibi, tecrübeli bir adam. Daha iyi olanı oynatıyor demek ki...
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- Şenol Hoca akılsız biri değil, iyi olanı oturtsun da kötü olanı oynatsın. Allahı var, hakkını teslim edelim, Fabri de çok iyi oynuyor. Tekrar söylüyorum ben işimi yaptım, vatanı kurtarmadım.
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- Vallahi 16'ya kalanların hepsi iyi. Ama iyilerin de iyisi var. Biz de oradayız. Bu gruptan iyi futbol oynayarak lider çıktık ve özgüvenimiz tavan yaptı. Ben ve takım arkadaşlarım hep beraber gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. (Haber7)