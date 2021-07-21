Tokyo Olimpiyatları ne zaman, hangi gün başlıyor? Tokyo Olimpiyat Oyunları’na kaç milli sporcu katılacak? Tarihin en iyi ikinci katılımı!

MİLLİ SPORCULARIN İSİM LİSTESİ
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden derlenen bilgiye göre, olimpiyat oyunlarında Türkiye’yi temsil edecek sporcular şöyle:
A Milli Kadın Voleybol Takımı (12): Nihai kadro sonra açıklanacak.
Atletizm (25): Emel Dereli (Gülle atma), Ramil Guliyev (200 metre), Abdülselam İmuk, Ayşe Tekdal, Meryem Pekmez, Evin Demir, Şahin Şenoduncu, Salih Korkmaz (20 km yürüyüş), Yasmani Copello Escobar (400 metre engelli), Yasemin Can (5 bin metre ve 10 bin metre), Eda Tuğsuz (Cirit atma), Meryem Erdoğan, Yavuz Ağralı, Polat Kemboi Arıkan, Kağan Kigen Özbilen (Maraton), Ersu Şaşma (Sırıkla atlama), Tuğçe Şahutoğlu, Özkan Baltacı, Eşref Apak (Çekiç atma), Necati Er (Üç adım atlama), Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes (100 metre, 4x100 metre bayrak takımı), Kayhan Özer, Oğuz Uyar, Ertan Özkan (4x100 metre bayrak yarışı)
Atıcılık (4): Yusuf Dikeç, İsmail Keleş (10 metre havalı tabanca), Ömer Akgün (10 metre havalı tüfek), Özgür Varlık (25 metre çabuk atış tabanca)
Badminton (1): Neslihan Yiğit
Bisiklet (2): Ahmet Örken, Onur Balkan (Yol yarışı)