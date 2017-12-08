Tolga Zengin'den olay sözler! Vatanı...

- Bir gün görev verilecek diye devamlı çalıştım. Herkesin, özellikle de genç kardeşlerimin böyle yapması lazım. Bazen soruyorlar, 'Niye oynamıyorsun?' diye. Ben de diyorum ki; 'Arkadaşlar, Şenol Hoca futbolculuktan gelmiş, cin gibi, tecrübeli bir adam. Daha iyi olanı oynatıyor demek ki...